Handball-EM 2024: Übertragung im TV und Stream

Am 10. Januar startet die Handball-Europameisterschaft in Deutschland. Fans der DHB-Auswahl werden das Team problemlos auch vor dem Fernseher verfolgen können. Die wichtigsten Informationen zur TV-Übertragung im Überblick.

Die deutschen Handballer treffen zum Auftakt der Europameisterschaft im eigenen Land auf die Schweiz. Angepfiffen wird das Duell mit den Schweizern, das in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena steigt, am 10. Januar um 20.45 Uhr. Zuschauer, die das Geschehen nicht vor Ort verfolgen können, dürfen sich wie bei allen DHB-EM-Spielen auf eine Übertragung im Free-TV freuen.

Wer überträgt Deutschlands Auftaktspiel gegen die Schweiz im Free-TV?

Die erste Partie der deutschen Auswahl, die von Alfred Gislason trainiert wird, läuft im ZDF. Die Übertragung aus Düsseldorf startet der öffentlich-rechtliche Sender um 20.15 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Die Moderation übernimmt Yorck Polus an der Seite des Experten Sören Christophersen, ehe pünktlich zu Spielbeginn dann Christoph Hamm und Markus Baur am Mikrofon übernehmen. Das Spiel kann außerdem im kostenfreien Livestream über die ZDF Mediathek verfolgt werden.

ZDF und ARD zeigen alle EM-Spiele des DHB-Teams

Alle Partien mit deutscher Beteiligung während der Heim-EM werden im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein. Das ZDF zeigt neben dem Auftaktduell mit der Schweiz auch Deutschlands zweites Gruppenspiel am 14. Januar gegen Nordmazedonien (20.30 Uhr). Das dritte und letzte Gruppenspiel gegen Frankreich (16. Januar, 20.30 Uhr), das über einen möglichen Einzug in die darauffolgende Hauptrunde entscheiden könnte, läuft indes in der ARD, die ebenfalls einen kostenfreien Livestream via Mediathek anbietet.

Gelingt Deutschland das Weiterkommen, werden auch die zusätzlichen DHB-Partien bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein. Während der Hauptrunde würden ARD und ZDF je zwei Spiele mit deutscher Beteiligung ausstrahlen, das Halbfinale am 26. Januar liefe anschließend im ZDF. Im Gegensatz dazu zeigt die ARD das Endspiel am 28. Januar live - unabhängig davon, ob die deutsche Mannschaft zu diesem Zeitpunkt noch am Turnier teilnimmt.

Pay-TV-Sender Dyn mit großem Exklusiv-Angebot

Wer nicht nur die Spiele mit deutscher Beteiligung, sondern alle 65 Partien zwischen dem 10. und 28. Januar live verfolgen möchte, kommt beim kostenpflichtigen Online-Dienst Dyn auf seine Kosten. Aufgrund eines Sublizenzvertrages mit SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, kann Dyn in diesem Zuge auch mindestens 31 EM-Spiele exklusiv zeigen. "Alle Spiele der Handball-EM 2024 bei Dyn - das ist eine großartige Nachricht für alle Handball-Fans. Die Dyn-Abonnenten bekommen damit noch mehr Weltklasse-Handball geboten, begleitet von Top-Kommentatoren und -Experten", verkündete Marcel Wontorra, COO von Dyn Media, in einer Mitteilung Ende November.