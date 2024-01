Handball-EM 2024 kompakt: Vier Hauptrundentickets noch offen

Am letzten Spieltag in den Gruppen A, B und C kämpfen noch sieben Teams um vier Tickets für die Hauptrunde . Aber auch für die anderen Teams sind die Partien richtungsweisend.

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Frankreich zu verfolgen. Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Dominik Klein und Johannes Bitter sowie Field-Reporterin Desiree Krause mit von der Partie. Die ARD bietet um 18 Uhr für die Begegnung Schweiz gegen Nordmazedonien mit Johannes Krause einen kostenlosen Livestream an. Auch vom deutschen Spiel gibt es einen Livestream.

Die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Frankreich bekommen. Zuvor leiten Igor Covalciuc und Alexei Covalciuc aus Moldawien die Partie der Schweiz gegen Nordmazedonien. Für die Partien von Mannheim setzt die EHF auf die Gespanne aus Bosnien-Herzegowina und Litauen. In München wurden Gespanne aus Schweden und Slowenien angesetzt.

Acht Teams stehen bereits in der Hauptrunde der Handball-EM, fünf der sechs Tickets für die Hauptrunde in Hamburg waren bereits am Samstag vergeben, am Montag komplettierte Norwegen die Gruppe. Am Sonntag schafften hingegen lediglich Deutschland und Ungarn den Sprung nach Köln - andere Teams wie Frankreich, Spanien oder Island und auch Kroatien hingegen müssen noch zittern.

Am Sonntag hatten sich Juri Knorr und der Spanier Aleix Gomez an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Diese übernahmen am Montag dann aber mit Hákun West av Teigum und Elias Ellefsen á Skipagøtu zwei in der Handball Bundesliga spielende Färinger mit je 23 Toren. Allerdings werden aufgrund des Aus in der Vorrunde keine weiteren hinzukommen. Das gilt auch für den dritten Mann auf dem Podium, den Georgier Giorgi Tskhovrebadze vom VfL Gummersbach.

30 Spiele gab es bislang bei der Handball-EM und bislang stach immer wieder jemand anderes hervor. In keiner Partie konnte sich jemand schon zum zweiten Mal die Auszeichnung schnappen, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Dies durchbrach am Montag Elias Ellefsen a Skipagotu.

18.00 Uhr: Schweiz, Kroatien und Serbien müssen vorlegen

Die Schweiz kann nach dem Remis gegen Frankreich noch die Hauptrunde erreichen. Für Nordmazedonien hätte aber Rang 3 auch noch eine besondere Bedeutung. "Wir wollen das Spiel gewinnen. Das ist nicht nur wichtig, weil wir hier gut spielen wollen, sondern wir haben auch die nächsten Turniere im Kopf - und die Platzierung ist ja für die WM-Qualifikation sehr wichtig", unterstreicht Linksaußen Samuel Zehnder.

Kroatien hat nach dem furiosen Sieg über Spanien alle Trümpfe in der Hand. Ein Punkt gegen Rumänien reicht für den Einzug in die nächste Runde, nur bei einer höheren Niederlage muss man noch zittern. "Wir haben immer noch alles in der Hand, es hat sich nichts geändert. Unser größter Verlust ist jetzt die Verletzung von Ivan Martinovic", so Kroatiens Nationaltrainer Goran Perkovac, der aber vor allem Luka Lovre Klarica und Mateo Maras das Vertrauen schenkt.

Ein Derby zum Abschluss, Serbien hat noch Chancen auf die Hauptrunde. Montenegro hingegen möchte mit Blick auf die WM-Qualifikation unbedingt den dritten Platz und muss dafür gewinnen. "Wir spielen jedes Spiel für Montenegro, als ob es das letzte in unserem Leben wäre, und so wird es auch gegen Serbien sein", betont Montenegros Mirko Radovic. "Wir wussten, dass die Gruppe höllisch sein würde, aber hier sind wir die Unglücklichen."

20.30 Uhr: Schlüsselspiele für Deutschland und Österreich

Deutschlands Handballer wollen ihre bislang perfekte EM-Vorrunde mit einem Sieg gegen Frankreich veredeln. Das bereits für die Hauptrunde qualifizierte DHB-Team trifft an diesem Dienstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Berlin auf den Olympiasieger. "Mit einem Sieg haben wir mit zwei Punkten das Hauptrundenticket in der Tasche", so Frankreichs Topstar Nikola Karabatic. Linkshänder Kai Häfner wird zum EM-Vorrundenfinale gegen Frankreich ins Team der deutschen Handballer zurückkehren.

Spanien steht nach der Auftaktpleite gegen Kroatien unter Zugzwang, gegen Österreich muss ein Sieg her. Österreich reicht ein Punkt, mitunter sogar eine knappe Niederlage. "Spanien ist immer noch Spanien. Sie haben ihr System, sie sind seit vielen Jahren an der Spitze. Sie hatten keinen guten Start in das Turnier, was für uns gut sein kann. Für uns ist das Spiel gegen Spanien wie ein Finale, und in solchen Spielen müssen wir alles geben, was wir können", erklärt ÖHB-Teamchef Ales Pajovic.

Island steht mit dem Rücken zur Wand. Die Männer von der Vulkaninsel müssen gegen Spitzenreiter Ungarn unbedingt punkten. Die Ausgangslage ist vergleichbar zu der von Olympiasieger Frankreich. Ungarn hingegen würde eine Niederlage mit in die nächste Runde nehmen. "Es ist einfach aufregend, dieses Alles-oder-Nichts-Spiel zu spielen. Wir wollen die zwei Punkte mit in die nächste Runde nehmen. Es wird auch ein körperbetontes Spiel, wie die anderen Spiele, die wir in dieser Gruppe gespielt haben.", erklärte Islands Gisli Kristjansson.

