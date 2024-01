Handball-EM 2024 kompakt: Tag 2 in Hamburg

Am zehnten Turniertag der Handball-EM ist in Hamburg der 2. Spieltag der Hauptrunde. Zwischen Dänemark und Schweden kommt es am Abend zum Topspiel, für Slowenien und Portugal steht ein Schlüsselspiel auf dem Programm.

Mathias Gidsel und Dänemark setzten sich am ersten Spieltag der Hauptrunde in Hamburg gegen die Niederlande durch. Ingrid Anderson-Jensen

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starteten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, nun sind dies nur noch der Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich.

Juri Knorr kämpft weiter um die Torjägerkrone und ist der erste Spieler, der die Marke von 30 Toren knackte. Am heutigen Tage können aber wieder der Niederländer Rutger ten Velde, Portugals Martim Costa, Dänemarks Mathias Gidsel und Sloweniens Aleks Vlah vorbeiziehen.

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Zum Auftakt der Hauptrunde wurden in Hamburg Pedro Portela, Mathias Gidsel und Andreas Palicka geehrt.

Norwegen - Niederlande

Kellerduell in der Hauptrunde in Hamburg, sowohl Norwegen wie auch die Niederlande sind noch ohne Pluspunkte. Für das personell arg gebeutelte Team von Oranje geht es vor allem um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. "Die Niederlande haben 40 Minuten lang sehr gut gegen Dänemark gespielt. Sie rennen und schießen und rennen und schießen, und wir müssen einen Weg finden, das zu stoppen und eine bessere Verteidigung zu spielen", erklärt Norwegens Linksaußen Alexandre Blonz.

Slowenien - Portugal

Slowenien hat gegen Schweden den ersten Dämpfer erhalten, Portugal hingegen mit dem Sieg über Norwegen seine Chancen gewahrt. Für den Sprung ins Halbfinale darf sich aber nun keiner einen Patzer leisten. "Wir spielen gegen Portugal, eine junge Mannschaft, die sehr schnellen Handball spielt und gerne rennt. Darauf müssen wir uns vorbereiten", erklärt Sloweniens Rückraumshooter Aleks Vlah.

Dänemark - Schweden

Weltmeister trifft Europameister. Mehr Spitzenspiel geht nicht zum Auftakt der inoffiziellen Skandinavienmeisterschaft, denn beide Teams duellieren sich im Verlauf der Hauptrunde noch mit Norwegen. "Wir haben schon oft gegen Schweden gespielt. Wir kennen uns sehr gut, wir spielen in denselben Vereinen, wir sind befreundet, wir können uns also nicht gegenseitig überraschen. Es wird ein hartes Spiel und auch ein Schlüsselspiel für uns im Hinblick auf das Halbfinale", so Dänemarks Mathias Gidsel.

Die Schiedsrichter

Die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny werden den Tag in Hamburg mit der Partie zwischen Dänemark und Schweden beschließen. Das Gespann bekam auch schon in der Vorrunde das Topspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Auch die Französinnen Charlotte und Julie Bonaventura sowie Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.