Handball-EM 2024 kompakt: Siege für Portugal, Dänemark und Schweden

Am achten Turniertag der Handball-EM startet in Hamburg die Hauptrunde. Norwegen enttäuscht zum Auftakt, Dänemark unterstreicht Titelambitionen und das Spitzenspiel am Abend gewann Schweden gegen Slowenien.

Mathias Gidsel und Dänemark setzten sich am ersten Spieltag der Hauptrunde in Hamburg gegen die Niederlande durch. Ingrid Anderson-Jensen

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, darunter auch der Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich.

Am gestrigen Abend hatten sich Juri Knorr und der Spanier Aleix Gomez an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Dahinter folgen mit Hákun West av Teigum und Elias Ellefsen á Skipagøtu zwei in der Handball Bundesliga spielende Färinger mit je 23 Toren. Allerdings werden aufgrund des Aus in der Vorrunde keine weiteren hinzukommen. Der Niederländer Rutger ten Velde zog am Mittwoch mit acht Toren beim Auftakt der Hauptrunde in Hamburg an ihnen vorbei.

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Playeer of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Elias Ellefsen a Skipagøtu konnte diese am letzten Spieltag der Vorrunde als erster Spieler zum zweiten Mal einheimsen, zum Auftakt der Hauptrunde wurde Pedro Portela, Mathias Gidsel und Andreas Palicka geehrt.

Norwegen enttäuscht gegen Portugal

Norwegen muss sich zum Auftakt der Hauptrunde der Handball-EM mit 32:37 (15:18) gegen Portugal geschlagen geben. Der zweimalige Vize-Weltmeister konnte seine Qualität nur punktuell zeigen und bot über weite Strecken eine enttäuschende Leistung. Die Portugiesen jubelten hingegen über die ersten zwei Punkte.

Landin weckt Dänemark gegen die Niederlande

Bis zum 21:20 hielten die Niederlande im Duell mit Titelanwärter Dänemark mit, doch eine Parade von Niklas Landin wurde dann zum Weckruf für den Favoriten, der sich mit einem 7:0-Lauf Luft verschaffte und in der Folge zu einem ungefährdeten 39:27-Erfolg steuerte. Dänemark ist mit 4:0 Punkten auf Kurs, die Niederlande stehen im nächsten Duell gegen das ebenfalls in der Hauptrunde noch punktlose Norwegen unter Druck.

Schweden gewinnt Topspiel gegen Slowenien

Zum Ende des ersten Abends der Handball-EM in Hamburg kam es mit der Partie Schweden gegen Slowenien zu einem Duell von zwei Teams, die jeweils einen Sieg mit in die Hauptrunde gebracht hatten. Bis kurz vor der Pause verlief dieser ausgeglichen, dann aber kam Slowenien ausgerechnet nach einer eigenen Auszeit aus dem Tritt. Es folgte eine Glanztat des mit vierzehn Paraden überragenden Andreas Palicka und das 8:6 von Jonathan Carlsbogard von dem es über ein 11:7 zur Pause dann zum 15:7 ging. Schweden hatte das Spiel danach unter Kontrolle und kam bis zum 28:22-Endstand nicht mehr unter Druck.

Die Schiedsrichter

Robert Schulze und Tobias Tönnies werden den Tag in Hamburg mit der Partie zwischen Norwegen und Portugal eröffnen. Auch die Französinnen Charlotte und Julie Bonaventura sowie die Spanier Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.