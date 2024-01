Handball-EM 2024 kompakt: Richtungsweisende Duelle zum Start

Am neunten Turniertag der Handball-EM startet auch in Köln die Hauptrunde. Nur Ungarn kam verlustpunktfrei bislang durch das Turnier. Im Kellerduell Deutschland gegen Island geht es für beide Teams um alles.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, darunter auch der Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich.

» Wer steht in der Hauptrunde der Handball-EM?

Der Blick auf die Liste der Torschützen der Handball-EM zeigte zum Abschluss der Vorrunde eigentlich ein enges Rennen, doch von den beiden Toptorschützen kann nur Juri Knorr in der Hauptrunde nachlegen und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der bei der EM 1996 sich die Torjägerkanone mit 41 Turniertoren schnappte. Der Niederländer Rutger ten Velde zog am Mittwoch mit acht Toren beim Auftakt der Hauptrunde in Hamburg nach vorne.

» Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Playeer of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Elias Ellefsen a Skipagøtu konnte diese am letzten Spieltag der Vorrunde als erster Spieler zum zweiten Mal einheimsen, zum Auftakt der Hauptrunde wurden Pedro Portela, Mathias Gidsel und Andreas Palicka geehrt.

» Die "Player of the Match" der Handball-EM

15.30 Uhr: Ungarn - Österreich

Erstes von zwei Derbys für Österreich gegen den einstigen Bruderstaat Ungarn. Beide Teams zählen zu den positiven Überraschungen, beide sind noch ungeschlagen - Ungarn hat allerdings eine weiße Weste. ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk erwartet ein gutes aber vor allem ein hartes Spiel: "Die Ungarn stehen sehr sehr gut und der Deckung, haben viele große und starke Leute. Vorne sind sie nicht die Mannschaft die viel ins Eins gegen Eins geht. im Rückraum verfügen sie über gute Shooter. Da müssen wir uns absprechen, wie wir das hinten lösen. Ich bin jedenfalls zuversichtlich, dass das wieder ein sehr enges Spiel werden kann."

» Vorbericht Ungarn - Österreich

18.00 Uhr: Frankreich - Kroatien

Sowohl Frankreich wie auch Kroatien sind nicht mit weißer Weste, aber als Gruppensieger durch die Vorrunde gekommen. Die Neuauflage des EM-Finals von 2010 ist ein Klassiker, Nikola Karabatic kommt einem Rekord immer näher. "Es ist immer sehr schwierig, gegen Frankreich zu spielen, sie haben eine unglaubliche physische Stärke, sie können sehr schnell spielen, sie sind beweglich, ein sehr anspruchsvolles Spiel, aber wir können auch guten Handball spielen, es wird also interessant", so Kroatiens Coach Goran Perkovac.

» Vorbericht Frankreich - Kroatien

20.30 Uhr: Deutschland - Island

Island und Deutschland stehen mit dem Rücken zur Wand. Jede weitere Niederlage dürfte das Ende aller Hoffnungen auf ein Halbfinale zunichte machen. "Wir müssen sehr kompakt decken. Die Isländer haben ein ähnliches System wie wir in Magdeburg, viel Eins-gegen-eins und viel in der Kleingruppe. Da gilt es dem Nebenmann zu helfen, zuzuschieben und die Mitte kompakt zu halten. Das ist einfach gesagt, aber gegen so Weltklasseleute muss man das dann auch umsetzen", so Weber zum Erfolgsrezept.

» Vorbericht Deutschland - Island

Die Schiedsrichter

Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski aus Nordmazedonien werden den Tag in Köln mit der Partie zwischen Deutschland und Island beschließen. Auch die Portugiesen Daniel und Roberto Accoto Martins sowie die Norweger Lars Jorum und Havard Kleven sind im Einsatz.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.