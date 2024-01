Handball-EM 2024 kompakt: Letzte Teams mit Turnierauftakt

Die letzten vier Mannschaften starten in die Handball-EM. In Mannheim trifft Österreich auf einen bekannten Gegner. Im Anschluss folgt ein Topspiel zwischen Spanien und Kroatien. Auch in München sind namhafte Teams am Start.

Österreich und Island starten in die Handball-EM. Agentur DIENER/Max Slovencik via ÖHB