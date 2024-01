Handball-EM 2024 kompakt: Klangvolle Duelle

Am elften Turniertag der Handball-EM stehen in Köln interessante Duelle auf dem Programm: Zwischen Frankreich und Island scheinen die Rollen klar verteilt, doch die Partien zwischen Ungarn und Kroatien sowie Deutschland gegen Österreich haben auch Derbycharakter.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Elias Ellefsen a Skipagøtu konnte diese am letzten Spieltag der Vorrunde als erster Spieler zum zweiten Mal einheimsen, zum Auftakt der Hauptrunde wurden in Hamburg Pedro Portela, Mathias Gidsel und Andreas Palicka geehrt. In Köln waren es Constantin Möstl, Dika Mem und Andreas Wolff.

» Die "Player of the Match" der Handball-EM

Top-Schützen

Der Blick auf die Liste der Torschützen der Handball-EM zeigte zum Abschluss der Vorrunde eigentlich ein enges Rennen, doch von den beiden Toptorschützen kann nur Juri Knorr in der Hauptrunde nachlegen und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der bei der EM 1996 sich die Torjägerkanone mit 41 Turniertoren schnappte. Der Niederländer Rutger ten Velde zog am Mittwoch mit acht Toren beim Auftakt der Hauptrunde in Hamburg nach vorne.

» Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Die Schiedsrichter

Die Schweden Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Österreich bekommen. Zuvor leiten Mads Hansen und Jesper Madsen aus Dänemark sowie Bojan Lah und David Sok Begegnungen in der Hauptrunde in Köln.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Österreich zu verfolgen. Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Dominik Klein und Johannes Bitter mit von der Partie. Die ARD bietet um 18 Uhr für die Begegnung Ungarn gegen Kroatien mit Johannes Krause einen kostenlosen Livestream an.

Frankreich - Island

Frankreich führt die Hauptrundengruppe an, Island hingegen ist punktloses Schlusslicht. Die Rollen scheinen klar verteilt. Wie hoch kann Nikola Karabatic seinen Rekord ausbauen? "Es gibt viele Gründe, in dieser Hauptrunde, in der einem nichts geschenkt wird, vor Island auf der Hut zu sein. Alle Ergebnisse sind sehr knapp", warnt Frankreichs Co-Trainer Erick Mathe.

» Vorbericht Frankreich - Island

Ungarn - Kroatien

Sowohl Ungarn wie auch Kroatien sind mit einer Niederlage in die Hauptrunde gestartet. Mit Blick auf das Halbfinale darf man sich keine weitere Niederlage erlauben, beide sind große Kontrahenten von Deutschland und Österreich. "Wir haben schon die ersten Videos gesehen, Kroatien spielt einen sehr guten Handball und wir kennen natürlich auch einige Spieler - mit Cindric spiele ich zusammen in Bukarest. Ich kenne ihn natürlich sehr gut", erklärte Miklos Rosta nach der Partie.

» Vorbericht Ungarn - Kroatien

Deutschland - Österreich

Beide Teams sind im Stimmungshoch, beide haben nach den Ergebnissen des ersten Spieltags die Chance auf das Halbfinalticket in der eigenen Hand - vorausgesetzt allerdings ein Sieg im prestigeträchtigen Derby. "Sie sind in der Lage alle großen Mannschaften zu schlagen oder Punkte mitzunehmen. Das ist ein Gegner, der nicht zu unterschätzen ist. Man muss sich vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr auf sie einstellen, weil man sie im Vorfeld nicht auf dem Schirm hatte", mahnt Timo Kastening.

» Vorbericht Deutschland - Österreich