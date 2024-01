Handball-EM 2024 kompakt: Kampf um das Halbfinale spitzt sich zu

Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in Köln könnten die Weichenstellungen in Richtung Halbfinale vorgenommen werden. Frankreich und Österreich haben alles in der eigenen Hand - duellieren sich aber miteinander. Das eröffnet Möglichkeiten für den Sieger des Duells Deutschland gegen Ungarn. Zum Auftakt wollen Kroatien und Island den ersten Sieg.

Die Partien bei der Handball-EM

Ausgangslage

Frankreich führt die Tabelle mit 6:0 Punkten an, Österreich und Ungarn sammelten bislang 4:2 Zähler und auch Deutschland kann bei ausgeglichener Punktebilanz realistisch auf das Halbfinale hoffen. Das DHB-Team kassierte seine Punktverluste bislang in den direkten Duellen gegen Frankreich (30:33) und Österreich (22:22). Ungarn unterlag dem Team von Ales Pajovic mit 29:30. Dies könnte in den kommenden Tagen wichtig werden.

Kroatien - Island

Sowohl Island wie auch Kroatien sind mit zwei Niederlagen in die Hauptrunde gestartet. Die Chancen auf das Finalwochenende sind für die Teams minimal. "Der Gesundheitszustand ist seit den Vorbereitungen eine Katastrophe. Jetzt haben wir vier, die wieder Fieber haben. Das sind Karacic, Srna, Maraš und Mamic", sagte Nationaltrainer Goran Perkovac.

Frankreich - Österreich

Frankreich führt die Hauptrundengruppe an, Österreich ist allerdings nur zwei Zähler dahinter und hat durch den Sieg über Ungarn das Ticket für das Halbfinale in der eigenen Hand. "Wir haben bewiesen, dass wir zu den Topnationen gehören. Da können wir uns nicht mehr wegnehmen", unterstreicht Constantin Möstl das Selbstbewusstsein von Rot-Weiß-Rot, dem nach seinem Zusammenprall mit dem Torpfosten nun "Hüfte, Ellbogen, Rippen" wehtun. "Aber ich spiel auch mit gebrochenem Arm", so der Keeper.

Deutschland - Ungarn

Showdown im Kampf um die Halbfinaltickets - sowohl für Deutschland wie auch Ungarn ist dieses Duell ein Schlüsselspiel, die genaue Ausgangslage entscheidet sich erst nach Abpfiff der Partie zwischen Frankreich und Österreich. "Wir sind nach wie vor eine super Truppe und auch das wird uns nicht brechen und deswegen bin ich optimistisch, dass wir den Kopf hoch kriegen. Den Kopf hoch kriegen reicht aber nicht, wir müssen auch besser Handball spielen", erklärte DHB-Kapitän Johannes Golla nach dem Spiel gegen Österreich.

Top-Schützen

Juri Knorr ist mit 36 Turniertoren immer noch der Toptorjäger aus der Hauptrundengruppe I vor dem Österreicher Mykola Bilyk (31) und Frankreichs Dika Mem (28). Auch aufgrund des Terminplans sind allerdings die besten Torschützen des Turniers aktuell noch in Hamburg, Martim Costa aus Portugal führt mit 46 Toren vor Dänemarks Mathias Gidsel (42) und dem Niederländer Rutger ten Velde (38).

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Constantin Möstl aus Österreich und Mathias Gidsel aus Dänemark wurden bereits dreimal im Turnierverlauf geehrt. Mehrere Spieler, darunter auch Deutschlands Keeper Andreas Wolff, schnappten sich schon zweimal die Ehrung nach Spielende.

Die Schiedsrichter

Die Norweger Lars Jorum und Havard Kleven haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Ungarn bekommen, das DHB-Team kennt das Duo schon aus den Vorbereitungsspielen gegen Portugal. Zuvor leiten Daniel Accoto Martins und Roberto Accoto Martins aus Portugal sowie die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny Begegnungen in der Hauptrunde in Köln.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Ungarn zu verfolgen. Moderator Yorck Polus und Kommentator Christoph Hamm sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Sven-Sören Christophersen und Markus Baur mit von der Partie. Das ZDF bietet um 18 Uhr für die Begegnung Frankreich gegen Österreich mit Gari Paubandt einen kostenlosen Livestream an.

