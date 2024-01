Handball-EM 2024 kompakt: Heute Turnierstart in drei Städten

Nach dem Olympiasieger Frankreich und Gastgeber Deutschland am gestrigen Tag in Düsseldorf startet die Handball-EM nun an den drei weiteren Vorrundenspielorten Berlin, Mannheim und München. Unter anderem sind Weltmeister Dänemark und Europameister Schweden gefordert.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Die Schiedsrichter

Turnierstart auch für die beiden deutschen Schiedsrichtergespanne. In Berlin sind Robert Schulze und Tobias Tönnies im Einsatz, Maike Merz und Tanja Kuttler leiten hingegen eine Partie in Mannheim. In München starten gleich beide Gespanne aus Frankreich ins Turnier. Die EHF lässt auch Gespanne aus Montenegro und Spanien jeweils ein Spiel leiten. » Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

18.00 Uhr Debütantenball

Um 18 Uhr stehen gleich drei Debüts auf dem Programm, denn sowohl die Färöer in Berlin, Georgien in Mannheim wie auch Griechenland in München werden ihre erste Partie im Rahmen einer Europameisterschaft bestreiten.

"Wir sind nicht nur hier, um an der Europameisterschaft teilzunehmen, wir wollen auch etwas bewirken, und wir haben uns darauf vorbereitet, etwas zu bewirken. Wir werden unser Bestes geben, um erstaunliche Leistungen zu erbringen, und natürlich träumen wir davon, große Ergebnisse für uns zu erzielen, das wäre der erste Sieg bei einer Meisterschaft", kündigt Peter Bredsdorff-Larsen als Trainer der Färöer vor der Partie gegen Slowenien an. » Slowenien - Färöer in Liveticker und Livestream

"Georgien ist eine gute Mannschaft. Wir sollten sie nicht unterschätzen. Einige der Spielerinnen sind dem europäischen Publikum noch, sagen wir, unbekannt, aber sie haben Qualität. Auf der anderen Seite kennen wir unsere Stärken, wir spielen einen schnellen und zügigen Handball, rennen gerne und viel. Das ist der größte Vorteil für uns", warnt der niederländische Bondscoach Staffan Olsson vor dem Duell mit Georgien. » Niederlande - Georgien in Liveticker und Livestream

"Wir wissen, dass sie es uns schwer machen können", mahnt Portugals Spielmacher Rui Silva und verweist auf die eigene Turniergeschichte: "Sie kommen, um zu kämpfen und zu gewinnen. Vor vier Jahren kamen wir auf diese Weise und haben einige Teams überrascht, also wollen wir jetzt nicht von solchen Teams überrascht werden." » Portugal - Griechenland in Liveticker und Livestream

20.30 Uhr: Auftakt für Skandinavier-Trio

Der Stellenwert des Handballs in Skandinavien lässt sich auch daran ablesen, dass sich sowohl in Norwegen, Schweden und Dänemark die übertragenden Fernsehsender die späte Anwurfzeit ab 20.30 Uhr gesichert haben.

Norwegen trifft auf Polen, das in Berlin auch auf eine Art Heimvorteil hofft. "Sie haben eine wirklich gute Mannschaft, und sie sind jünger als die, gegen die wir in den letzten Jahren gespielt haben. Sie haben einige Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen, und nach dem, was ich in den Testspielen gesehen habe, sahen sie wirklich sehr gut aus", erklärt Norwegens Rückraumspieler Christian O´Sullivan vor dem Turnierstart. » Norwegen - Polen in Liveticker und Livestream

Die Mission Titelverteidigung beginnt für Schweden in Mannheim, wenn man auf Bosnien-Herzegowina trifft. "Wir wissen, dass Bosnien und Herzegowina einen großartigen Torhüter Benjamin Buric und eine gute Verteidigung hat, aber wenn wir unser Spiel beibehalten, werden wir in der Lage sein, gegen ihn zu punkten", ist Schwedens Spielmacher Jim Gottfridsson vor dem Duell gegen seinen Flensburger Teamkollegen überzeugen. » Schweden - Bosnien-Herzegowina in Liveticker und Livestream

Weltmeister Dänemark trifft auf Tschechien, deren Anhänger auch kurze Wege in die Olympiahalle zu München haben. "Tschechien spielt einen sehr guten, schnellen Handball, hat eine sehr aggressive Abwehr und viele gute Spieler. Und Eröffnungsspiele sind immer etwas ganz Besonderes, jeder will einen guten Start ins Turnier haben. Aber wir müssen geduldig sein und wissen, dass wir gegen eine gute Mannschaft spielen", erklärt Dänemarks Coach Nikolaj Jacobsen im Vorfeld. » Dänemark - Tschechien in Liveticker und Livestream

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Kommentator Karsten Petrzika, Experte Stefan Kretzschmar, Moderatorin Anett Sattler sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream für die Begegnung von Norwegen gegen Polen an, Gari Paubandt wird kommentieren.