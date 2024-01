Handball-EM 2024 kompakt: Hamburg startet 2. Turnierphase

Am achten Turniertag der Handball-EM startet in Hamburg die Hauptrunde. Norwegen steht gleich unter Zugzwang, das Spitzenspiel bestreiten Schweden und Slowenien.

Der letzte Wurf von Sander Sagosen fand nicht mehr den Weg ins Tor. Norwegen unterlag gegen Slowenien, das so zwei Punkte mit in die Hauptrunde nimmt. Sascha Klahn

Die Partien bei der Handball-EM

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, darunter auch der Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich.

Am gestrigen Abend hatten sich Juri Knorr und der Spanier Aleix Gomez an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Dahinter folgen mit Hákun West av Teigum und Elias Ellefsen á Skipagøtu zwei in der Handball Bundesliga spielende Färinger mit je 23 Toren. Allerdings werden aufgrund des Aus in der Vorrunde keine weiteren hinzukommen. Das gilt auch für den Georgier Giorgi Tskhovrebadze.

36 Spiele gab es bislang bei der Handball-EM und kaum ein Spieler konnte sich schon zum zweiten Mal die Auszeichnung schnappen, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Dies durchbrach am Montag Elias Ellefsen a Skipagøtu.

15.30 Uhr: Norwegen - Portugal

Kellerduell zum Auftakt der Hauptrunde in Hamburg, sowohl Norwegen wie auch Portugal starten mit einer Hypothek in die zweite Turnierphase. Ein Sieg ist Pflicht, um die Chance auf das Halbfinale zu wahren. "Es wird ein sehr schweres Spiel gegen Norwegen, denn sie sind eine sehr, sehr gute Mannschaft, eine der besten der Welt. Ich denke, ihr Stil ist ähnlich wie der Dänemarks.", erklärt Portugals Spielmacher Martim Costa.

18.00: Dänemark - Niederlande

Als amtierender Weltmeister geht Dänemark als großer Titelfavorit in das Turnier. Die Niederlande hatten aber schon Europameister Schweden am Rand einer Niederlage. "Wir hoffen, dass viele Dänen kommen werden, damit wir eine ähnliche Atmosphäre wie im letzten Jahr in Malmö erleben können", so Dänemarks Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen und Niklas Landin fügt mit Blick auf das Halbfinale bei der WM 2019 gegen Frankreich an: "Die Arena in Hamburg ist wirklich cool, und wir haben gute Erinnerungen an sie."

20.30 Uhr: Kampf um Punkte für EM-Hauptrunde

Spitzenspiel zum Abschluss des ersten Hauptrundenspieltags. Sowohl Slowenien wie auch Schweden gehen mit optimaler Punktausbeute aus der Vorrunde in die nächste Runde. "Wir sind mit zwei Punkten nach Hamburg gekommen und trotz der bisherigen Leistungen sind wir immer noch mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen, was die Qualitäten angeht. Dennoch, wie meine Spieler sagen, dürfen wir träumen. Es gibt keine Euphorie, wir werden einen Schritt nach dem anderen gehen", so Sloweniens Coach Uros Zorman und verspricht: "Wir werden gegen Schweden unser Bestes geben."

Die Schiedsrichter

Robert Schulze und Tobias Tönnies werden den Tag in Hamburg mit der Partie zwischen Norwegen und Portugal eröffnen. Auch die Französinnen Charlotte und Julie Bonaventura sowie die Spanier Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.