Handball-EM 2024 kompakt: Frankreich legt vor, Deutschland hofft

Der Samstag in Köln lieferte bei der Handball-EM interessante Duelle und Ergebnisse: Während Frankreich eine weitere Weiche in Richtung Halbfinale stellte, verbesserte Ungarn seine Chancen und Deutschland benötigt nach dem Remis gegen Österreich Schützenhilfe.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Ausgangslage

Frankreich hat mit dem Sieg gegen Island seine Ausbeute in der Hauptrunde der Handball-EM auf 6:0 Punkte gestellt - und hat sich mit zwei Matchbälle auf das Weiterkommen erarbeitet. Sollte der Favorit den ersten gegen Österreich nutzen, würde der Sieger des Duells Deutschland gegen Ungarn gute Karten haben - aber auch Kroatien könnte weiter hoffen. Für Deutschland könnte der Punkt gegen Österreich am Ende noch Gold wert sein - das Team könnte aber auch dem verlorenen Punkt noch nachtrauern.

» Wie kommt Deutschland noch ins Halbfinale der Handball-EM?

Frankreich - Island

Frankreich hat einen weiteren Schritt in Richtung des Halbfinals der Handball-EM gemacht. Der Olympiasieger setzte sich am Samstag in der Kölner Lanxess Arena gegen Island 39:32 (17:14) durch und feierte seinen zweiten Sieg in der Hauptrunde. Frankreich dominierte die Partie von Beginn an. Das Star-Ensemble um den dreimaligen Welthandballer Nikola Karabatic geriet kein einziges Mal einem Rückstand und hatte das Spiel über weite Strecken im Griff. Nach einem 22:16 kam Island uwar noch einmal auf drei Tore heran, doch Frankreich steuerte - auch dank der Paraden von Samir Bellahcene - zu einem ungefährdeten 39:32-Erfolg.

» Spielbericht Frankreich - Island

Ungarn - Kroatien

Sowohl Ungarn wie auch Kroatien waren mit einer Niederlage in die Hauptrunde gestartet - und standen im direkten Duell entsprechend unter Druck. Kroatien vermisste neben Ivan Martinovic erneut den erkrankten Domagoj Duvnjak, hielt aber lange Zeit mit. Nach einem 15:15 zur Pause wurde das Duell im zweiten Abschnitt zusehends zu einem Abnutzungskampf - und in diesem machte Ungarn am Ende zum einen weniger Fehler und hatte zum anderen mit Bartucz ein Plus zwischen den Pfosten. Von 25:25 steuerten die Magyaren über ein 27:25 zu einem 29:26-Erfolg und somit zwei immens wichtigen Punkten.

» Spielbericht Ungarn - Kroatien

Deutschland - Österreich

Deutschland und Österreich waren mit Siegen in die Hauptrunde gestartet, im direkten Duell wirkte aber insbesondere der Gastgeber angespannt. Andreas Wolff hielt seinem Team hinter einer guten Deckung erneut den Rücken frei, doch auf der Gegenseite verbuchte Constantin Möstl am Ende sogar noch mehr Paraden. Deutschland verzweifelte und geriet mit 5:8 in Rückstand. Das DHB-Team kämpfte sich zur Pause wieder auf 11:12 heran, glich kurz nach der Pause wieder aus und geriet dann über 15:18 mit 16:21 in Rückstand. In der Schlussphase kamen dann aber auch bei den Gästen die Nerven ins Spiel.

Nur ein Tor gelang dem ÖHB-Team noch und so konnte Deutschland noch zum 22:22 ausgleichen. Nach einem Ballverlust von Österreich bot sich sogar die Chance auf den Sieg, doch der Gegenstoß war zu behäbig und ein letzter Freiwurf verfehlte das Ziel. Es blieb beim Remis. Österreich kann so aus eigener Kraft weiterkommen, Deutschland könnte nach einer Niederlage des ÖHB-Teams gegen Frankreich mit einem Sieg gegen Ungarn aber am Montag wieder vorbeiziehen und hätte dann einen Matchball gegen Kroatien.

» Spielbericht Deutschland - Österreich

Top-Schützen

Nachdem Juri Knorr am Donnerstag mit seinen sechs Toren im ersten Hauptrunden Spiel gegen Island Platz eins im Ranking der Toptorjäger der Handball-EM übernommen hatte, überholte Portugals Costa Martim Deutschlands Spielmacher nach seinen elf Toren gegen Slowenien am Freitag. Knorr rückte nach dem Spiel gegen Österreich zwar erneut aufs Podium, konnte den Portugiesen aber nicht überholen und bleibt auch hinter Mathias Gidsel.

» Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Elias Ellefsen a Skipagøtu konnte diese am letzten Spieltag der Vorrunde als erster Spieler zum zweiten Mal einheimsen, am zweiten Spieltag der Hauptrunde in Köln gingen die Auszeichnunen an Nedim Remili, Laszlo Bartucz und Constantin Möstl.

» Die "Player of the Match" der Handball-EM

Die Schiedsrichter

Die Schweden Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Österreich bekommen. Zuvor leiten Mads Hansen und Jesper Madsen aus Dänemark sowie Bojan Lah und David Sok Begegnungen in der Hauptrunde in Köln.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Österreich zu verfolgen. Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Dominik Klein und Johannes Bitter mit von der Partie. Die ARD bietet um 18 Uhr für die Begegnung Ungarn gegen Kroatien mit Johannes Krause einen kostenlosen Livestream an.

» Handball-EM im Fernsehen: Tagesprogramm in TV und Livestream