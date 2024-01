Handball-EM 2024 kompakt: Frankreich im Halbfinale, Deutschland auf Kurs

Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde in Köln wurden die Weichenstellungen in Richtung Halbfinale vorgenommen. Frankreich sicherte sich eines der beiden Hauptrundentickets mit dem Sieg gegen Österreich. Deutschland nutzte den Ausrutscher von Österreich, zog mit dem Sieg gegen Ungarn auf Rang zwei und erhält sich somit die Chance auf den Halbfinaleinzug. Zum Auftakt punktete Island gegen Kroatien zum ersten Mal in der Hauptrunde.

Die Partien bei der Handball-EM

Ausgangslage

Frankreich führte die Tabelle mit 6:0 Punkten an und machte mit dem Sieg gegen Österreich den Einzug ins Halbfinale der Handball-EM vorzeitig perfekt. Österreich steht bei 4:4 Punkten, wie auch Ungarn nach der Niederlage gegen Deutschland. Die DHB-Auswahl zog mit dem Sieg an beiden Konkurrenten vorbei und hat gegen Kroatien am Mittwoch nun einen Matchball. Ein Sieg bringt das Halbfinale, wo Dänemark warten würde - aber auch bei einem Remis oder auch einer Niederlage gäbe es noch Wege ins Halbfinale.

Kroatien - Island

Auch wenn die Chance auf das Halbfinale bereits weg war, bewies Island im Spiel gegen Moral. Auch eine frühe Rote Karte und die Verletzung von Gisli Kristjansson konnten das Team von Snorri Gudjonsson nicht bremsen, das sich letztlich mit 35:30 (15:17) durchsetzte und die Rote Laterne an Kroatien weiterreichte.

Frankreich - Österreich

Im sechsten Spiel bei dieser Handball-EM hat es Österreich erwischt: Das Team von Ales Pajovic kassierte nach einer starken kämpferischen Leistung am Ende ein 28:33 (16:15) gegen Frankreich. Der Olympiasieger buchte damit das Ticket für das Halbfinale, aber auch Österreich ist noch nicht aus dem Rennen.

Deutschland - Ungarn

Mit einer starken Leistung in Abwehr und Angriff, dafür aber erst mit späten Torwartparaden konnte sich Deutschland auf den zweiten Platz in der Hauptrundengruppe I der Handball-EM schieben und sich einen Matchball auf das Halbfinale erarbeiten. Überragender Spieler beim 35:28 (18:17) über Ungarn war Julian Köster mit acht Toren.

Top-Schützen

Martim Costa konnte seine Spitzenposition auch am dritten Spieltag der Hauptrunde verteidigen. Dahinter rangiert Dänemarks Tormaschine Mathias Gidsel. Hinter den Portugiesen und dem Dänen schiebt sich Juri Knorr wieder vorbei an dem Niederländer Rutger ten Velde. Julian Köster schaffte nach seinem überragenden Spiel gegen Ungarn als zweiter Deutscher den Sprung in die Top20.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Auch am zweiten Tag des dritten Spieltags sammelte ein Torhüter die Auszeichnung ein, hier überragte Islands Torhüter Björgvin Pall Gustavsson. Kreisläufer Ludovic Fabregas war der Schlüssel für Frankreichs vorzeitigen Einzug ins Halbfinale. Deutschland konnte sich im Entscheidungsspiel gegen Ungarn auf Julian Köster verlassen und spielt am letzten Spieltag um den Halbfinaleinzug.

Die Schiedsrichter

Die Norweger Lars Jorum und Havard Kleven haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Ungarn geleitet, das DHB-Team kennt das Duo schon aus den Vorbereitungsspielen gegen Portugal. Zuvor leiteten Daniel Accoto Martins und Roberto Accoto Martins aus Portugal sowie die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny Begegnungen in der Hauptrunde in Köln.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Ungarn zu verfolgen. Moderator Yorck Polus und Kommentator Christoph Hamm sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Sven-Sören Christophersen und Markus Baur mit von der Partie. Das ZDF bietet um 18 Uhr für die Begegnung Frankreich gegen Österreich mit Gari Paubandt einen kostenlosen Livestream an.

