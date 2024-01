Handball-EM 2024 kompakt: Färöer aus dem Wettbewerb

Am sechsten Turniertag der Handball-EM werden drei Vorrundengruppen beendet. Norwegen oder Färöer - wer schnappt sich das letzte Hauptrundenticket?

Die Schiedsrichter

In Berlin wird das letzte Ticket für die Hauptrunde vergeben. Die EHF hat für das Fernduell zwischen Norwegen und Färöer zwei erfahrene Gespanne aus Spanien und Frankreich angesetzt . leiten heute Spiele der Handball-EM. In Mannheim und München geht es praktisch im direkten Duell schon um Hauptrundenpunkte - das Schweizer Gespann Arthur Brunner und Morad Salah ist bei der Partie von Weltmeister Dänemark gegen Portugal im Einsatz. Auch das zweite französische Gespann sowie Duos aus Nordmazedonien und Island sind im Einsatz.

Letztes Hauptrundenticket, direkte Duelle können zählen.

Die Lage in der Gruppe A ist klar, während Slowenien mit dem zweiten Sieg schon sicher in der Hauptrunde steht, hatte Abschlussgegner Norwegen gegen die Färöer gepatzt und musste sich mit einem Unentschieden begnügen. Die Fähringer müssen nun gegen Polen vorlegen und dann auf Schützenhilfe der Slowenen hoffen, die eine Niederlage mit in die nächste Turnierphase mitnehmen würden. » Wer steht bereits in der Hauptrunde der Handball-EM?

In Mannheim und München geht es in den frühen Spielen vor allem noch um Platz 3. Der verspricht eine leichtere Auslosung für die Qualifikation zur Handball-WM 2025, die dann in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgespielt wird. In den späten Spielen hingegen geht es um den Gruppensieg und demnach auch um die ersten Hauptrundenpunkte.

Am gestrigen Abend haben sich Juri Knorr und der Spanier Aleix Gomez an die Spitze der Torschützenliste gesetzt. Vor allem die Niederländer Rutger ten Velde und Dani Baijens sowie die Georgier Giorgi Tskhovrebadze und Erkele Arsenashvili sowie Elias Ellefsen á Skipagøtu und Hákun West av Teigum als Bundesligaprofis aus den Färöer können weiter nachlegen. » Die Top25-Torschützen der Handball-EM

24 Spiele gab es bislang bei der Handball-EM und bislang stach immer wieder jemand anderes hervor. In keiner Partie konnte sich jemand schon zum zweiten Mal die Auszeichnung schnappen, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. » Die "Player of the Match" der Handball-EM

18.00 Uhr: Färöer verabschiedet sich

Färöer wollte gegen Polen nicht nur den ersten Sieg bei einer Handball-EM feiern sondern mit einem möglichst hohen Erfolg auch Druck auf Norwegen ausüben, nach dem Remis von vor zwei Tagen gab es noch eine kleine Chance auf den Einzug in die Hauptrunde. Doch trotz erneut fantastischer Fan-Unterstützung sollte es für den Außenseiter am Ende nicht reichen. Polen hatte ein Plus zwischen den Pfosten und legte über weite Strecken vor. Drei Minuten vor dem Ende war der Außenseiter noch im Spiel, mit einer Dreier-Serie zum 32:28-Endstand sicherte sich Polen dann aber die Punkte und den dritten Platz in der Gruppe. Nicht nur aufgrund des Remis gegen Norwegen hat sich Färöer aber einen Platz in den Erinnerungsbüchern von dieser EM verdient.

Giorgi Tskhovrebadze war am Ende der Matchwinner für Georgien - neben Torwart Zurab Tsintsadze, der in der Endphase sogar überraschende Qualitäten als Spielmacher zeigte. Dabei war Bosnien-Herzegowina auch Benjamin und Senjamin Buric zunächst tonangebend, konnte im Kampf um den ersten Sieg bei einer Handball-EM aber nicht über sechzig Minuten dagegenhalten: In beiden Hälften gab es gegen Ende Schwächephasen. Und so jubelte am Ende der Debütant über einen historischen 22:19-Erfolg, sowie den dritten Platz in der Gruppe und die damit verbundene bessere Ausgangsposition für die Auslosung der WM-Qualifikation.

Sowohl für Tschechien wie auch Griechenland war es nach den beiden zuvor erlittenen Niederlagen das Abschiedsspiel, allerdings ging es noch um den dritten Platz und eine bessere Ausgangslage für die WM-Qualifikation. Den Griechen gelang der erste Treffer, doch auch dank der Paraden von Tomas Mrkva antwortete Tschechien mit einer Serie zum 3:1. Der Außenseiter hielt noch einige Minuten dagegen, doch mit einem Kempa zum 5:3 übernahm Tschechien dann das Kommando und zog über 7:4, 10:6 und 12:7 auf zur Pause 15:8 davon. Die Weichen waren gestellt, im zweiten Abschnitt wurde der Abstand zweistellig bevor die Griechen das Ergebnis wieder etwas freundlicher gestalten konnten. Am Ende stand ein 29:20 auf der Anzeigetafel.

20.30 Uhr: Fünf Hauptrundenteilnehmer im Einsatz

Norwegen steht im abschließenden Spiel gegen Slowenien unter Zugzwang. Ein Sieg bringt den Gruppensieg, ein Remis sichert zumindest das Weiterkommen. "Hoffentlich gewinnen wir, denn wir stehen jetzt unter Druck und müssen uns und den Norwegern zeigen, dass wir auch unter Druck bestehen können, aber die Stimmung in der Gruppe ist zuversichtlich und wir freuen uns auf das Spiel", so Norwegens Coach Jonas Wille.

Als amtierender Europameister Zählt Schweden als großer Titelfavorit in das Turnier. Gegner Niederlande konnte aber ebenfalls die ersten beiden Spiele gewinnen und will nun den Gruppensieg. Eine besondere Partie steht für den niederländischen Bondscoach Staffan Olsson an, denn der Schwede spielt gegen sein Heimatland.

Als amtierender Weltmeister geht Dänemark als großer Titelfavorit in das Turnier. Portugal hat aber ebenso schon das Ticket für die Hauptrunde gelöst und will den Gruppensieg. "Es ist das Gruppenfinale und der erste große Test für uns, um zu sehen, wie weit wir auf unserem Weg zum Europameister sind. Denn das ist schließlich unser Ziel. Portugal ist eine Mannschaft, die sich seit dem ersten Spiel verbessert hat, und wir haben noch nicht auf dem höchsten Niveau gespielt", erklärt Dänemarks Mathias Gidsel im Vorfeld.

