Handball-EM 2024 kompakt: Erste Überraschungen

In Mannheim ist Österreich erfolgreich in die EM gestartet, Island und Serbien trennten sich dramatisch Unentschieden. Am späten Abend zerlegte Kroatien zum Abschluss Favorit Spanien, Ungarn feierte einen hauchzarten Sieg.

Luka Cindric und Kroatien feierten gegen Spanien einen Auftakt nach Maß. Ingrid Anderson-Jensen