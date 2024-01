Handball-EM 2024 kompakt: Erste Tickets für Hauptrunde und Färöer-Feier

Am vierten Turniertag der Handball-EM wurden die ersten Tickets in die Hauptrunde vergeben und es gab die erste Sensation: Färöer knöpfte Norwegen nach einem dramatischen Finish einen Punkt ab.

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.

Doppelevent für die beiden deutschen Schiedsrichtergespanne. In München sind sowohl Robert Schulze und Tobias Tönnies wie auch Maike Merz und Tanja Kuttler im Einsatz. Das Schweizer Gespann Arthur Brunner und Morad Salah leitet in Berlin Norwegens Duell mit den Färöer. Auch Gespanne aus Nordmazedonien, Island und Montenegro leiten heute Spiele der Handball-EM.

Erste Tickets in die Hauptrunde vergeben

Sowohl Slowenien wie auch die Niederlande und Portugal haben in ihrer Gruppe den zweiten Sieg in der Vorrunde eingefahren und somit auf der frühen Schiene die Weiche für den Einzug in die Hauptrunde gestellt. Sollten sich in den späten Spielen ebenfalls die Favoriten durchsetzen, wären die Tickets sogar vorzeitig gebucht.

Schweden machte am Abend mit dem souveränen 42:26 (23:9) gegen den in Mannheim gefeierten EM-Debütanten Georgien das eigene Weiterkommen und das der Niederlande perfekt. Auch in der Gruppe F in München sind die Fronten nach dem Sieg der Dänen im Torfestival gegen Griechenland geklärt, der Turnierfavorit duelliert sich mit Portugal um den Gruppensieg.

In der Gruppe D in Berlin hingegen gab es die erste Sensation des Turniers: Färöer hielt gegen Norwegen mit, geriet kurz vor Ende dann mit drei Toren in Rückstand - und startete eine furiose Aufholjagd, die am Ende noch das 26:26 brachte. Slowenien konnte mit Färöer feiern, hinter dem Weiterkommen der Norweger hingegen steht ein Fragezeichen. Verliert Norwegen gegen Slowenien und Färöer siegt gegen Polen, sind beide Kontrahenten punktgleich und aufgrund des Remis im direkten Vergleich würde die Tordifferenz über das Weiterkommen entscheiden.

Slowenien, Niederlande und Portugal auf Kurs

Der polnische Handball muss seinen nächsten Tiefschlag verkraften: Nach dem 15. Platz bei der Heim-WM im vergangenen Januar ist nun die EM 2024 sogar nach der Vorrunde für den deutschen Nachbarn gelaufen. Slowenien hatte anfänglich Probleme - und wiederholte eine ungewöhnliche Methode: Der Zorman-Libero kehrte zurück. Mit diesem taktischen Schachzug im Köcher setzte sich Slowenien in der Endphase des ersten Abschnitts auf 20:14 ab und steuerte in der Folge zu einem insgesamt ungefährdeten 32:25-Erfolg.

Die Niederlande hatten sich zum Auftakt zu einem 34:29 gegen Georgien gemüht, im zweiten Spiel der Handball-EM lief es für Oranje flüssiger. Aus einer guten Deckung heraus setzte sich das Team von Staffan Olsson schnell über 4:1 und 8:2 auf 12:3 ab und hielt trotz einiger Wechsel dann nach dem 17:7 zur Pause das Tempo auch im zweiten Abschnitt hoch. Am Ende stand so mit dem 36:20 der höchste EM-Sieg der niederländischen EM-Geschichte zu Buche - auch dank insgesamt dreizehn verschiedener Torschützen.

Tschechien kämpfte nach der Auftaktniederlage um die Chance auf die Hauptrunde, doch Portugal hatte über sechzig Minuten die besseren Antworten - auch in Form von insgesamt zehn Treffern durch Martim Costa. Nach dem 6:5 verschaffte sich Portugal etwas Luft und ein 13:7 mit in die Kabinen - doch Tschechien kämpfte sich im zweiten Abschnitt wieder heran - zum Einsatz kam dabei auch Martin Galia, der im Anschluss sein Karriereende in der Nationalmannschaft bekannt gab. Tschechien kam auf drei Tore heran, doch Portugal behauptete die Führung bis zum 30:27-Endstand.

Schweden und Dänemark souverän, Färöer überrascht Norwegen

Norwegen war souverän in die EM gestart, doch auch Färöer hatte beim Debüt gegen Slowenien eine starke Leistung gezeigt. Im direkten Duell blieb der Außenseiter lange auf Augenhöhe, hielt gegen den Favoriten grandios mit. Nach einigen Paraden von Bergerud geriet Färöer dann aber kurz vor dem Ende mit 23:26 in Rückstand. Doch mit gut 5.000 mitgereisten Fans im Rücken stemmte sich der Underdog erfolgreich gegen die Niederlage. Nach dem Anschlusstreffer blieben nur wenige Sekunden, doch ein Steal mit offener Deckung und ein Siebenmeter brachten das 26:26 und Berlin eine Handball-Party.

Auch ein anderer Debütant wurde von den Fans gefeiert, Georgien konnte in Mannheim die favorisierten Schweden aber nicht in Bedrängnis bringen. Mitte des ersten Abschnitts zogen die Nordeuropäer davon, zur Pause war beim 23:9 die Entscheidung längst gefallen. Aber Georgien ging nach dem Seitenwechsel unter dem Jubel der Halle mit und konnte auch dank der Paraden von Torhüter Tsintsadaze den Abstand halbwegs konstant halten. Am Ende stand ein souveränes 42:26 für Schweden auf der Anzeigetafel.

Weltmeister Dänemark traf mit Griechenland ebenfalls auf einen EM-Debütanten - Nikolaj Jacobsen verzichtete dabei auf Mikkel Hansen, Mads Mens Larsen und Hans Lindberg. Die Star-Dichte bei den Dänen ist allerdings dicht genug und so übernahmen unter anderem Mathias Gidsel und vor allem Michael Damgaard das Kommando. Schnell hieß es 6:1, bevor der Außenseiter dank einer Nachlässigkeiten der Dänen etwas besser ins Spiel kam. Von 11:8 ging es dann zur Halbzeit aber auf 20:13 und beim 26:16 zur Zehn-Treffer-Differenz. Griechenland trug seinen Teil zum Torspektakel bei, das mit einem 40:28 endete.

