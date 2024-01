Handball-EM 2024 kompakt: Erste Niederlage für Dänemark, Slowenien sichert Rang drei

Am vierzehnten Turniertag der Handball-EM ist in Hamburg der letzte Spieltag der Hauptrunde. Die Niederlande und Portugal beendeten die Hauptrunde mit einem Remis. Da im zweiten Spiel des Tages Slowenien den Weltmeister aus Dänemark schlagen konnte, hat am Ende Slowenien im Kampf um Rang drei die Nase vorne und fährt für das Spiel um Platz fünf ebenfalls nach Köln

Ausgangslage

Die drei Medaillenfavoriten haben sich schon vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Weltmeister Dänemark, Titelverteidiger Schweden und Olympiasieger Frankreich stehen in der Vorschlussrunde. In Köln kämpfen noch Deutschland, Österreich und Ungarn um den letzten Platz im Semifinale und auch die Teilnahme am Spiel um Platz 5. Den Gegner ermitteln in Hamburg Portugal und Slowenien im Fernduell.

Niederlande - Portugal

Einen unterhaltsamen und bis in die letzte Sekunde spannenden Schlagabtausch lieferten sich am letzten Spieltag der Hauptrunde in Hamburg die Teams der Niederlande und Portugal. Die Niederlande verabschiedeten sich mit dem ersten Punktgewinn, Portugal liegt nach dem 33:33 auf dem dritten Platz der Gruppe - muss aber um den Einzug in das Spiel um den fünften Platz auf Schützenhilfe hoffen.

Slowenien - Dänemark

Jubel bei Slowenien: Das Team von Uros Zorman feierte am Dienstagabend einen 28:25 (17:14)-Sieg gegen Weltmeister Dänemark, der zum Abschluss der Vorrunde drei Stammspieler schonte. Trotz der Niederlage reist Dänemark als Gruppensieger zum Halbfinale nach Köln. Für Slowenien geht es am Freitag um Platz 5. Zudem bedeutet der dritte Platz das Ticket für eines der Quali-Turniere für Olympia.

Norwegen - Schweden

Zum Abschluss der inoffiziellen Skandinavien-Meisterschaft stehen sich Schweden und Norwegen gegenüber. Beide hatten das Duell mit Dänemark verloren, die Tre Kronor sind schon sicher im Halbfinale, Norwegen kämpft um die Ehre. "Hoffentlich wird es ein gutes Spiel zwischen zwei starken Mannschaften. Wir sind bereit für das Halbfinale, und wir haben die Möglichkeit, einige Spieler zu schonen", so Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Mit Andreas Palicka, Constantin Möstl, Andreas Wolff, Kristian Sæverås, László Bartucz, Tobias Thulin und Emil Nielsen wurden schon zahlreiche Torhüter geehrt.

Top-Torschützen

Martim Costa konnte seine Spitzenposition auch am dritten Spieltag der Hauptrunde verteidigen. Dahinter rangiert Dänemarks Tormaschine Mathias Gidsel. Hinter den Portugiesen und dem Dänen schiebt sich Juri Knorr wieder vorbei an dem Niederländer Rutger ten Velde. Julian Köster schaffte nach seinem überragenden Spiel gegen Ungarn als zweiter Deutscher den Sprung in die Top20.

Die Schiedsrichter

Die dänischen Schiedsrichter Mads Hansen und Jesper Madsen leiteten den die Partie zwischen den Niederlanden und Portugal. Dazu sind auch die Schweden Mirza Kurtagic und Mattias Wetterwik sowie Charlotte und Julie Bonaventura aus Frankreich im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.