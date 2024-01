Handball-EM 2024 kompakt: Erste Hauptrundentickets zu vergeben

Am vierten Turniertag der Handball-EM können sich die ersten Teams für die Hauptrunde qualifizieren. Die Favoriten der Rangliste gehen sich weiterhin aus dem Weg, wer kann sich den zweiten Sieg holen?

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.

Die Schiedsrichter

Doppelevent für die beiden deutschen Schiedsrichtergespanne. In München sind sowohl Robert Schulze und Tobias Tönnies wie auch Maike Merz und Tanja Kuttler im Einsatz. Das Schweizer Gespann Arthur Brunner und Morad Salah leitet in Berlin Norwegens Duell mit den Färöer. Auch Gespanne aus Nordmazedonien, Island und Montenegro leiten Spiele » Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

18.00 Uhr Polen und Tschechien unter Druck

Slowenien tat sich gegen die Färöer lange schwer, konnte sich aber am Ende doch durchsetzen. Polen hingegen kassierte eine Auftaktniederlage und ist dementsprechend nun unter Druck. "Die Polen und die Färöer sind völlig unterschiedlich. Ich will nichts vorhersagen, aber vom Spielstil her passen die Polen besser zu uns als die Färöer, denn sie sind größer, langsamer und härter, was uns besser liegt", erklärte Sloweniens Nationalcoach Uros Zorman.

Glanzlos, aber am Ende zählten für die Niederlande nur die zwei Punkte aus dem Auftaktmatch. Gegner Bosnien-Herzegowina will endlich den ersten Sieg bei einer Handball-EM und so die Chancen auf den Sprung in die Hauptrunde wahren. "Es wird ein schwieriges und völlig anderes Spiel werden. Sie haben eine wirklich gute Verteidigung und Kampfgeist und darauf müssen wir uns vorbereiten", warnt der Niederländer Bobby Schagen.

Portugal ließ die erwartete Souveränität gegen einen Turnierneuling vermissen, konnte aber mit einem Sieg starten. Das setzt nun Gegner Tschechien unter Zugzwang, eine weitere Niederlage würde das Vorrundenaus bedeuten. "Jetzt haben wir also die Schlüsselspiele gegen Portugal und Griechenland. Gegen Portugal müssen wir gewinnen", so Tschechiens Jaroslav Trkovský im Vorfeld.

20.30 Uhr: Skandinavier-Trio will in die Hauptrunde

Norwegen ist souverän in die Handball-Europameisterschaft gestartet. Nun wartet der Nordschlager gegen die Färöer, der Außenseiter kann auf eine große Unterstützung vertrauen. "Wir wissen, dass sie eine Weltklassemannschaft sind, aber wir glauben an uns und werden versuchen, ihnen ein wirklich hartes Spiel zu liefern", erklärt Färöer-Spielmacher Elias Ellefsen á Skipagøtu.

Die Mission Titelverteidigung hat für Schweden erfolgreich begonnen, gegen EM-Neuling Georgien soll nun die weiße Weste gewahrt bleiben. "Es ist ein wichtiges Spiel für uns, um zu gewinnen und die Hauptrunde zu erreichen. Es werden wieder harte 60 Minuten werden", ist Schwedens Torhüter Andreas Palicka die Bedeutung der Partie bewusst.

Weltmeister Dänemark ist ebenfalls erfolgreich in das Turnier gestartet und möchte mit dem zweiten Sieg das Hauptrundenticket lösen. Griechenland hofft auf eine Sensation. "Wenn wir also nicht zu 100 Prozent da sind, wird es wieder eine chaotische erste Halbzeit werden", erklärt Dänemarks Simon Pytlick im Vorfeld.

