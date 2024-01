Handball-EM 2024 kompakt: Drei Thriller am Donnerstag

Am neunten Turniertag der Handball-EM startet auch in Köln die Hauptrunde: Österreich trumpfte auch gegen Ungarn groß auf, Frankreich schlug Kroatien und Deutschland kann nach dem Thriller gegen Island das Halbfinale aus eigener Kraft erreichen.

Die Partien bei der Handball-EM

» Die Tabellen der Handball-EM

Österreich entzaubert Ungarn

Österreich bleiben bei der Handball-EM auf Erfolgskurs. Nach den Unentschieden gegen Kroatien und Spanien gab es zum Auftakt der Hauptrunde ein 30:29 gegen die bis dato ungeschlagenen Ungarn - und damit den zweiten Tabellenplatz, der das Ticket für das Halbfinale bedeuten würde. Von Beginn an entwickelte sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich kein Team entscheidend absetzen konnte. Kurz vor Schluss sorgte Mykola Bilyk mit seinem achten Tor für die Entscheidung, auch Lukas Hutecek und Robert Weber zeigten sich treffsicher. Überragend war einmal mehr Constantin Möstl, der auch auch als Player of the Match ausgezeichnet wurde. Am Samstag trifft das ÖHB-Team auf Deutschland.

» Spielbericht Ungarn - Österreich

Frankreich mit längerem Atem als Kroatien

Die personellen Sorgen bei Kroatien verschärften sich nach der Verletzung von Ivan Martinovic auch noch durch eine Erkrankung von Domagoj Duvnjak. Dennoch agierte das Team, das zum Auftakt der EM Spanien demontiert hatte, zunächst mit dem Deutschland-Bezwinger auf Augenhöhe. Nach einem 18:18 zur Pause setzte sich dann erst Nikola Karabatic an die Spitze der ewigen Torschützenliste der Handball-EM, dann sich Frankreich ab. Kuzmanovic hielt Kroatien mit seinen Paraden im Spiel - und auch wieder auf ein Tor heran. Doch Frankreich brachte frische Impulse von der Bank und setzte mit dem 34:32 von Nicolas Tournat dann den entscheidenden Treffer. Frankreich steht bei 4:0 Punkten, Kroatien ist mit 1:3 Punkten unter Druck.

» Spielbericht Frankreich - Kroatien

Deutschland gewinnt Thriller gegen Island

Deutschland brachte die Niederlage gegen Frankreich mit in die Hauptrunde, Island die gegen Ungarn - nur der Sieger erhielt sich die Chance aus eigener Kraft ins Halbfinale einzuziehen. Entsprechend nervös ging es zur Sache: Deutschland führte nach einem Doppelpack von Martin Hanne beim 7:5 nach einer Viertelstunde zwar mit zwei Toren, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Wolff war ein starker Rückhalt, doch auch die isländischen Torleute trumpften immer wieder auf und als sich Deutschland vermeidbare Fehler leisteten, stand ein 18:19 auf der Anzeigetafel. Deutschland setzte sich auf 23:21 und hielt trotz weiterer Fehler auch dank zwei von Andreas Wolff gehaltener Siebenmeter diesen Vorsprung bis zum 26:24-Endstand.

» Spielbericht Deutschland - Island

Andi Wolff im Fokus und Hymnen-Panne

Vor dem ersten EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Island in Köln ist es zu einer Panne beim Abspielen der Nationalhymnen gekommen. Als die Isländer bei der Vorstellung vor dem Anpfiff dran waren, erklang ihre Hymne verzerrt und stockend. Grund dafür war ein technisches Problem am Audioplayer des Laptops, teilten die Organisatoren am Donnerstagabend mit. "Ich habe keine Ahnung, was das für eine Hymne war, aber sicher nicht die isländische", so Alfred Gislason.

» Gislason greift bei Panne mit Island-Hymne ein

"Ich glaube, er ist im Moment der beste Torhüter der Welt", lobte Alfred Gislason nach dem Spiel den glänzend aufgelegten Andreas Wolff. Da auch die deutschen Werfer immer wieder an den isländischen Torhütern scheiterten und sich vermeidbare Fehler leisten, war der Rückhalt durch den Routinier am Ende spielentscheidend - auch dank zwei parierter Strafwürfe. Vor den Paraden wurde er mit Andi-Sprechchören gefeierte und meinte: "Ich wurde freundlichst aufgefordert, die Siebenmeter zu halten." Der Bitte habe er nachkommen wollen.

» Erste Stimmen nach Deutschland gegen Island

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Playeer of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Elias Ellefsen a Skipagøtu konnte diese am letzten Spieltag der Vorrunde als erster Spieler zum zweiten Mal einheimsen, zum Auftakt der Hauptrunde wurden in Hamburg Pedro Portela, Mathias Gidsel und Andreas Palicka geehrt. In Köln waren es Constantin Möstl, Dika Mem und Andreas Wolff.

» Die "Player of the Match" der Handball-EM

Top-Schützen

Der Blick auf die Liste der Torschützen der Handball-EM zeigte zum Abschluss der Vorrunde eigentlich ein enges Rennen, doch von den beiden Toptorschützen kann nur Juri Knorr in der Hauptrunde nachlegen und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der bei der EM 1996 sich die Torjägerkanone mit 41 Turniertoren schnappte. Der Niederländer Rutger ten Velde zog am Mittwoch mit acht Toren beim Auftakt der Hauptrunde in Hamburg nach vorne.

» Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Die Schiedsrichter

Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski aus Nordmazedonien werden den Tag in Köln mit der Partie zwischen Deutschland und Island beschließen. Auch die Portugiesen Daniel und Roberto Accoto Martins sowie die Norweger Lars Jorum und Havard Kleven sind im Einsatz.

» Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.