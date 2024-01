Handball-EM 2024 kompakt: Deutschland steht vorzeitig im Halbfinale

In Hamburg sind die Entscheidungen bei der Handball-EM gefallen - Dänemark und Schweden erreichten das Halbfinale und Slowenien das Spiel um Platz 5. Der Blick richtet sich nach Köln: Dort ist Frankreich schon Gruppensieger, Österreich ist nach der Niederlage gegen Island aus dem Rennen um Platz zwei ausgeschieden. Da Frankreich auch gegen Ungarn gewinnt, steht Deutschland bereits vor der Partie gegen Kroatien im Halbfinale.

Die Partien bei der Handball-EM

Ausgangslage

Frankreich führte die Tabelle mit 8:0 Punkten an und machte mit dem Sieg gegen Österreich den Einzug ins Halbfinale der Handball-EM vorzeitig perfekt. Österreich steht bei 4:4 Punkten, wie auch Ungarn nach der Niederlage gegen Deutschland. Die DHB-Auswahl zog mit dem Sieg an beiden Konkurrenten vorbei und hat gegen Kroatien nun einen Matchball. Ein Sieg bringt das Halbfinale, wo Dänemark warten würde - aber auch bei einem Remis oder auch einer Niederlage gäbe es noch Wege ins Halbfinale.

Österreich - Island

Island und nutzt im Rollercoaster-Thriller zum Abschluss der Hauptrunde der Handball-EM gegen Österreich das Momentum, trotz einer Aufholjagd von Team Austria. Österreich ist aus dem Rennen ums Halbfinale und benötigt für das Spiel um Rang fünf die Schützenhilfe Frankreichs gegen Ungarn. Diese könnte Deutschland vor dem Anwurf des eigenen Spiels jetzt ins Halbfinale bringen.

Frankreich - Ungarn

Frankreich hat die Frage der Ehre nicht immer souverän, am Ende erfolgreich gemeistert. Mit dem 35:32 (20:18) über Ungarn nimmt der Olympiasieger auch Vorrundengegner Deutschland mit ins Halbfinale, Ungarn kämpft um Platz 5 und Österreich darf auf die Olympiaqualifikation hoffen.

Deutschland - Kroatien

Showdown im Kampf um die Halbfinaltickets - Deutschland kämpft um einen Platz im Halbfinale. Wieviel auf dem Spiel steht, hängt zuvor von den Ergebnissen bei den Verfolgern Österreich und Ungarn ab. "Ich bin sicher, dass sie nicht mit einer Niederlage nach Hause gehen wollen. Ich erwarte wirklich ein hartes Spiel, eine sehr physische Leistung, aber ich drücke die Daumen, dass wir das Selbstvertrauen, das wir am Montag gesammelt haben, für dieses Spiel nutzen können", erklärte Christoph Steinert.

Viel diskutiert wurde im Vorfeld darüber, ob eine Niederlage für Kroatien sogar von Vorteil wäre für den Sprung zur Olympiaqualifikation. "Das Wichtigste wird sein, dass wir uns davon lösen, dass wir womöglich irgendwas geschenkt bekommen", so DHB-Sportvorstand Axel Kromer mit Blick auf die Auswirkungen auf das DHB-Team. "Wenn ich links Duvnjak hier überlebensgroß sehe - so ein Sportsmann wird niemals ein Handballspiel bestreiten und sagen, dass es nicht zu gewinnen gilt."

Top-Schützen

Martim Costa bleibt auch nach sieben Spieltagen bei der Handball-EM an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings ist für Portugal das Turnier nach der Hauptrunde beendet. Auch Niederlandes Rutger ten Velde, der sich an Mathias Gidsel und Juri Knorr vorbei auf Rang zwei geschoben hatte, wird kein weiteres Spiel mehr bestreiten. So könnten Gidsel und Knorr das Spitzenduo noch vor Turnierende abfangen.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Der Österreicher Constantin Möstl hat wie auch Dänemarks Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin schon dreimal die Auszeichnung erhalten. Zweimal geehrt wurden DHB-Keeper Andreas Wolff, der dänische Schlussmann Emil Nielsen und der Färinger Elias Ellefsen á Skipagøtu.

Die Schiedsrichter

Die Spanier Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla werden das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Kroatien leiten. Zuvor leiten Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro sowie die Slowenen Bojan Lah und David Sok Begegnungen in der Hauptrunde in Köln.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Kroatien in der ARD zu verfolgen. Moderator Alexander Bommes und Kommentator Florian Naß sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Dominik Klein und Johannes Bitter mit von der Partie. Die ARD bietet um 18 Uhr für die Begegnung Frankreich gegen Ungarn mit Martin Schneider einen kostenlosen Livestream an.

