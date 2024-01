Handball-EM 2024 kompakt: Deutschland in Berlin, Topspiel in Mannheim

Zweiter Spieltag in den Gruppen A, B und C. Wer folgt dem Quintett von gestern in die Hauptrunde? Mit Deutschland, Schweiz und Österreich sind alle deutschsprachigen Teams gefordert.

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV ist ab 20.15 Uhr das Spiel von Deutschland gegen Nordmazedonien zu verfolgen. Moderator Yorck Polus und Kommentator Christoph Hamm sind für den Sender im Einsatz, als Experten sind auch Sven-Sören Christophersen und Markus Baur mit von der Partie. Das ZDF bietet um 18 Uhr für die Begegnung Schweiz gegen Frankreich mit Martin Schneider einen kostenlosen Livestream an.

Die Portugiesen Daniel Accoto Martins und Roberto Accoto Martins haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Nordmazedonien bekommen. Zuvor leiten Amar Konjicanin und Dino Konjicanin aus Bosnien-Herzegowina die Partie von Frankreich. Für die Partien von Mannheim setzt die EHF auf die Topgespanne aus Slowenien und Dänemark. In München wurden Gespanne aus Litauen und Norwegen angesetzt.

18.00 Uhr Schweiz und Spanien unter Druck

Olympiasieger Frankreich geht als klarer Favorit ins Duell mit der Schweiz, das eine Reaktion auf die Auftaktpleite gegen Deutschland zeigen will. "Wir müssen sicher abgeklärter spielen als im Eröffnungsspiel. Dort haben wir zu viele technische Fehler gemacht und Bälle verloren, weil wir zu schnell nach vorne spielen wollten", erklärt der Schweizer Spielmacher Mehdi Ben Romdhane. » Vorbericht Schweiz - Frankreich

Rumänien und Spanien sind mit Niederlagen ins Turnier gestartet. Beide Mannschaften stehen dementsprechend unter Druck, die Iberer haben Routinier Viran Morros zum Team beordert. "Wir haben einen spanischen Trainer, er kennt den Stil des Gegners gut, aber ihre Spieler haben mehr Erfahrung als wir", ist sich Rumäniens Demis Grigoras der Stärke des Kontrahenten bewusst.

Lediglich ein Zähler trennt die beiden Teams, nachdem sich Island zum Auftakt gegen Serbien noch zu einem Remis rettete. Montenegro kann sich hingegen keine zweite Niederlage leisten. "Es wird ein ähnliches Spiel (wie gegen Serbien) sein, aber wir wollen das Tempo hochhalten", erklärte Islands Rechtsaußen Sigvaldi Bjørn Gudjonsson.

20.30 Uhr: Deutschland im Einsatz

Nach dem furiosen Auftaktsieg gegen die Schweiz will Deutschland schon frühzeitig die Hauptrunde fixieren. Gegner Nordmazedonien will sich vor allem gegenüber der Frankreich-Partie steigern. "Sie sind eine sehr gute Mannschaft, aber wir müssen uns auf dieses Spiel genauso ernsthaft vorbereiten wie auf das erste. Wir wissen, dass ein Sieg uns in die Hauptrunde bringen würde, aber wir wollen jedes Spiel gewinnen", sagt Deutschlands Keeper David Späth. » Vorbericht Nordmazedonien - Deutschland

Nachdem beide Mannschaften erfolgreich ins Turnier gestartet sind, liefern sich Österreich und Kroatien ein Spitzenspiel in Mannheim. "Kroatien hat gezeigt, dass sie einige der besten Spieler der Welt haben. Wir werden große Probleme mit der kroatischen 6:0-Abwehr haben. Wir haben gesehen, dass selbst Spanien keine Lösung für sie finden konnte", so Österreichs Coach Ales Pajovic.

Ungarn geht als Spitzenreiter in die Partie und kann sich das Ticket für die Hauptrunde sichern. Gegner Serbien konnte schon Island überraschen und möchte nun den ersten Sieg. "Alle sind voll motiviert, und wir werden dieses Spiel wie ein Endspiel angehen, denn Ungarn braucht diese zwei Punkte, um weiterzukommen, und wir brauchen sie wegen des Unentschiedens. Wir brauchen auch zwei Punkte, also geht es für uns darum, in diesem Turnier am Leben zu bleiben", erklärte Serbiens Kreisläufer Dragan Pechmalbec.

