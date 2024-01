Handball-EM 2024 kompakt: Deutschland im Spiel um Platz drei, Weltmeister gegen Olympiasieger im Finale

In Köln startet das Finalwochenende mit drei Partien am Freitag. Den Tag eröffneten Ungarn und Slowenien mit dem Spiel um Platz 5. Die Magyaren feierten am Ende einer dramatischen Partie den Sieg und die beste EM-Platzierung aller Zeiten. Anschließened bezwang Frankreich in einem Krimi nach Überlänge den Europameister Schweden. Im Duell gegen Dänemark konnte Deutschland nach einer starken ersten Hälfte nicht nachsetzen und musste sich am Ende dem Weltmeister geschlagen geben.

Die Ausgangslage

Olympiasieger Frankreich hat die Gruppe I der Hauptrunde der Handball-EM ungeschlagen abgeschlossen, den einzigen Patzer erlaubte man sich gegen die Schweiz mit einem Remis. Nun trifft Les Bleus im Halbfinale auf Titelverteidiger Schweden, der mit zwei Niederlagen gegen Dänemark und Norwegen durch das Turnier kam. Auch Gastgeber Deutschland hat schon zwei Niederlagen gegen Frankreich und Kroatien sowie ein Remis gegen Österreich. Das Team von Alfred Gislason muss sich mit Weltmeister Dänemark messen, der ebenfalls sein letztes Hauptrundenspiel verlor.

Ungarn - Slowenien

Im Spiel um den fünften Platz bei der Handball-Europameisterschaft standen sich am Freitag in der Köln-Arena die Nachbarländer Ungarn und Slowenien gegenüber. Die Magyaren feierten am Ende einer dramatischen Partie den Sieg und die beste EM-Platzierung aller Zeiten. 1998 waren sie Sechster gewesen.

Frankreich - Schweden

Frankreich glänzte im Halbfinale der Handball-EM in Halbzeit eins, Schweden holte in der zweiten den Sechs-Tore-Rückstand auf und stand schon mit einem Fuß im Endspiel. Elohim Prandi rettete Les Bleus mit einem direkten Freiwurf in die Verlängerung. Dort schlug die Stunde von Dylan Nahi und Remi Desbonnet, am Ende siegte der Olympasieger mit 34:30 (27:27, 17:11).

Dänemark - Deutschland

Der Traum von dem Europameistertitel im eigenen Land ist ausgeträumt: Deutschland muss sich trotz einer starken Leistung im Halbfinale der Handball-EM mit 26:29 (14:12) gegen Dänemark geschlagen geben. Der Weltmeister spielt am Sonntag (17:45 Uhr, ARD) im Finale gegen Olympiasieger Frankreich, Deutschland kämpft zuvor gegen Schweden um 15:00 Uhr um Bronze - und das Olympia-Ticket.

Top-Schützen

Martim Costa bleibt auch nach acht Spieltagen bei der Handball-EM an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings ist für Portugal das Turnier nach der Hauptrunde beendet. Dahinter haben sich mit Juri Knorr, Dika Mem und Mathias Gidsel gleich drei Spieler eingereiht, denen am Sonntag noch der große Wurf an die Spitze gelingen könnte.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Am ersten der beiden Finaltage erhielten mit Klemen Ferlin (Slowenien) und Andreas Palicka (Schweden) gleich zwei Torhüter eine Auszeichnung. Im Halbfinale gegen Dänemark spielte Deutschlands Talent Renars Uscins in Abwesenheit von Kai Häfner groß aus und wurde ausgezeichnet.

Die Schiedsrichter

Die Slowenen Bojan Lah und David Sok haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Dänemark erhalten. Zuvor verabschiedete sich das deutsche Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies mit dem Spiel um Platz 5 vom Turnier, auch Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski aus Nordmazedonien. Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro sowie Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla aus Spanien leiten am Finalwochenende noch Partien.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV sind ab 17.35 Uhr beide Halbfinalpartien im ZDF zu sehen. Moderator Yorck Polus führt durch den Tag, das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden (Anwurf 17.45 Uhr) kommentiert Martin Schneider, das zweite dann Christoph Hamm. Für die Partie Dänemark gegen Deutschland verstärken auch die Experten Sven-Sören Christophersen und Markus Baur das Team. Beide Partien werden auch in kostenlosen Livestreams übertragen.

