Handball-EM 2024 kompakt: Derby für Dänemark, und Verfolgerduell

Am zwölften Turniertag der Handball-EM ist in Hamburg der 3. Spieltag der Hauptrunde. Mit Slowenien und den Niederlanden duellieren sich zwei enttäuschte Teams und hoffen auf den ersten Sieg in der zweiten Turnierphase. Um das Halbfinale geht es dann in den anderen beiden Partien - Schweden trifft auf die punktgleiche Mannschaft von Portugal, Norwegen fordert Spitzenreiter Dänemark.

Die Partien bei der Handball-EM

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starteten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, nun sind dies nur noch der Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich. Auch Österreich ist weiter unbesiegt.

Portugals Martim Costa (38) und Dänemarks (37) Mathias Gidsel können ihre Spitzenposition in der Torschützenliste weiter ausbauen, in Lauerstellung ist auch der Niederländer Rutger ten Velde, der sich gleichauf mit Deutschlands Juri Knorr (je 36) den letzten Platz auf dem Podium teilt. Auch Österreichs Mykola Bilyk und Sloweniens Aleks Vlah haben schon die Marke von 20 Turniertoren geknackt.

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Mathias Gidsel wurde in der Hauptrunde schon zweimal geehrt.

Slowenien - Niederlande

Slowenien steht nach zwei Niederlagen mit dem Rücken zur Wand, der Weg zum Finalwochenende nach Köln wird schwierig. Die Niederlande müssen hingegen dringend punkten, um nicht vorzeitig als Schlusslicht der Gruppe festzustehen. "Unsere Beine fühlen sich schwer an, es ist das sechste Spiel bei diesem Turnier, aber alle Mannschaften haben das gleiche Problem. In solchen Spielen gewinnt die Mannschaft, die es mehr will", so Sloweniens Jure Dolenec.

Schweden - Portugal

Schweden gegen Portugal - für beide war bislang nur Weltmeister Dänemark eine Nummer zu groß. Es ist aktuell das Schlüsselspiel im Kampf um die Halbfinaltickets - der Sieger bucht auf jeden Fall das Ticket zum Finalwochenende in Köln. "Schweden ist eine der drei besten Mannschaften der Welt. Wir werden versuchen, unser Spiel und unsere Intensität zu zeigen und für eine Überraschung zu sorgen", so Portugals Pedro Portela.

Norwegen - Dänemark

Weltmeister Dänemark ist weiterhin unbesiegt, auch wenn Europameister Schweden nah dran war. Norwegen zeigte gegen die Niederlande eine Reaktion, steht nun an den letzten beiden Spieltagen vor zwei Derbys. "Wir haben ein zweites skandinavisches Derby für uns, gegen Norwegen. Sie werden sicher versuchen, uns zwei Punkte abzunehmen, deshalb erwarte ich ein hartes Spiel. Sie haben bei diesem Turnier nicht so gut abgeschnitten, aber sie wollen sich beweisen. Sie werden mit viel Power auf uns zukommen", so Dänemarks Simon Pytlick.

Die Schiedsrichter

Die deutschen Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies werden den Tag in Hamburg mit der Partie zwischen Slowenien und den Niederlanden beschließen. Auch die Nordmazedonier Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski sowie Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla aus Spanien sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.