Handball-EM 2024 kompakt: Debütanten schlagen sich wacker

Am zweiten Turniertag haben alle drei EM-Debütanten ihr erstes Spiel absolviert: Und trotz Niederlagen mit starken Leistungen beeindruckt.

Turnierstart auch für die beiden deutschen Schiedsrichtergespanne. In Berlin sind Robert Schulze und Tobias Tönnies im Einsatz, Maike Merz und Tanja Kuttler leiten hingegen eine Partie in Mannheim. In München starten gleich beide Gespanne aus Frankreich ins Turnier. Die EHF lässt auch Gespanne aus Montenegro und Spanien jeweils ein Spiel leiten. » Die Schiedsrichter-Ansetzungen der Handball-EM

18.00 Uhr Debütantenball

Die Färöer Inseln haben in ihrem ersten Spiel bei eienr Handball-Europameisterschaft für eine hochspannende Begegnung gesorgt. Gegen Dauergast Slowenien hielten die Färinger volle 40 Minuten lang mit, führten im zweiten Durchgang sogar plötzlich mit zwei Toren. Trotz lautstarker Unterstützung konnte die junge Mannschaft diesen Vorteil aber nicht halten, die Wucht der Slowenien setzte sich beim 32:29 (13:13) durch.

Genauso glanzlos wie Slowenien präsentierten sich auch die Niederlande. Oranje spielte ein fahriges Auftaktspiel gegen Georgien, konnte den Halbzeitstand erst spät durch eine gute Phase auf 19:12 ausbauen. Der Sieg geriet dabei nie in Gefahr, doch Euphorie wollte so nicht aufkommen. Stattdessen setzten die Georgier nochmal ein Zeichen, als sie in der Schlussphase wirkungsvoll verkürzten: trotz zwei Verletzungen.

Auch Portugal ließ die erwartete Souveränität gegen einen Turnierneuling vermissen. Die Iberer konnten sich gegen kampfstarke und schnelle Griechen nur mühselig absetzen, und verschliefen den Start in den zweiten Durchgang zudem komplett. Die Südosteuropäer kamen so zum Ausgleich: mehr ließ der Favorit dann aber nicht zu. Dank des starken Gustavo Capdeville wurde es beim 31:24 sogar noch deutlich.

20.30 Uhr: Auftakt für Skandinavier-Trio

Der Stellenwert des Handballs in Skandinavien lässt sich auch daran ablesen, dass sich sowohl in Norwegen, Schweden und Dänemark die übertragenden Fernsehsender die späte Anwurfzeit ab 20.30 Uhr gesichert haben.

Norwegen trifft auf Polen, das in Berlin auch auf eine Art Heimvorteil hofft. "Sie haben eine wirklich gute Mannschaft, und sie sind jünger als die, gegen die wir in den letzten Jahren gespielt haben. Sie haben einige Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen, und nach dem, was ich in den Testspielen gesehen habe, sahen sie wirklich sehr gut aus", erklärt Norwegens Rückraumspieler Christian O´Sullivan vor dem Turnierstart. » Norwegen - Polen in Liveticker und Livestream

Die Mission Titelverteidigung beginnt für Schweden in Mannheim, wenn man auf Bosnien-Herzegowina trifft. "Wir wissen, dass Bosnien und Herzegowina einen großartigen Torhüter Benjamin Buric und eine gute Verteidigung hat, aber wenn wir unser Spiel beibehalten, werden wir in der Lage sein, gegen ihn zu punkten", ist Schwedens Spielmacher Jim Gottfridsson vor dem Duell gegen seinen Flensburger Teamkollegen überzeugen. » Schweden - Bosnien-Herzegowina in Liveticker und Livestream

Weltmeister Dänemark trifft auf Tschechien, deren Anhänger auch kurze Wege in die Olympiahalle zu München haben. "Tschechien spielt einen sehr guten, schnellen Handball, hat eine sehr aggressive Abwehr und viele gute Spieler. Und Eröffnungsspiele sind immer etwas ganz Besonderes, jeder will einen guten Start ins Turnier haben. Aber wir müssen geduldig sein und wissen, dass wir gegen eine gute Mannschaft spielen", erklärt Dänemarks Coach Nikolaj Jacobsen im Vorfeld. » Dänemark - Tschechien in Liveticker und Livestream

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Kommentator Karsten Petrzika, Experte Stefan Kretzschmar, Moderatorin Anett Sattler sind im Einsatz, um die Einbindung von Social Media kümmert sich Jari Brüggmann. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen. Das ZDF bietet einen kostenlosen Livestream für die Begegnung von Norwegen gegen Polen an, Gari Paubandt wird kommentieren.