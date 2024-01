Handball-EM 2024 kompakt: Das Finalwochenende beginnt

In Köln startet das Finalwochenende mit drei Partien am Freitag. Den Tag eröffnen Ungarn und Slowenien mit dem Spiel um Platz 5, anschließend beginnt der Tag um die Medaillen mit Olympiasieger Frankreich gegen Titelverteidiger Schweden und Weltmeister Dänemark im Duell mit Gastgeber Deutschland. Das ZDF überträgt beide Partien live im TV.

Olympiasieger Frankreich hat die Gruppe I der Hauptrunde der Handball-EM ungeschlagen abgeschlossen, den einzigen Patzer erlaubte man sich gegen die Schweiz mit einem Remis. Nun trifft Les Bleus im Halbfinale auf Titelverteidiger Schweden, der mit zwei Niederlagen gegen Dänemark und Norwegen durch das Turnier kam. Auch Gastgeber Deutschland hat schon zwei Niederlagen gegen Frankreich und Kroatien sowie ein Remis gegen Österreich. Das Team von Alfred Gislason muss sich mit Weltmeister Dänemark messen, der ebenfalls sein letztes Hauptrundenspiel verlor.

Ungarn - Slowenien

Mit dem Spiel um Platz 5 verabschieden sich Ungarn und Slowenien am heutigen Freitag aus dem Turnier. Für die Magyaren steht schon jetzt das beste EM-Resultat der Verbandsgeschichte zu Buche. Für die deutschen Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies ist es der letzte Auftritt.

"Wir haben mit Sicherheit einen harten Kampf vor uns. Die Ungarn sind eine gute Mannschaft, sie haben bis zum letzten Spiel um den Einzug ins Halbfinale der diesjährigen Europameisterschaft gekämpft. Vielleicht sind wir nach dem Sieg gegen die Dänen, mit dem wir das Spiel um Platz fünf gewonnen haben, mental weiter", erklärt Sloweniens Rückraumshooter Borut Mackovsek, der selbst in Ungarn bei Pick Szeged spielt.

Frankreich - Schweden

Frankreich ist als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage bei dieser Handball-EM, das einzige Remis gegen die Schweiz blieb folgenlos. Schweden hingegen musste sich erst Dänemark und dann auch Norwegen geschlagen geben. "Es ist sehr aufregend, diese Phase zu erreichen und zum vierten Mal in Folge gegen Schweden anzutreten. Es wird ein echter Kampf werden. Wir sind auch sehr zuversichtlich, wir hatten bisher ein tolles Turnier", so Frankreichs Nationalcoach Guillaume Gille.

Dänemark - Deutschland

Ein Klassiker im Handball, Deutschland will gegen Dänemark zum ersten Mal seit 2016 wieder gewinnen. Eine hohe Hürde für das Team von Alfred Gislason. "Für uns ist das keine schlechte Situation, wir haben ein EM-Halbfinale zu Hause vor 20.000 Menschen und trotzdem haben wir nicht den Druck. Jeder weiß, dass Dänemark das Nonplusultra im Welthandball ist. Sie haben in den letzten Jahren alles gewonnen. Die haben den Druck, obwohl sie bei uns zuhause spielen. Das kann uns in die Karten spielen", fühlt sich Rune Dahmke in der Außenseiterrolle sichtlich wohl.

Top-Schützen

Martim Costa bleibt auch nach sieben Spieltagen bei der Handball-EM an der Spitze der Torjägerliste. Allerdings ist für Portugal das Turnier nach der Hauptrunde beendet. Auch Niederlandes Rutger ten Velde, der sich an Mathias Gidsel und Juri Knorr vorbei auf Rang zwei geschoben hatte, wird kein weiteres Spiel mehr bestreiten. So könnten Gidsel und Knorr, der sich an dem Dänen vorbei auf Rang drei geschoben hat, das Spitzenduo noch vor Turnierende abfangen.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Der Österreicher Constantin Möstl hat zum vierten Mal im Laufe des Turniers die Auszeichnung erhalten, dreimal ehrte die Jury schon Mathias Gidsel.

Die Schiedsrichter

Die Slowenen Bojan Lah und David Sok haben das Spiel von Gastgeber Deutschland gegen Dänemark erhalten. Zuvor verabschiedet sich das deutsche Gespann Robert Schulze und Tobias Tönnies mit dem Spiel um Platz 5 vom Turnier, auch Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski aus Nordmazedonien, Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro sowie Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla aus Spanien leiten am Finalwochenende noch Partien.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Im linearen Free-TV sind ab 17.35 Uhr beide Halbfinalpartien im ZDF zu sehen. Moderator Yorck Polus führt durch den Tag, das erste Halbfinale zwischen Frankreich und Schweden (Anwurf 17.45 Uhr) kommentiert Martin Schneider, das zweite dann Christoph Hamm. Für die Partie Dänemark gegen Deutschland verstärken auch die Experten Sven-Sören Christophersen und Markus Baur das Team. Beide Partien werden auch in kostenlosen Livestreams übertragen.

