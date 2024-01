Handball-EM 2024 kompakt: Dänemark und Schweden stehen im Halbfinale

Am zwölften Turniertag der Handball-EM ist in Hamburg der 3. Spieltag der Hauptrunde. Slowenien fuhr dabei den ersten Hauptrundensieg gegen die Niederlande ein. Schweden und Dänemark ziehen nach ihren Siegen gegen Portugal und Norwegen vorzeitig in das Halbfinale ein.

Ausgangslage

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starteten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, nun sind dies nur noch der Weltmeister Dänemark und Olympiasieger Frankreich. Auch Österreich ist weiter unbesiegt.

Slowenien - Niederlande

Trotz 15 Toren von Niels Versteijnen beim Duell der Niederlande gegen Slowenien hat Oranje die nächste Pleite einstecken müssen. Die Slowenen wahrten mit dem 37:34 (19:13) trotz schwacher Schlussphase die Chance auf das Halbfinale, und hatten mit Klemen Ferlin einen starken Rückhalt. Die Niederlande ist mit 0:8 Punkten hingegen weiter Letzter in der ersten Hauptrundengruppe.

Schweden - Portugal

Titelverteidiger Schweden hat einen großen Schritt in Richtung Halbfinaleinzug gemacht: Am Sonntagabend setzte sich das Team um Regisseur Jim Gottfridsson mit 40:33 (19:15) gegen Portugal durch und hat nun sechs Punkte auf dem Konto. Ein wichtiger Faktor für den Sieg war Schwedens Torwart Tobias Thulin.

Norwegen - Dänemark

Dänemark steht im Halbfinale der Handball-EM. Vor 13.376 Zuschauern endete das dritte Hauptrundenspiel am Sonntag zwischen dem Weltmeister und Norwegen mit 29:23 (18:11) für das Team von Nikolaj Jacobsen - ein nach den letzten Partien nicht überraschendes Resultat. Durch den dänischen Sieg steht in Schweden auch der zweite Halbfinalist aus Hamburg fest.

Player of the Match

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Mit Andreas Palicka, Constantin Möstl, Andreas Wolff, Kristian Sæverås, László Bartucz, Tobias Thulin und Emil Nielsen wurden schon zahlreiche Torhüter geehrt.

Top-Torschützen

Portugals Martim Costa (46) und Dänemarks (42) Mathias Gidsel können ihre Spitzenposition in der Torschützenliste weiter ausbauen, in Lauerstellung ist auch der Niederländer Rutger ten Velde (38), der Deutschlands Juri Knorr (36) auf den vierten Rang verweist. Auch Niederlandes Niels Versteijnen, Sloweniens Aleks Vlah und Österreichs Mykola Biylk haben die 30-Tore-Marke geknackt.

Die Schiedsrichter

Die deutschen Schiedsrichter Robert Schulze und Tobias Tönnies leiteten den die Partie zwischen Slowenien und den Niederlanden. Dazu waren auch die Nordmazedonier Slave Nikolov und Gjorgji Nachevski sowie Andreu Marín Lorente und Ignacio Garcia Serradilla aus Spanien sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.