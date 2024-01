Handball-EM 2024 kompakt: Dänemark und Portugal gewinnen Schlüsselspiele

Am zehnten Turniertag der Handball-EM ist in Hamburg der 2. Spieltag der Hauptrunde. Dänemark triumphierte im Topspiel gegen Schweden, auch Portugal konnte nachlegen und einen wichtigen Schritt in Richtung Finalwochenende machen. Für die Niederlande setzte es eine bittere Niederlage.

Sechs Mannschaften durften nach der Vorrunde weiterreisen in Richtung Hamburg, sechs weitere Teams nach Köln. Nur fünf Mannschaften starteten verlustpunktfrei in die zweite Turnierphase, nun sind dies nur noch der Weltmeister Dänemark, Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich.

Gleich drei Spieler sind erneut an Juri Knorr (30) vorbeigezogen. Deutschlands Toptorjäger ist von Martim Costa (38), Mathias Gidsel (37) und Rutger ten Velde (36) vom Podest gestoßen worden, kann aber am Samstag gegen Österreich zurückschlagen. Mit 26 Turniertoren geht Mykola Bilyk in das Prestigeduell.

Bei allen Spielen der Handball-EM wird ein Spieler als "Player of the Match" ausgezeichnet - eine Ehrung, die mit einer Spende für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden ist. Am zweiten Spieltag der Hauptrunde wurden in Hamburg Martim Costa, Kristian Sæverås und wie schon zum Auftakt Mathias Gidsel geehrt.

Slowenien - Portugal

Ein überragender Martim Costa und in den wichtigen Momenten auch Diogo Rema Marques waren die Schlüsselspieler für Portugal. Die Iberer führten schon in Halbzeit eins mit vier Toren, konnten dies aber zunächst nicht halten. Im zweiten Spielabschnitt schien sich das ganze zu wiederholen, Portugal hatte nun aber nun im Tor das entscheidende Plus. Bei Slowenien fiel vor allem der Ausfall von Blaz Blagotinsek defensiv ins Gewicht, auch Linksaußen Tilen Kodrin konnte nicht mitwirken.

Norwegen - Niederlande

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge gelang Norwegen gegen die Niederlande der erste Sieg in der Hauptrunde der Handball-EM. Somit wahrten sich die Skandinavier zumindest theoretisch die Chance auf den Einzug ins Halbfinale. In einer ausgeglichenen Partie hatten die Niederlande zunächst leichte Vorteile, am Ende drehte Norwegen auch aufgrund der Paraden von Kristian Sæverås die Partie.

Dänemark - Schweden

Weltmeister gegen Europameister - es war das erwartete Spitzenduell für die Hauptrunde in Hamburg. Am Ende triumphierte Dänemark in einer dramatischen Schlussphase, in der hüben wie drüben auch die Schiedsrichter im Mittelpunkt standen. Die überragenden Einzelspieler hatten die Dänen mit Mathias Gidsel und Emil Nielsen auf ihrer Seite, Schweden ließ sich aber nicht abschütteln.

Die Schiedsrichter

Die Tschechen Vaclav Horacek und Jiri Novotny werden den Tag in Hamburg mit der Partie zwischen Dänemark und Schweden beschließen. Das Gespann bekam auch schon in der Vorrunde das Topspiel zwischen Deutschland und Frankreich. Auch die Französinnen Charlotte und Julie Bonaventura sowie Ivan Pavicevic und Milos Raznatovic aus Montenegro sind im Einsatz.

TV-Programm

Kostenpflichtig sind sämtliche Partien bei Dyn zu sehen. Für die drei Abendpartien hat der Streamingdienst zusätzlich eine Konferenzoption im Angebot. Im linearen Free-TV ist keine Partie zu verfolgen, ARD und ZDF bieten jeden Tag zwei Begegnungen im kostenlosen Livestream an.