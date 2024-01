Handball-EM 2024: Die "Player of the Match"

Bei der Handball-EM 2024 kürt die EHF nach jedem Spiel einen Spieler als "Player of the Match". Ein Überblick über die bislang ausgezeichneten Akteure.

Andreas Wolff (2.v.r.) wurde zum "Player of the match" gewählt. Uros Hocevar/kolektiff via Grundfos

Die erste Auszeichnung des Turniers ging nach Frankreich: Die Wahl fiel auf Hugo Descat, der beim 39:29-Auftakterfolg gegen Nordmazedonien mit sieben Toren bester Werfer des Olympiasiegers war. Beim deutschen Auftakt wurde Andreas Wolff, der mit gut sechzig Prozent parierter Würfe bei 27:14-Erfolg ein starker Rückhalt war, ausgezeichnet.

Zum Auftakt des zweiten Spieltags schnappte sich der Färinger Hakun West av Teigum, mit Heimvorteil als Spieler der Füchse Berlin, die Auszeichnung und mit dem Georgie Giorgi Tskhovrebadze (VfL Gummersbach) wurde ein weiterer Bundesligaspieler ausgezeichnet. Am Donnerstag und Freitag folgten zudem noch weitere bekannte Namen - bevorzugt Torhüter und Außen.

In der Übersicht: Player of the match

Datum Spiel Ergebnis Player of the match 10.01.2024 Frankreich - Nordmazedonien 39:29 Hugo Descat (FRA) 10.01.2024 Deutschland - Schweiz 27:14 Andreas Wolff (GER) 11.01.2024 Slowenien - Färöer 32:29 Hakun West av Teigum (FAR) 11.01.2024 Niederlande - Georgien 34:29 Giorgi Tskhovrebadze (GEO) 11.01.2024 Portugal - Griechenland 31:24 Christos Kederis (GRE) 11.01.2024 Norwegen - Polen 32:21 Torbjørn Bergerud (NOR) 11.01.2024 Schweden - Bosnien-H. 29:20 Hampus Wanne (SWE) 11.01.2024 Dänemark - Tschechien 23:14 Emil Nielsen (DEN) 12.01.2024 Österreich - Rumänien 31:24 Constantin Möstl (AUT) 12.01.2024 Island - Serbien 27:27 Bjarki Mar Elisson (ISL) 12.01.2024 Spanien - Kroatien 29:39 Ivan Martinovic (CRO) 12.01.2024 Ungarn - Montenegro 26:24 Nebojsa Simic (MNE)

Auszeichnung für den Guten Zweck

"Jede vergebene Auszeichnung wird in diesem Jahr mit einer Spende im Namen des jeweiligen Preisträgers für Wasser- und Abwasserprojekte in Malawi verbunden. Mit dieser Geste soll das gesellschaftliche Bewusstsein für die weltweit zunehmenden Wasserprobleme geschärft werden", teilt Titelsponsor Grundfos mit.

"Auf diese Weise sollen die insgesamt in 65 Spielen vergebenen Spenden dazu beitragen, die Wasserversorgung der etwa 11.000 Betroffenen zu verbessern", erklärt das Unternehmen. Die Abstimmung in der offiziellen EHF-App Home of Handball wird in der 45. Minute jedes Spiels eröffnet und bietet darüber hinaus die Chance, großartige Preise zu gewinnen.

"In einer Zeit, in der Solidarität und Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung sind, möchten wir uns bei Grundfos dafür einsetzten, dass konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die Lebensbedingungen der Menschen in Malawi zu verbessern. Die Verknüpfung von prestigeträchtigen Sportveranstaltungen mit sozialer Verantwortung schafft eine dringend notwendige Plattform, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf die weltweit voranschreitenden Wasserprobleme zu lenken", erklärt Ulrik Gernow (recht ims bild), COO bei Grundfos.