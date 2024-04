Rhein-Neckar Löwen als Pokalvorbild für MT Melsungen

Die SG Flensburg-Handewitt gehört zu den Dauerbrennern beim REWE Final 4. Seit 1994 ist sie zum insgesamt 15. Mal dabei, wenn die letzten vier Teams den DHB-Pokal ausspielen. Viermal konnte man den Titel holen. Die Fördestädter sind auch zum zweiten Mal in der Domstadt dabei, am Samstagabend wartet nun das Duell mit der MT Melsungen. Die Nordhessen hoffen im fünften Anlauf auf den ersten Coup.

"2023 waren die Rhein-Neckar Löwen auch nicht der Favorit und haben doch den Titel gewonnen. Und das haben wir natürlich auch im Hinterkopf. Mit zweimal perfekter Tagesform ist in Köln alles möglich", sagt Melsungens Timo Kastening, der die Lanxess-Arena vor allem als Nationalspieler von der letzten Handball-EM kennt. "Das ist die beste, geilste Arena, wo du Handball spielen und als Fan schauen kannst. Ich bin als Zuschauer ja auch Dauergast beim Champions-League-Finalturnier, und da erlebst du das jedes Jahr. Es gibt nichts Besseres als Köln."

"Es war klar, dass wir einen schweren Gegner bekommen würden, aber wir hatten in dieser Saison immerhin schon ein gutes Erlebnis gegen Melsungen", so Flensburgs Coach Nicolej Krickau. Anfang Dezember feierte man einen 34:24-Heimsieg, in der vergangenen Woche endete das Rückspiel in Kassel mit 25:25.

"Wir haben am Anfang etwas gewackelt, sind jetzt aber in einem echten Flow. Melsungen hatte einen perfekten Start und wackelt jetzt ein bisschen. Aber das hat alles über haupt nichts zu sagen: Letztes Jahr hatten die Löwen sechs, sieben Ligaspiele vor dem Pokal-Final4 verloren, spielten keine überragende Saison, waren alles andere als der Favorit und gewinnen dann den Titel", erinnert sich Flensburgs Sportlicher Leiter Ljubomir Vranjes.

Handball-DHB-Pokal im Livestream

Sämtliche Partien des REWE Final4 werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Für das erste Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin schickt der Anbieter Kommentator Finn-Ole Martins, Moderatorin Anett Sattler sowie die Experten Dagur Sigrudsson und Silvio Heinevetter ins Rennen.

Im zweiten Halbfinale zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen kommen Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator , Hannah Nitsche für die Modearation sowie Dagur Sigurdsson und Pascal Hens als Experten zum Zuge. Um Social Media kümmert sich zudem Lea Rostek.

Beim Spiel um Platz 3 soll sich Anett Sattler um die Moderation und Lennart Wilken-Johannes um die Kommentierung kümmern. Im Endspiel wird Anett Sattler gemeinsam mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeldt sowie den Experten Dagur Sigurdsson und Pascal Hens im Einsatz sein.

Nach dem Endspiel wird "SchmiSo" den Vodcast Harzblut moderieren, an der Seite die etablierten Diskutanten Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Michael Kraus. Zwischen den beiden Sonntagspartien wird der "Future Show" mit den Social Media-Stars Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Leonie Henkel (VfL Waiblingen) und Josefine Schneiders (TSG Mainz-Bretzenheim) auf Sendung gehen.

Die ARD überträgt das erste Halbfinale am Samstag zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin sowie das Endspiel. Dort führt wie üblich Alexander Bommes durch die Sendung, an seiner Seite Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel. Das Erste schaltet an beiden Tagen auch zur Olympiaqualifikation der Frauen, dort sind Markus Herwig und als Expertin Anna Loerper im Einsatz.

Aktuelle Spiele DHB-Pokal