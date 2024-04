"Völlig egal, wer der Favorit ist": Füchse Berlin und SC Magdeburg mit viertem Duell um den Pokaleinzug

Ein Spitzenduell gegen die Füchse Berlin, Gänsehaut-Atmosphäre dank 20.000 Fans in der Halle vorprogrammiert - doch beim SC Magdeburg will vor dem Start des Final Four in Köln trotzdem keine Pokalstimmung aufkommen. Der Dopingfall Nikola Portner überschattet den Kampf um den ersten Titel des Jahres.

"Ich habe schon so viele Finalturniere erlebt, da kann alles passieren. Da war für uns auch alles dabei von Niederlage im Halbfinale, Niederlage im Finale bis zum Pokalsieg. Daher gibt es bei so einem Final4 auch gar keinen Favoriten - sie he die Turniere, als Lemgo und die Löwen die Titel gewonnen haben", erklärte Magdeburgs Matthias Musche im Vorfeld. Der Linksaußen ist neben Mika Damgaard der einzige Spieler, der schon vor acht Jahren Pokalsieger wurde.

Für die Füchse Berlin wäre es genau zehn Jahre nach ihrem ersten Triumph 2014 der zweite DHB-Pokalsieg. "Es wird nach zehn Jahren mal wieder Zeit, dass wir den Pokal holen können. Dazu müssen wir im Halbfinale Magdeburg ausschalten. Danach ist es egal, auf wen wir im Finale treffen", so Kapitän Paul Drux, der schon damals gemeinsam mit Fabian Wiede zum Berliner Aufgebot gehörte.

"Es ist völlig egal, wer der Favorit ist, weil einmal in einer gewissen Anzahl an Spielen kann der vermeintlich Kleine immer den Favoriten schlagen. Das haben wir oft genug in der Geschichte der Final4 gesehen", so Berlins Vorstand Sport Stefan Kretzschmar vor dem Duell mit seinem Ex-Verein und Jaron Siewert betont: "Wir müssen uns jetzt intensiv vorbereiten und dann schauen wir, was wir am Samstag auf die Platte kriegen."

Das Halbfinale gegen den SC Magdeburg ist bereits das vierte Duell beider Spitzenvereine in dieser Saison. Das Ligahinspiel gewannen die Füchse zuhause mit 31:26, im Finale der Vereins-Weltmeisterschaft schlug der SC Magdeburg mit einem 34:32 nach Verlängerung zurück, und auch im Ligarückspiel mussten sich die Füchse mit 31:28 geschlagen geben. Am Samstag treffen beide Topteams beim REWE Final4 auf neutralem Boden in Köln aufeinander.

Dann allerdings ohne Nikola Portner. Die positive Wettkampfprobe des Schweizers, in der Methamphetamine gefunden worden waren, sowie seine vorläufige Suspendierung haben die Partien massiv in den Hintergrund gedrückt. Portners Fehlen ist ein herber sportlicher Verlust. Mit rund 30 Prozent gehaltener Bälle ist der Schweizer ein wichtiger Rückhalt beim SCM.

In Sergey Hernandez ist zwar ein weiterer Spitzenmann im Team, doch die Auftritte des Spaniers sind nicht ganz so konstant. An Hernandez' Seite steht ab sofort Mikael Aggefors. Die blitzschnelle Nachverpflichtung des 39 Jahre alten Schweden gab der SCM am Freitag bekannt. Aggefors, der 2021 WM-Silber gewann, unterbricht dafür seinen Ruhestand. Eigentlich hatte der Skandinavier seine aktive Karriere im Sommer 2023 beendet, um Torwarttrainer in seiner Heimat zu werden.

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien des REWE Final4 werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Für das erste Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin schickt der Anbieter Kommentator Finn-Ole Martins, Moderatorin Anett Sattler sowie die Experten Dagur Sigrudsson und Silvio Heinevetter ins Rennen.

Im zweiten Halbfinale zwischen der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen kommen Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator , Hannah Nitsche für die Modearation sowie Dagur Sigurdsson und Pascal Hens als Experten zum Zuge. Um Social Media kümmert sich zudem Lea Rostek.

Beim Spiel um Platz 3 soll sich Anett Sattler um die Moderation und Lennart Wilken-Johannes um die Kommentierung kümmern. Im Endspiel wird Anett Sattler gemeinsam mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeldt sowie den Experten Dagur Sigurdsson und Pascal Hens im Einsatz sein.

Nach dem Endspiel wird "SchmiSo" den Vodcast Harzblut moderieren, an der Seite die etablierten Diskutanten Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Michael Kraus. Zwischen den beiden Sonntagspartien wird der "Future Show" mit den Social Media-Stars Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Leonie Henkel (VfL Waiblingen) und Josefine Schneiders (TSG Mainz-Bretzenheim) auf Sendung gehen.

Die ARD überträgt das erste Halbfinale am Samstag zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin sowie das Endspiel. Dort führt wie üblich Alexander Bommes durch die Sendung, an seiner Seite Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel. Das Erste schaltet an beiden Tagen auch zur Olympiaqualifikation der Frauen, dort sind Markus Herwig und als Expertin Anna Loerper im Einsatz.

