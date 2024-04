"Wir brauchen keine Angst haben": Melsungen genießt Außenseiterrolle gegen SC Magdeburg

Der Champions-League-Sieger gegen den Außenseiter: Während sich Magdeburg auf Keeper Hernandez verlassen konnte, schlug Melsungen Flensburg überraschend deutlich.

Die Handballer des SC Magdeburg und der MT Melsungen haben beim Final Four in Köln das Finale um den DHB-Pokal erreicht. Angeführt vom überragenden Torwart Sergey Hernandez, der seinen aufgrund einer positiven Kontrolle auf Crystal Meth suspendierten Teamkollegen Nikola Portner glänzend vertrat, setzte sich der SCM im Prestigeduell gegen die Füchse Berlin mit 30:25 (14:10) durch. Im Anschluss buchte Melsungen durch ein 33:28 (16:11) gegen die SG Flensburg-Handewitt das Ticket für das Endspiel am Sonntag (15.35 Uhr/ARD und Dyn).

"Dass Sergey das kann, ist für mich keine Überraschung. Schön, dass er das heute zeigen konnte", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert nach dem Halbfinale: "Jetzt brauchen wir das am Sonntag nochmal." Den nachverpflichteten Mikael Aggefors setzte der SCM nicht ein.

Timo Kastening wertet den Wirbel um den vorläufig suspendierten Magdeburger Torhüter Nikola Portner nicht als Nachteil für den SCM. "Dieser besondere Fall, der da gerade rund um Magdeburg herrscht, schweißt diese Truppe nochmal zusammen", so der Rechtsaußen der Nordhessen.

Die Hessen sind leichter Außenseiter im Duell mit dem Champions-League-Sieger und Bundesliga-Zweiten. Eine Rolle, mit der sich Kastening anfreunden kann. "Es ist immer schön, wenn man nichts zu verlieren hat. Wir können morgen da sein, aber es muss alles passen." Melsungen stand zuletzt 2021 im Pokalfinale, unterlag dort allerdings favorisiert später dem TBV Lemgo Lippe.

"Es ist ein Phänomen, dass wir schon wieder im Finale stehen", sagte Wiegert in der ARD: "Das geht seit drei, vier Saisons so, das ist doch eigentlich absurd. Was jetzt am meisten überwiegt, ist der Stolz auf das Team. Man hat ab der ersten Minute gesehen, wie bereit diese Mannschaft war. Wir haben Berlin auch in der hitzigen Schlussphase nicht das Momentum zurückgegeben."

2016 holte der SCM zuletzt den Sieg im DHB-Pokal, 2019, 2022 und 2023 erreichte man jeweils das Endspiel und verlor. Im Vorjahr dramatisch im Siebenmeterwerfen gegen die Rhein-Neckar Löwen. Weitere Finals sind in den letzten Jahren an der Tagesordnung, international in der European League (2021, 2022), der Champions League (2023) und beim IHF Super Globe (2022, 2023).

Sergey Hernandez selbst blickte kurz nach dem Spiel bereits auf die nächste Aufgabe. "Ich werde schlafen und vorher noch etwas lesen", verriet er seine Abendplanung. "Und dann werde ich mir auch die Wurfbilder für morgen von Melsungen oder Flensburg schon anschauen."

Das Selbstvertrauen nach dem Halbfinalerfolg über die SG Flensburg-Handewitt ist groß bei der MT, die an den ersten Pokaltitel ihrer Vereinshistorie glaubt. "Weil wir jetzt im Spielfluss sind. Und wenn du da einmal drin bist, hat jeder Bock. Das, was heute durch die Mannschaft ging, sollte uns positiv stimmen. Wir brauchen keine Angst haben", appellierte Kastening an seine Mitspieler.

» Timo Kastening: "Wir haben gefightet wie die Schweine"

» Sergey Hernandez: "Ein wahr gewordener Traum"

Preisgeld REWE Final4

Platz 1: 200.000 Euro

Platz 2: 150.000 Euro

Platz 3: 120.000 Euro

Platz 4: 90.000 Euro

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien des REWE Final4 werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Beim Spiel um Platz 3 soll sich Anett Sattler um die Moderation und Lennart Wilken-Johannes um die Kommentierung kümmern. Im Endspiel wird Anett Sattler gemeinsam mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeldt sowie den Experten Dagur Sigurdsson und Pascal Hens im Einsatz sein.

Nach dem Endspiel wird "SchmiSo" den Vodcast Harzblut moderieren, an der Seite die etablierten Diskutanten Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Michael Kraus. Zwischen den beiden Sonntagspartien wird der "Future Show" mit den Social Media-Stars Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Leonie Henkel (VfL Waiblingen) und Josefine Schneiders (TSG Mainz-Bretzenheim) auf Sendung gehen.

Die ARD überträgt das erste Halbfinale am Samstag zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin sowie das Endspiel. Dort führt wie üblich Alexander Bommes durch die Sendung, an seiner Seite Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel. Das Erste schaltet an beiden Tagen auch zur Olympiaqualifikation der Frauen, dort sind Markus Herwig und als Expertin Anna Loerper im Einsatz.

chs, SID, dpa

