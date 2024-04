Darum geht es im Spiel um Platz 3 beim REWE Final4

Wer sichert sich ab 12.45 Uhr (live bei Dyn) im Duell der Enttäuschten den Trostpreis - die Füchse Berlin oder die SG Flensburg-Handewitt? Neben ein um 30.000 Euro höheres Preisgeld darf der Gewinner im Spiel um Platz 3 auch eine Runde im DHB-Pokal in der kommenden Saison überspringen, muss erst im Achtelfinale in den Wettbewerb einsteigen.

"Wir müssen jetzt erst einmal herunterkommen und das ganze verdauen, denn es war eine sehr hohe Intensität von beiden Seiten und wir hätten die Bilanz gerne ausgeglichen gestaltet", sagte Berlins Paul Drux nach dem 25:30 gegen den SC Magdeburg.

Es war im vierten Duell in drei Wettbewerben die dritte Niederlage. Nur das Bundesligaheimspiel konnte man erfolgreich bestreiten, neben der Auswärtspartie in der Liga unterlag man zudem auch im Endspiel um den IHF Super Globe.

Flensburg enttäuscht

Die Enttäuschung bei den Handballern der SG Flensburg-Handewitt nach der überraschenden Niederlage im Halbfinale des DHB-Pokals gegen die MT Melsungen war unterdessen groß.

"Man kann von Versagen sprechen", wurde Kapitän Johannes Golla vom "Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag" am Samstag zitiert. "Es geht mir sehr schlecht damit, weil ich davon überzeugt bin, dass viel mehr in uns steckt."

"Wir müssen uns auf morgen konzentrieren. Es ist ein schwerer Abend für uns. Wir haben uns das anders vorgestellt", so Flensburgs Sportdirektor Ljubomir Vranjes und erklärte mit Blick auf das Duell mit den Füchsen Berlin: "Hoffentlich lernen wir aus der dieser Niederlage und machen ein besseres Spiel."

Preisgeld REWE Final4

Platz 1: 200.000 Euro

Platz 2: 150.000 Euro

Platz 3: 120.000 Euro

Platz 4: 90.000 Euro

Handball-Bundesliga im Livestream

Sämtliche Partien des REWE Final4 werden vom Streamingdienst Dyn übertragen. Beim Spiel um Platz 3 soll sich Anett Sattler um die Moderation und Lennart Wilken-Johannes um die Kommentierung kümmern. Im Endspiel wird Anett Sattler gemeinsam mit Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeldt sowie den Experten Dagur Sigurdsson und Pascal Hens im Einsatz sein.

Nach dem Endspiel wird "SchmiSo" den Vodcast Harzblut moderieren, an der Seite die etablierten Diskutanten Pascal Hens, Stefan Kretzschmar, Michael Kraus. Zwischen den beiden Sonntagspartien wird der "Future Show" mit den Social Media-Stars Nils Kretschmer (HC Elbflorenz), Leonie Henkel (VfL Waiblingen) und Josefine Schneiders (TSG Mainz-Bretzenheim) auf Sendung gehen.

Die ARD überträgt das erste Halbfinale am Samstag zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin sowie das Endspiel. Dort führt wie üblich Alexander Bommes durch die Sendung, an seiner Seite Dominik Klein. Florian Naß kommentiert das Spiel. Das Erste schaltet an beiden Tagen auch zur Olympiaqualifikation der Frauen, dort sind Markus Herwig und als Expertin Anna Loerper im Einsatz.

