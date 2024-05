Duvnjaks Erinnerungen und die Hoffnung auf ein Wunder

Handball-Rekordmeister THW Kiel kämpft um ein positives Ende der Saison 2023/24. Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den französischen Vertreter Montpellier HB (18.45 Uhr/Dyn) müssen die Norddeutschen in eigener Halle den Neun-Tore-Rückstand aus der 30:39-Niederlage aus der ersten Begegnung aufholen, um den Sprung zum Finalturnier am 8. und 9. Juni in Köln zu schaffen.

"Wir haben mit dieser Hypothek aus dem Hinspiel nichts mehr zu

verlieren", sagte THW-Trainer Filip Jicha: "Von einhundert Spielen in

dieser Konstellation schafft man es in fünf, das zu drehen. Aber

jeder bei uns muss daran glauben, dass wir am Donnerstag eines dieser

fünf Spiele in unserer Arena haben werden."

"Wir haben leider keine gute Ausgangsposition, aber mit unseren Fans und der Atmosphäre in unserer Arena ist alles möglich. Wir brauchen jede Stimme, jeden Fan - dann ist alles möglich. Es gibt solche Tage im Sport, ich habe sie mit Kroatien erlebt: Wir mussten in Polen mit elf Toren gewinnen, haben vor 20.000 Zuschauern gespielt und es am Ende geschafft, weil wir daran geglaubt haben", erinnert sich Spielmacher Domagoj Duvnjak.

Sollten die Kieler gegen Montpellier ausscheiden, wäre das der

Tiefpunkt einer enttäuschenden Spielzeit. Bei noch sechs Liga-Spielen

und sechs Minuspunkten Abstand zum Tabellen-Zweiten Füchse Berlin ist

eine erneute Teilnahme an der Königsklasse unwahrscheinlich. Die

Meisterschaft ist für den Titelverteidiger bei zehn Zählern Abstand

auf den SC Magdeburg ohnehin außer Reichweite.

Im DHB-Pokal war der THW schon in der dritten Runde an der HSG

Wetzlar (31:32 vor heimischem Publikum) gescheitert. In der

Bundesliga tun die beiden Niederlagen gegen den Nordrivalen SG

Flensburg-Handewitt besonders weh. Im Hinspiel setzte sich die SG mit

dem letzten Wurf 28:27 durch, in der Kieler Arena gab es beim 26:33

eine kräftige Abreibung für das Jicha-Team. Einzig im Supercup

feierten die Norddeutschen einen 37:36-Erfolg über die Rhein-Neckar

Löwen, der erst im Siebenmeterwerfen gesichert wurde.

Gegen Montpellier setzt der THW auch auf seine Anhänger, die in

weißer Oberbekleidung in die Halle kommen und so ein farbliches

Zeichen setzen sollen. "Wir brauchen jede Stimme, jeden Fan - dann

ist alles möglich", sagte Kapitän Domagoj Duvnjak. Der Kroate baut

auf eine "Riesen-Atmosphäre für dieses große Spiel. Wir müssen einen

perfekten Tag haben. Abwehr, Angriff, Rückzug, Tempospiel. Ich bin

mir sicher, dass wir es dann mit unserer geilen weißen Wand im Rücken

schaffen können."

Montpellier will Hinspielergebnis vergessen

Die "Zebras" brauchen einen Sieg mit zehn Toren Differenz, um sich

direkt für das Halbfinale zu qualifizieren. Bei einem Erfolg mit neun

Treffern entscheidet, ohne vorherige Verlängerung, ein

Siebenmeterwerfen über das Weiterkommen. Der Respekt vor den Kielern

ist auch beim Gegner groß. "Wenn es eine Mannschaft gibt, die einen

so hohen Rückstand aufholen kann, ist es der THW Kiel in Kiel", hatte

der slowenische MHB-Spielmacher Stas Skube direkt nach dem Abpfiff

des Hinspiels gesagt.

"Unsere Einstellung ist ganz einfach: Wenn das Spiel angepfiffen wird, müssen wir das Hinspiel und das erste Ergebnis vergessen. Wir müssen so spielen, als wären wir gleichauf und versuchen, auch das zweite Spiel zu gewinnen", betont auch Torhüter Remi Desbonnet, mit 16 Paraden einer der Erfolgsfaktoren der Franzosen.

Eine besondere Partie wird es für Kiels Torhüter Samir Bellahcene, der schließlich im Nachwuchscenter des Clubs ausgebildet wurde, ehe er über eine Spielzeit bei Massy-Essonne (2017/18) zu US Dunkerque kam und dort im September zum Deutschen Rekordmeister wechselte.

Stefan Flomm, dpa

