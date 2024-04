Veszprem-Torhüter Corrales erwartet gegen Aalborg "einen engen, 120-minütigen Killer-Kampf"

In der EHF Champions League laufen die Viertelfinals. Am Donnerstag um 18.45 Uhr (live bei Dyn) hat Telekom Veszprem nun Aalborg Haandbold zu Gast.

"Wie ein normales Viertelfinale. Acht der besten Mannschaften der Welt haben es so weit geschafft. Wir wissen also, dass uns gegen Aalborg schwere Spiele erwarten. Wir beginnen zu Hause. Ich bin zuversichtlich, dass wir gewinnen und uns einen sicheren Vorsprung erarbeiten können. Es wäre schön, mit einem guten Ergebnis im ersten Spiel nach Dänemark zu reisen", umreißt Veszprems Kreisläufer Dragan Pechmalbec die Situation.

Telekom Veszprem musste nach einer starken Saison in der Gruppenphase doch in die Play-offs, ließ dort aber Pick Szeged keine Chance. Nun erwartet man Dänemarks Topteam Aalborg. "Veszprém scheint in dieser Saison wirklich stark zu sein, und mittlerweile gibt es keine leichten Spiele mehr in diesem Turnier. Es kann wichtig sein, das entscheidende Spiel zu Hause zu haben, und diese Woche müssen wir im Auswärtsspiel einfach den bestmöglichen Start erwischen", so Aalborgs scheidender Coach Stefan Madsen.

"Das wird eines der wichtigsten Duelle der Saison, denn es geht um das EHF FINAL4. Dies wird jedoch nur der erste Teil des Duells sein, da wir in Dänemark ein weiteres Spiel gegen sie bestreiten werden. Wie auch immer das erste Spiel ausgeht, ich denke, dass das zweite Spiel das wichtigste sein wird. Deshalb wollen wir uns auch nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber es ist sicher, dass wir wie immer kämpfen werden!", betont Veszprems Linksaußen Hugo Descat.

"Ich habe das Gefühl, dass wir es mit einer sehr starken Mannschaft zu tun haben, die sogar im Finale eine Chance auf den Sieg haben wird", urteilt Veszprems Schlussmann Rodrigo Corrales über den Kontrahenten. "Ich glaube, dass wir hier im Viertelfinale einen engen, 120-minütigen Killer-Kampf erleben werden."

Der Direktvergleich zwischen beiden Teams ist ausgeglichen. 2017 und 2020 duellierte man sich jeweils in der Gruppenphase. Beim ersten Mal feierten beide Teams einen Heimsieg, beim zweiten dann jeweils den Auswärtserfolg.

Der letzte Vergleich war das Viertelfinale im Mai 2022, Veszprem legte mit einem 36:29-Heimsieg vor und buchte trotz einer 35:37-Niederlage in Dänemark das Ticket nach Köln. "Seitdem hat sich viel verändert, und auch die beiden Teams haben sich völlig verändert", so Corrales.

Die Dänen haben die Gruppenphase auf Rang 2 abgeschlossen, in der nationalen Meisterschaft holte man sich souverän den Rundensieg mit 46 Punkten aus 26 Partien. Nun steht man bereits vorzeitig im Halbfinale, steht zwei Spieltage vor dem Ende der Meisterrunde schon als Gruppensieger fest.

"Wenn man in der Gruppenphase vor Mannschaften wie Kielce oder Paris landet, bedeutet das, dass man eine Qualitätsmannschaft ist. Dessen sind wir uns auch bewusst und respektieren unseren Gegner", betont Pechmalbec.

Auch Veszprem dominiert die heimische Liga, ist zwei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison noch verlustpunktfrei und trifft nur noch auf zwei Teams aus dem unteren Tabellendrittel. Die perfekte Spielzeit ist dem Club schon viermal gelungen - zur Einstellung des eigenen Torrekords von 1008 Treffern in einer Doppelrunde fehlen nur noch 34 Treffer - im Schnitt erzielt das Team von Momir Ilic 41 Tore pro Ligaspiel.

