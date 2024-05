Volle GETEC-Arena soll SC Magdeburg gegen Kielce den Rückenwind geben

Ein Tor Unterschied trennte Industria Kielce und den SC Magdeburg. Der Titelverteidiger will nun in der heimischen GETEC-Arena (20.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) erneut den Sprung ins Final4 nach Köln schaffen. Im Vorjahr standen sich beide Teams im Endspiel gegenüber, nun wird ein Team scheitern.

"Ich hoffe auf eine tolle Atmosphäre in einer ausverkauften Arena und dass die Fans uns genauso anfeuern wie in Kielce", so SCM-Coach Bennet Wiegert, der auch mit guten Erinnerungen an das 28:24 beim IHF Super Globe zurückdenkt. Kielce hat für die kurze Auswärtsreise das komplette Kontingent abgerufen, wird also mit rund 600 Fans in der GETEC-Arena zugegen sein. Der SCM kann dem fast 6000 Zuschauer entgegen stellen.

"Es ist offensichtlich, dass es einfacher ist, Würfe aus dem neun Meter abzuwehren als aus dem sechs Metern. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit der Abwehr wichtig. Wenn wir mit einem Tor Vorsprung gewinnen, ziehen wir ins Final Four ein, das ist alles, was zählt. Wir sind froh, dass wir das erste Spiel gewonnen haben, aber wir kommen jetzt in ein sehr schwieriges Gebiet. Jetzt haben die Gegner den Vorteil des Heimrechts.", erklärt Kielce-Keeper Andreas Wolff

"Wir gehen nicht als Favorit ins Spiel. Verteidigung und Torhüter werden der Schlüssel sein. Im ersten Spiel haben die Torhüter auf einem guten Niveau gespielt. Ich bewundere sie, weil sie viele Eins-gegen-Eins-Situationen hatten. Wir müssen unseren Angriff noch etwas verbessern. Aber das Wichtigste in diesem Spiel werden Herz und Charakter sein", sieht Kielces Kreisläufer Artsem Karalek sein Team in der Außenseiterrolle.

Kielces Co-Trainer Krzysztof Lijewski betont: "Die Aufgabe, die vor uns liegt, ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich. Wenn wir zu Hause gewonnen haben, warum dann nicht auch auswärts? Ich denke, die Magdeburger werden offensiv besser vorbereitet sein. Sie sind schlauer, was die ersten 60 Minuten angeht. Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren, wir müssen unseren Positionsangriff verbessern, schneller spielen und bei Kontern mehr Risiko eingehen."

Kielce kämpfte lange um den direkten Einzug ins Viertelfinale, am Ende musste man aber Kiel und Aalborg den Vorzug lassen und sich mit einem 66:53 in den Play-offs gegen GOG in die Runde der besten Acht vorkämpfen.

Es braucht einen historischen Sieg für den SC Magdeburg über Industria Kielce, um noch zur Endrunde nach Köln zu kommen. Im Direktvergleich steht neben Kielces 27:26-Hinspielsieg nur Magdeburgs 30:29-Sieg von Köln in der Champions League zu Buche - mit all den Begleiterscheinungen um einen verstorbenen polnischen Journalisten.

"Pawel, wir werden hierher zurückkehren und gewinnen, aber niemand wird dich uns zurückgeben...", hatte der Klub nach der Beerdigung des langjährigen Weggefährten geschworen. Die Europäische Handballföderation will bei der kommenden Endrunde in der Domstadt den Platz leer lassen. Auch in der Hala Legionow ist der Platz auf der Pressetribüne mit einer Plakette versehen, wie der Club auf seiner Website verweist.

Was der Fall Portner mit Wolff zu tun hat

Tomasz Gebala fällt bei Kielce ein Rückraumspieler vor dem Duell gegen seinen Ex-Verein mit einer Wadenverletzung aus, ebenso Michal Olejniczak. Dafür kann man wieder auf Dylan Nahi zurückgreifen. Beim SC Magdeburg ist Torwart Nikola Portner weiterhin suspendiert.

Im Fokus steht so oder so der deutsche Torhüter Andreas Wolff, der seit rund einer Woche trotz eines noch in Kielce bis 2028 laufenden Vertrags mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht wird. "Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert am Freitagabend beim Internet-Sender Dyn nach dem 32:29-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt.

Beim polnischen Meister deutet dabei ebenfalls nichts auf einen Wechsel von Andreas Wolff hin. "Niemand aus Magdeburg oder von einem anderen Verein hat uns wegen Andreas kontaktiert. Wir führen keine Verhandlungen. Es ist nur ein Gerücht", kommentierte Sportdirektor Michal Jurecki die Spekulationen um einen Abschied des deutschen Nationalspielers bei Radio Kielce.

Auch Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar ordnet in seinem gemeinsamen Vodcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld bei Dyn ein: "Wenn der ultimative Wettkämpfer auf dem Feld auf den ultimativen Wettkämpfer an der Seitenlinie treffen würde. Das wäre der absolute Wahnsinn!"

Handball Champions League im Livestream

