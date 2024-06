"Schwieriges Spiel", aber "mit Spaß": Magdeburg-Quintett gegen den Ex-Verein

Im ersten Halbfinale (15.00 Uhr live auf Dyn, DAZN und DF1) stehen sich zwei nationale Doublesieger gegenüber. Sowohl Titelverteidiger SC Magdeburg wie auch Aalborg Haandbold konnten sich auf der nationalen Ebene in Meisterschaft und Pokal den Titel holen. Der Bundesligist gilt dennoch als leicht favorisiert.

"Die Bedingungen sind völlig anders. Diesmal werden uns die Fans begleiten. Wir haben es schon einmal probiert, beim [EHF] Final4. Das war eine tolle Erfahrung, aber nun wird es ganz anders sein", erklärt Aalborg-Coach Stefan Madsen mit Blick auf das Final4 2021, was damals kurzfristig nur vor 1000 Zuschauern ausgespielt werden durfte. Auch der Kader hatte damals noch keine Routiniers wie Niklas Landin und Mikkel Hansen. "Wir haben viel mehr Erfahrung innerhalb der Mannschaft und auch als Team, und wir wissen, was wir tun müssen, um zu gewinnen: Eine tolle Leistung bringen.

"Wenn man jetzt die nähere Vergangenheit betrachtet, muss man ja sagen: ziemlich sicher dänischer Meister geworden. Was mich aber viel mehr beeindruckt hat, waren die zwei Spiele gegen Veszprem. Da waren sie über beide Spiele einfach die bessere Mannschaft. Wer Veszprem kennt, weiß welcher Kader und welche Ambitionen da vorhanden sind. Veszprem in zwei Spielen, in zwei Mal 60 Minuten so zu dominieren, hat mich schon sehr beeindruckt", so SCM-Coach Bennet Wiegert über den Gegner.

"Es macht Spaß gegen eine Mannschaft zu spielen, wo man so viele Leute kennt", erklärt Magdeburgs Kreisläufer Magnus Saugstrup, selbst sieben Jahre im Trikot von Aalborg. "Das wird ein schwieriges Spiel, Aalborg macht das richtig gut die ganze Saison über und deshalb sind sie verdient hier."

"Natürlich ist uns das klar", antwortet Saugstrup, als er von den Journalisten auf das mögliche Quadrupel angesprochen wird. Der Däne versucht sich allerdings gar nicht den Fokus zu weit aufzuziehen. "Jetzt geht es erst einmal um diese zwei Spiele hier. Alles andere ist fertig. Jetzt geht der Fokus nur noch auf dieses Final4."

Nach der Reaktivierung von Torhüter Mikael Aggefors aufgrund des Dopingverfahrens um Nikola Portner besitzt der SC Magdeburg nun fünf Spieler, die schon einmal das Trikot von Aalborg trugen. Omar Ingi Magnussen (2020), Magnus Saugstrup (2021) und Felix Claar (2023) kamen dabei ohne Umwege an die Elbe. Janus Smarason heuerte zuvor noch in Göppingen und Kolstad an, ehe er dann aufgrund der Schulterverletzung von Gisli Kristjansson diese Saison zum SCM kam.

Zusammen kommt das SCM-Quintett auf 22 Spielzeiten in rot-weiß - wobei Aggefors und Saugstrup je sieben Saisons für den Klub in Nordjütland spielten. "Natürlich hat Aalborg auch ein bisschen Verdienst am Erfolg vom SCM, aber das lässt sich schwer beziffern. Es war für uns alle in Aaalborg eine persönliche Entwicklung, aber hier in Magdeburg haben wir uns als Mannschaft entwickelt", so der Kreisläufer.

"Hoffentlich werden sie durch das Rampenlicht nicht geblendet. Es sind zwei der größten Talente in der Welt aktuell. Bis jetzt haben sie jedes Mal geliefert, wenn sie gefordert waren. Aber das hier ist die größte Bühne von 20.000 Zuschauern", erklärt Aalborgs Abwehrchef Henrik Möllgaard auch mit Blick auf die Youngster Mads Hoxer und Thomas Arnoldsen und ist sich sicher, dass der Schlüssel auch in der Defensive liegen wird: "Wenn Felix Claar oder Gisli Kristjansson 80 Prozent ihrer Eins-gegen-Eins-Duelle gewinnen, dann werden wir keine Chance auf den Sieg haben. Wir müssen hart, aber auch klug spielen."

Für Mikkel Hansen wird es "ein Schlüssel für morgen sein, ob wir ihn (Felix Claar, Anm. d. Red.) und auch den Rest der Jungs kontrollieren können." Jan Larsen, CEO von Aalborg, sieht dabei eine große Weiterentwicklung des Teams: "Wir sind nicht so der große Underdog, wie wir es 2021 waren, als wir gegen Paris im Halbfinale weitergekommen sind."

Verzichten muss der SC Magdeburg auf Michael Damgaard, der Däne hatte im letztjährigen Finale gegen Kielce eine Schlüsselrolle eingenommen, hatte den Bundesligisten unter anderem in die Verlängerung gerettet und dort wichtige Treffer erzielt.

"Ich bin positiv aufgeregt. Ich habe Bock auf das ganze Turnier. Ein bisschen kennt man ja jetzt schon die ganzen Abläufe. Wenn du seit zwei Jahren gefühlt das sechste Mal schon in diesem Hotel bist, dann hast du deine Routinen", erklärt SCM-Linksaußen Lukas Mertens, der mit den Magdeburgern nicht nur in der Champions League, sondern auch im DHB-Pokal zweimal den Sprung zum REWE Final4 geschafft hatte und auch während der Handball-EM vor und nach den Berlin-Spielen im Kölner Radisson Blu weilte.

Bei Aalborg werden es die letzten Spiele für Trainer Stefan Madsen, den dreimaligen Welthandballer Mikkel Hansen sowie die Routiniers Jesper Nielsen und Benjamin Jakobsen. Bei Magdeburg werden Janus Smarason, Lucas Meister und Aushilfstorwart Mikael Aggefors das Team verlassen.

