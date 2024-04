Nicht nur rein sportlich: Was das Duell zwischen Kielce und dem SC Magdeburg brisant macht

Die EHF Champions League startet mit einem Knaller in das Viertelfinale, schließlich kommt es bei der Partie zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg (18.45 Uhr/live bei Dyn und DAZN) zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals.

Das Endspiel im vergangenen Jahr war bislang das einzige Duell der beiden Mannschaften, für Magdeburg steht also der 30:29-Sieg von Köln zu Buche - mit all den Begleiterscheinungen um einen verstorbenen polnischen Journalisten. "Pawel, wir werden hierher zurückkehren und gewinnen, aber niemand wird dich uns zurückgeben...", hatte der Klub nach der Beerdigung des langjährigen Weggefährten geschworen. Die Europäische Handballföderation will bei der kommenden Endrunde in der Domstadt den Platz leer lassen. Auch in der Hala Legionow ist der Platz auf der Pressetribüne mit einer Plakette versehen, wie der Club auf seiner Website verweist.

Kielce kämpfte lange um den direkten Einzug ins Viertelfinale, am Ende musste man aber Kiel und Aalborg den Vorzug lassen und sich mit einem 66:53 in den Play-offs gegen GOG in die Runde der besten Acht vorkämpfen.

"Die Magdeburger Mannschaft hat sich im Vergleich zum Finale im Juni letzten Jahres ein wenig verändert. Ich denke, sie sind noch stärker. Wir haben in dieser Saison sehr schwierige Momente erlebt, aber jetzt ist die wichtigste Phase. Wir haben eine Zeit durchlebt, in der wir nicht so gute Ergebnisse erzielt haben, in der wir viele Verletzungen hatten, aber jetzt sind wir in guter Form und bereit zu kämpfen", so Kielces Rückraumshooter Alex Dujshebaev.

"Bennet Wiegert hat da eine tolle Arbeit geleistet. Das ist etwas Wunderbares. Sie haben ihren eigenen Stil zu spielen und bestimmte Spieler unter Vertrag zu nehmen", zollt Talant Dujshebaev dem SCM-Coach vor Anpfiff den Respekt und betont: "Wir müssen gut in der Verteidigung spielen, die Gegenstöße laufen und auch gut im Rückzug sein. Mit einem Wort: wir brauchen ein perfektes Spiel. Wir haben Varianten des Abwehrspiels, es könnte die 5:1-, vielleicht auch die 6:0-Formation erfolgreich sein. Wir haben Spieler, die auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können und das ist unser Vorteil."

"Ich habe mir die letzten Spiele von Magdeburg angeschaut und ich sehe, dass sie sie mit großer Leichtigkeit gespielt haben. Sie machen wenig Fehler im Angriff, übertragen den Ball schnell von der Abwehr in den Angriff, die Gegner werden im Angriff müde, und Magdeburg kann schnelle Aktionen durch die Mitte machen, sie schießen zwei oder drei Tore und ihre Gegner wollen sich nicht so quälen. Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern und alles tun, um sie daran zu hindern, perfekt zu spielen", erklärt auch Rechtsaußen Arkadiusz Moryto.

Tomasz Gebala fällt bei Kielce ein Rückraumspieler vor dem Duell gegen seinen Ex-Verein mit einer Wadenverletzung aus, dafür kann man wieder auf Nicolas Tournat zürückgreifen. Beim SC Magdeburg ist Torwart Nikola Portner weiterhin suspendiert.

Im Fokus steht so oder so der deutsche Torhüter Andreas Wolff, der seit rund einer Woche trotz eines noch in Kielce bis 2028 laufenden Vertrags mit dem SC Magdeburg in Verbindung gebracht wird. "Es ist toll, dass der SC Magdeburg mit so tollen Spielern in Verbindung gebracht wird", sagte SCM-Coach Bennet Wiegert am Freitagabend beim Internet-Sender Dyn nach dem 32:29-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt.

Beim polnischen Meister deutet dabei ebenfalls nichts auf einen Wechsel von Andreas Wolff hin. "Niemand aus Magdeburg oder von einem anderen Verein hat uns wegen Andreas kontaktiert. Wir führen keine Verhandlungen. Es ist nur ein Gerücht", kommentierte Sportdirektor Michal Jurecki die Spekulationen um einen Abschied des deutschen Nationalspielers bei Radio Kielce.

Auch Berlins Sportvorstand Stefan Kretzschmar Ordnet in seinem gemeinsamen Vodcast mit Florian Schmidt-Sommerfeld bei Dyn ein: "Wenn der ultimative Wettkämpfer auf dem Feld auf den ultimativen Wettkämpfer an der Seitenlinie treffen würde. Das wäre der absolute Wahnsinn!"

Anzeige:

Habt ihr schon Tickets für das TruckScout24 EHF FINAL4?

Wenn nicht, dann sichert sie euch jetzt:

» Tickets für die Final4 Events in Hamburg und Köln

Handball Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmern sich um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

» Livestream Industria Kielce - SC Magdeburg (Dyn)

» Livestream Industria Kielce - SC Magdeburg (DAZN)

» Livestream Montpellier HB - THW Kiel (Dyn)

» Livestream Montpellier HB - THW Kiel (DAZN)

chs

Aktuelle Spiele Handball Champions League