Zweites Halbfinale "ein großer Klassiker im Handball"

Im zweiten Halbfinale vom Truckscout24 Final4 in Köln kommt es zu einem echten Klassiker, wenn der THW Kiel den FC Barcelona fordert. 15 von 30 Titeln in der Königsklasse teilen sich die beiden Mannschaften, die sich ab 18 Uhr (live auf Dyn, DAZN und DF1) gegenüberstehen.

"Köln ist ein magischer Ort für mich. Ich freue mich für die Jungs, für unsere Fans, für die ganze handballverrückte Stadt, dass wir dabei sind. Das haben sich alle nach dieser starken Champions-League-Saison verdient", so Jicha, der mit dem THW Kiel als Spieler 2010 und 2012 und als Trainer 2020 in Köln triumphierte vor dem Duell mit Ex-Verein Barca.

Mit den Katalanen nahm Jicha 2017 teil und wurde damals nur Vierter, während der Titel an Vardar Skopje ging. Auch deshalb erklärt der Tscheche: "Köln ist immer etwas Besonderes. Egal, ob man dorthin als Favorit fährt oder wie wir in diesem Jahr als Underdog." Für Kiels Coach ist auch angesichts der bisherigen Saisonergebnisse der Konkurrenz, die jeweils das Double im eigenen Land gewannen klar: "Wir sind der absolute Underdog in diesem Teilnehmerfeld. Aber diese Rolle nehmen wir gerne an. Niemand erwartet gegen Barca einen Sieg von uns. Das heißt, wir können volles Risiko gehen."

Verstecken wollen sich die Zebras nicht, sondern wie bei der Aufholjagd im Rückspiel gegen Montpellier voll auf Attacke gehen. "Wir wollen mit Mut und Elan spielen, wir haben nichts zu verlieren. Egal, was vorher war. Egal, was nachher kommt: Wir können es schaffen in diesen 60 Minuten", so Jicha. "Wenn du auf dem Feld über jede deiner Grenzen hinausgehst, ist das All-In. Und wir wollen All-In gehen."

"Viele Kleinigkeiten werden das Spiel beeinflussen", glaubt Barca-Coach Antonio Ortega und will sich von der schwachen Spielzeit der Zebras in der Bundesliga nicht täuschen lassen. "Vielleicht macht sie das noch gefährlicher, denn sie können die Saison retten", so der frühere Coach von Hannover-Burgdorf: "Wir werden eine sehr harte 6:0-Abwehr treffen, eine sehr aggressive 3:2:1-Abwehr, sie greifen auch manchmal mit sieben Feldspielern an. Es gibt viel vorzubereiten."

"Wir müssen nicht nur einen Glauben entwickeln, sondern das auch ausstrahlen. Wir müssen sehr selbstbewusst auftreten. Es bringt nichts, wenn wir passiv abwarten, was passiert. Da ist Barcelona zu gut in Form. Das ist eine Mannschaft, die schon unglaubliche Leistungen gezeigt hat. Aber sie sind es eben auch nicht gewohnt vor Aufgaben gestellt zu werden. Wenn sie ihre Spielweise adaptieren müssen, dann werden sie ein paar Probleme kriegen", ist Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi überzeugt.

"Ehrlich gesagt, ist das ein hartes Stück Arbeit, aber ich glaube nicht, dass es einfacher gewesen wäre, gegen Aalborg oder Magdeburg zu spielen", ist Kiels Eric Johansson überzeugt: "Wir haben einen großen Kampf vor uns, und ich denke, dass die Mannschaft, die körperbetonter spielt, die Nase vorn haben wird. Natürlich wird es darum gehen, Dika Mem zu bremsen, aber ich glaube nicht, dass man ihn komplett ausschalten kann. Das ist in dieser Saison noch niemandem gelungen. Wir werden morgen versuchen, die Ersten zu sein."

"Ein sehr körperbetontes Spiel", erwartet Dika Mem, der Barca erstmals als Kapitän ins Final4 führt. "Kiel ist eine sehr physische Mannschaft, die in der Lage ist, viel Druck auszuüben. Wir haben gesehen, was sie gegen Montpellier im Viertelfinale gemacht haben. Wenn wir in diesem Bereich mit ihnen mithalten können, bin ich sicher, dass wir unsere Chance haben."

Für den Trainer, der zum zweiten Mal als Trainer und zum achten Mal insgesamt die Champions League gewinnen könnte, ist klar: "Dieses Spiel Barca-Kiel ist ein großer Klassiker im Handball." Einen Blick auf das erste Halbfinale zwischen Magdeburg und Aalborg hat Ortega nicht. "Wir denken nur über Kiel nach. Wir müssen unser Spiel gewinnen."

Ähnlich sieht das auch Jicha: "Es ist ein Duell zwischen zwei der größten Vereine der Welt. Es ist erstaunlich, beide auf einem so hohen Niveau spielen zu sehen, und es ist auch eine tolle Erinnerung für mich, da wir Barça auf dem Weg zum Pokal 2020 geschlagen haben", so der Kieler Trainer. Alleine dreimal (2000, 2010, 2020) war es das Endspiel des höchsten Vereinswettbewerbs.

Gegner Barcelona ist zum sechsten Mal in Folge beim Turnier, konnte 2021 und 2022 die Endrunde gewinnen. Mit Javier Rodriguez, Jaime Gallego, Ian Barrufet, den Brüdern Petar und Djordje Cikusa sowie auch noch aus der Reserve Filip Saric und Oriol Zarzuela könnten bis zu sieben Spieler ihr Debüt bei der Endrunde in Köln geben. Torhüter Gonzalo Perez de Vargas, ab 2025 beim THW Kiel unter Vertrag, wird wie Linksaußen Aitor Arino könnten bereits zum fünften Mal in Königsklasse in der Domstadt gewinnen.

Handball Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League, im Free-TV ist auch DF1 (früher ServusTV) beim Final4 aus Köln dabei, das voraussichtlich das Signal von DAZN übernimmt. Auf WeltTV, das regelmäßig von Dyn Topspiele übernommen hatte, sind hingegen keine Liveübertragungen geplant.

Im Einsatz für Dyn ist das Experten-Paar Johannes Bitter und Anna Loerper, als Kommentatoren sind Michael Born und Uwe Semrau am Mikrofon, die Moderation übernimmt Jens Westen. Der Sender startet an beiden Tagen um 14:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Dyn überträgt das gesamte Wochenende live vom Final4 der Handball Champions League aus der Lanxess Arena in Köln. Die Übertragungen beginnen jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Kommentator Karsten Petrzika und der Schweizer Handball-Star Andy Schmid begleiten für Dyn das erste Halbfinale zwischen dem SC Magdeburg und Aalborg Handbold. Im Anschluss übernehmen Florian Schmidt-Sommerfeld und Stefan Kretzschmar das zweite Halbfinal-Duell zwischen dem THW Kiel und dem FC Barcelona.

Unterstützung erhalten die Kommentatoren und Experten dabei von Moderatorin Anett Sattler, die in einem Studio in der Lanxess Arena durch das gesamte Wochenende führt und zahlreiche Gäste empfängt. Stimmen vom Parkett liefern Hannah Nitsche und Lea Rostek.

