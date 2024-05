FC Barcelona empfängt Lieblingsgegner Paris St. Germain

Die Ausgangslage für den FC Barcelona ist nach dem 30:22-Hinspielerfolg hervorragend. Im heimischen Palau Blaugrana, der schon im Vorverkauf nahezu ausverkauft ist, soll nun erneut das Ticket zum Truckscout Final4 in Köln gelöst werden.

"Wir haben so trainiert, als müssten wir sechs Tore aufholen, ohne zu berücksichtigen, dass wir ein günstiges Ergebnis von plus acht haben", will Barcelonas Kreisläufer Luis Frade keine Nachlässigkeit aufkommen lassen.

PSG lag zur Halbzeit mit einer 14:11-Führung durchaus noch auf Kurs, doch es folgte eine katastrophale zweite Halbzeit, zuletzt hatte man im September 2011 nur 22 Tore in einem Pflichtspiel erzielt. Barca hingegen baute seine Bilanz auf neun Siege in elf Spielen aus.

Mit Kamil Syprzak (107 Tore) und Dika Mem (89) stehen sich der beste und viertbeste Torschütze der laufenden Spielzeit gegenüber.

Handball Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League. Am Mittwoch und Donnerstag überträgt Dyn die Partien der EHF Champions League, DAZN wird neben den Heimspielen vom THW Kiel gegen Montpellier HB und SC Magdeburg gegen Industria Kielce auch am Mittwoch das Duell zwischen Aalborg und Veszprem übertragen. Für die Partie FC Barcelona gegen Paris St. Germain ist keine Übertragung angekündigt. Das SCM-Heimspiel deckt DAZN mit Kommentator Jens Westen und Experte Piet Krebs ab. Aus der Wunderino Arena meldet sich Uwe Semrau. Dyn hat bislang keine Kommentatoren angekündigt.

» Livestream Aalborg Haandbold - Telekom Veszprem (Dyn)

» Livestream Aalborg Haandbold - Telekom Veszprem (DAZN)

» Livestream SC Magdeburg - Industria Kielce (Dyn)

» Livestream SC Magdeburg - Industria Kielce (DAZN)

» Livestream THW Kiel - Montpellier HB (Dyn)

» Livestream THW Kiel - Montpellier HB (DAZN)

» Livestream FC Barcelona - Paris St. Germain (Dyn)

chs

Aktuelle Spiele Handball Champions League