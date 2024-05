Veszprems Lukas Sandell vor besonderer Partie in Aalborg

Das Hinspiel war ein Duell mit unterschiedlichen Halbzeiten und am Ende wurde vor allem über das letzte Tor diskutiert. Aalborg geht mit einer Mini-Hypothek in das zweite Duell.

Eine einzige Führung hatte Telekom Veszprem am letzten Donnerstagabend, die erzielte Yahia Omar buchstäblich in der Schlusssekunde zum 32:31-Heimsieg. Vor oder nach der Schlusssirene - das wurde trefflich diskutiert. Die Schiedsrichter gaben dem Treffer die Anerkennung, auch ohne Videobeweis. Aalborg hatte mit einer starken Anfangsphase zunächst die Partie kontrolliert, zeitweise mit sechs Treffern geführt. Veszprem kämpfte sich nach und nach zurück und hatte am Ende das Minipolster auf seiner Seite. In der kommenden Woche steht das Rückspiel im Gigantium auf dem Programm.

"Wir sind froh, dass wir das erste Spiel gewinnen konnten. Wir haben ein tolles Spiel gegen einen wirklich starken Gegner gespielt. Die Mannschaft hat sehr hart gekämpft, denn wir lagen mit sechs Toren zurück und haben es dann doch noch geschafft, das Spiel zu gewinnen. Ich denke, das war besonders gut für die Mannschaft. Ich erwarte im Rückspiel ein ähnlich schwieriges Spiel, zumal es in Aalborg schwer ist, zu gewinnen", so Veszprems Kreisläufer Ludovic Fabregas.

"Es war ein verrücktes Spiel in Veszprém, wir hatten einen wirklich guten Start und haben gezeigt, dass wir mit ihnen mithalten können. Leider haben wir im letzten Teil des Spiels etwas an Schwung und Kontrolle verloren und Veszprém ist wieder herangekommen", so Aalborgs Rückraumspieler Thomas Arnoldsen. "Jetzt können wir uns im Heimspiel das Ticket für Köln sichern, was ein großer Vorteil für uns ist, auch wenn wir wissen, dass es sehr schwer werden wird. Köln ist definitiv eines unserer größten Ziele in dieser Saison, und ich hoffe, dass ich es zum ersten Mal erleben kann."

Vor einer Rückkehr in die Sparekassen Danmark Arena steht der Schwede Lukas Sandell. "Ich habe drei Jahre lang für Aalborg gespielt, es muss also ein besonderes Gefühl sein, zurück zu kommen. Es wird schön sein, alte Freunde wiederzutreffen, und ich freue mich darauf, dort zu spielen", so der Linkshänder, der zum Vergleich der beiden Teams erklärt: "So groß ist der Unterschied nicht. Es sind zwei unglaublich gute Vereine, und es sind Kleinigkeiten, die sie trennen."

"Ich erwarte ein ähnlich schwieriges Spiel wie im ersten Spiel. Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die viel laufen und deren Verteidigung hervorragend ist. Deshalb erwarte ich auch keine leichte Begegnung", so Sandell und betont: "Wir müssen mit der gleichen Einstellung und Verteidigung in das Rückspiel gehen wie in der zweiten Hälfte des Hinspiels. Wir müssen versuchen, so viele einfache Tore wie möglich zu erzielen, denn wie ich bereits erwähnt habe, verteidigt Aalborg sehr gut. Ich denke, das kann einer der wichtigsten Punkte in der Begegnung sein."

Der Direktvergleich zwischen beiden Teams ist ausgeglichen. 2017 und 2020 duellierte man sich jeweils in der Gruppenphase. Beim ersten Mal feierten beide Teams einen Heimsieg, beim zweiten dann jeweils den Auswärtserfolg.

Der letzte Vergleich war das Viertelfinale im Mai 2022, Veszprem legte mit einem 36:29-Heimsieg vor und buchte trotz einer 35:37-Niederlage in Dänemark das Ticket nach Köln. "Seitdem hat sich viel verändert, und auch die beiden Teams haben sich völlig verändert", so Corrales.

Anzeige:

Habt ihr schon Tickets für das TruckScout24 EHF FINAL4?

Wenn nicht, dann sichert sie euch jetzt:

» Tickets für die Final4 Events in Hamburg und Köln

Handball Champions League im Livestream

Die Streaminganbieter Dyn Handball und DAZN übertragen die deutschen Partien der Handball Champions League. Karsten Petrzika (Dyn) und Jens Westen mit Experte Piet Krebs (DAZN) kümmerten sich am Mittwoch um das Vorjahresfinale zwischen Industria Kielce und dem SC Magdeburg. Finn-Ole Martins (Dyn) und Michael Born mit Experte Johannes Bitter (DAZN) sind am Mittwochabend bei Montpellier HB gegen THW Kiel im Einsatz.

Auch am Donnerstag überträgt Dyn die beiden Play-off-Partien Telekom Veszprem gegen Aalborg Haandbold und Paris St. Germain gegen FC Barcelona. Die Kommentatoren für die Partien aus Ungarn und Frankreich hat Dyn noch nicht festgelegt.

» Livestream Telekom Veszprem - Aalborg Haandbold (Dyn)

» Livestream Paris St. Germain - FC Barcelona (Dyn)

chs

Aktuelle Spiele Handball Champions League