Aalborg mit Selbstvertrauen in das Finale gegen Barcelona

Im Finale vom Truckscout24 Final4 in Köln kommt es ab 18 Uhr (live auf Dyn, DAZN und DF1) zu einer Neuauflage von 2021, wenn sich Aalborg und Barcelona gegenüber stehen. Doch die Voraussetzungen sind anders als noch vor drei Jahren.

Das ist der Stoff, aus dem am Ende Kinofilme gemacht werden. Nach einer erfolgreichen Karriere kann der dreimalige Welthandballer Mikkel Hansen seine Karriere noch mit dem letzten fehlenden Titel krönen und die EHF Champions League gewinnen. Es ist die achte Teilnahme für den Dänen am Final4 - noch nie konnte er die Trophäre in die Höhe stemmen - nicht mit dem FC Barcelona, nicht mit AG Kopenhagen, oder Paris St. Germain. Der letzte Versuch scheiterte 2021 - ausgerechnet an Aalborg.

Zum neunten Mal ist Gonzalo Perez de Vargas dabei, der zukünftige Kieler konnte aber schon viermal in der Domstadt gewinnen. Noch besser liest sich da nur die Bilanz von Aitor Arino, denn der Linksaußen absolviert nun seinen siebten Auftritt, nachdem er das Turnier im Vorjahr verletzungsbedingt verpasste und 2011 im Gegensatz zum damals jungen Perez de Vargas noch nicht zum Endrundenkader gehörte.

Der Respekt bei Barcelona vor der Aufgabe ist groß. "Sie haben eine wirklich gute 6:0-Abwehr gezeigt, wirklich stark. Wir haben gegen Magdeburg gespielt, wir wissen, wie schwer es ist, sie zu schlagen. Aalborg hat Spieler, die von außen schießen können, um Eins-gegen-Eins zu spielen, Hoxer ist im Moment wirklich gut", so Barca-Coach Carlos Ortega. "Sie haben eine viel bessere Saison als 2021, ich denke, es wird morgen ein großer Kampf werden."

Selbstvertrauen bei Aalborg

Nach dem Sieg im Halbfinale ist bei Aalborg das Selbstvertrauen groß. "Im Jahr 2021 waren wir krasse Außenseiter, und für einige sind wir vielleicht immer noch das vierte Team beim EHF Final4. Aber wir können jede Mannschaft schlagen, heute Abend haben wir den amtierenden Meister geschlagen, die beste Mannschaft Deutschlands. Und wenn wir die schlagen können, können wir jeden schlagen", betont Sebastian Barthold.

"Hoffentlich werden sie durch das Rampenlicht nicht geblendet. Es sind zwei der größten Talente in der Welt aktuell. Bis jetzt haben sie jedes Mal geliefert, wenn sie gefordert waren", erklärte Abwehrspezialist Henrik Möllgaard vor dem Turnier mit Blick auf die Youngster Mads Hoxer und Thomas Arnoldsen und betonte: "Aber das hier ist die größte Bühne von 20.000 Zuschauern. Es ist auch nicht einfach, wenn man die Möglichkeit hat die Champions League zu gewinnen, hat. Wir werden sie aber brauchen, sonst haben wir keine Chance."

Den Youngster scheint die Atmosphäre allerdings nichts auszumachen. ""Es ist unglaublich, es ist mein erstes Mal und es ist verrückt. Es herrscht eine große Spannung. Man spürt, dass jede Aktion wirklich wichtig ist. Aber das gefällt mir sehr. Es macht wirklich Spaß hier zu spielen und wir freuen uns sehr auf das morgige Finale", hatte Hoxer nach der Partie gegen Magdeburg erklärt.

"Ich denke, wir können viele Dinge besser machen", hatte Thomas Arnoldsen betont, dass man längst nicht das volle Potential abgerufen hat. "Vielleicht müssen wir im Angriff noch ein bisschen besser spielen. Wir haben nur 28 Tore erzielt. In der Verteidigung war es wirklich gut."

"Unsere Chance ist da"

Jan Larsen, CEO von Aalborg, sah schon vor dem Turnier eine große Weiterentwicklung des Teams: "Wir sind nicht so der große Underdog, wie wir es 2021 waren, als wir gegen Paris im Halbfinale weitergekommen sind." Beim ersten Finaleinzug der Vereinsgeschichte musste Aalborg sich 2021 im Endspiel gegen den FC Barcelona mit 24:36 geschlagen geben.

Nun will man einen erneuten Anlauf machen: "Unsere Chance ist da. Wir haben auch bei anderen Final4 gesehen, dass nicht unbedingt der größte Favorit am Ende ganz oben steht. Das wollen wir natürlich auch versuchen, das irgendwie zu schaffen", so Niklas Landin.

Personell hoffen beide Teams in bester Verfassung zu sein. "Ich denke, sie ist in Ordnung", hatte Arnoldsen zu seiner Schulterblessur gesagt, die während der Partie behandelt werden musste und betont: "Ich hoffe, dass sie immer noch in Ordnung ist, wenn sie kalt wird."

Auch Barcelonas Dika Mem saß zum Ende der Partie mit einem dicken Eisbeutel im Nacken auf der Bank von Barcelona, gab aber Entwarnung. "Ich musste mich nur ausruhen, um auf morgen vorbereitet zu sein." Für den französischen Europameister wird es "auf die Abwehr" ankommen. "Sie haben eine starke Abwehr und einen starken Torhüter. Da müssen wir im Angriff alles reinlegen und das gilt auch für unsere Abwehr."

