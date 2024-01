Handball-Bundestrainer Alfred Gislason: "Ich liebe diesen Druck"

Alfred Gislason geht in sein viertes Turnier als Bundestrainer, die Handball-EM startet dabei mit einem Weltrekordspiel in Düsseldorf gegen die Schweiz. Die Erwartungshaltung an den Isländer ist groß, der Auftakt ist richtungsweisend. "Ich liebe diesen Druck", so der Isländer.

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason gibt sich vor dem EM-Auftakt entspannt. Sascha Klahn