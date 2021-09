Handball-Bundesliga: Teams, Termine, Modus, TV

Am Mittwoch startet die Handball-Bundesliga in ihre 56. Saison. Welche Teams sind dabei? Wann wird gespielt? Wie ist der Modus?

Mit Harz am Ball: Alles Infos zur Saison 2021/22 in der Handball-Bundesliga. imago images

Wer ist Titelverteidiger in der HBL?

Titelverteidiger ist der THW Kiel. Für den Rekordmeister war es in einem packenden Saisonfinale - am letzten Spieltag musste der direkte Vergleich das Kopf-an-Kopf-Rennen mit Flensburg entscheiden - bereits die 22. deutsche Meisterschaft. Auch in der Saison 2021/22 ist der THW der Top-Favorit auf den Titel.

Wer sind die Aufsteiger?

Die Handball-Bundesliga ist für die Saison 2021/22 zu 18 Mannschaften zurückgekehrt. Eine von Bundestrainer Alfred Gislason ins Spiel gebrachte weitere Verkleinerung schmetterten die HBL-Bosse bereits ab. Aus der 2. Liga kommen der TuS N-Lübbecke und der HSV Hamburg dazu. Dem HSVH, der sich nach der Insolvenz 2016 aus der 3. Liga in die Bundesliga zurückgekämpft hat, werden auch angesichts der erfahrenen Neuzugänge um Johannes Bitter, Manuel Späth und Casper Mortensen gute Chancen eingeräumt, die Klasse zu halten.

Wann wird gespielt?

Die neue Saison startet am 8. und 9. September mit dem 1. Spieltag. Das Saisonfinale sieht der Spielplan voraussichtlich für den 12. Juni vor. Die Donnerstagsspiele werden künftig um 19.05 Uhr angepfiffen, am Sonntag laufen die Parallelspiele um 16 Uhr. Losgelöste Topspiele wird es jeweils auch am Samstag und Sonntag geben.

Wer spielt in europäischen Wettbewerben?

Der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt gehen in der Champions League an den Start. In der European League ist bis dato aus der Bundesliga nur Titelverteidiger SC Magdeburg gesetzt. Die Rhein-Neckar Löwen überstanden die erste Qualifikationsrunde, in der zweiten steigen nun auch die Füchse Berlin und Pokalsieger TBV Lemgo Lippe ein. Die European League wird traditionell von deutschen Teams dominiert.

Direkter Vergleich oder Tordifferenz: Was ist in der HBL entscheidend?

Das dramatische Meisterschaftsfinale der Saison 2020/21 wurde am Ende durch den direkten Vergleich entschieden. Dem THW Kiel reichte ein Remis bei den Rhein-Neckar Löwen (25:25), um sich gegenüber der punktgleichen SG Flensburg-Handewitt zu behaupten. Diese Regeländerung wurde im Juli 2020 auf "ausdrücklichen Wunsch" von Bundestrainer Alfred Gislason beschlossen, der sich mehr Ruhephasen für die Nationalspieler erhoffte. Doch für die neue Saison 2021/22 geht es nun zurück zur alten Regel: Die Tordifferenz aus allen Spielen ist wieder entscheidend, erst wenn auch diese exakt gleich ist, wird der direkte Vergleich herangezogen.

Wo werden die HBL-Spiele übertragen?

Sky zeigt alle 306 Spiele aus der 1. Liga live sowie in der TV-Konferenz am Donnerstag (19.05 Uhr) und am Sonntag (16 Uhr). Darüber hinaus gibt es ausgewählte Matches im Free-TV. So zeigen ARD/ZDF und die dritten Programme insgesamt zwölf Live-Spiele im Fernsehen.