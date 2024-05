Handball Bundesliga sieht bei DHB "verbandsstrukturelle Defizite"

Sportlich läuft es nicht, und auch abseits des Feldes rumort es - zwei Monate vor den Olympischen Spielen offenbart die Nationalmannschaft einige Baustellen. Die Liga ist in der aktuellen Gemengelage um Beschwichtigung bemüht.

Ein Mutmacher für Paris? "Kein Kommentar", raunte Alfred Gislason missmutig. Der Auftritt seiner Handballer gegen den EM-Dritten Schweden ärgerte den Bundestrainer maßlos, selbst die versöhnliche zweite Halbzeit konnte nicht darüber hinwegtäuschen: Bis zum Start der deutschen Medaillen-Jagd bei den Olympischen Spielen in gut zwei Monaten wartet noch eine Menge Arbeit auf Gislason und seine Mannschaft.

Doch nicht bloß auf dem Feld gibt es für den Verband vor Olympia noch einiges zu tun, groß sind die Baustellen rund um das DHB-Team momentan auch abseits des Feldes. Der Verband sucht bereits seit März via Stellenausschreibung einen hauptamtlichen "Nationalmannschaftsmanager". Zudem wirkt das Bosse-Beben um Sportvorstand Axel Kromer nach, dessen Aus beim DHB zum Jahresende beschlossene Sache ist - was in der Szene zuletzt für heftige Kritik vor allem an der Art und Weise der Kommunikation der Trennung sorgte.

Bohmann: "Verbandsstrukturelle Defizite"

Keine Panik, lautet das Motto in der Zentrale der Handball Bundesliga, wenn es um den DHB geht. Sowohl sportlich als auch personell sieht Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann den Verband auf dem richtigen Weg.

"Ich halte den DHB für den im letzten Jahrzehnt am besten geführten Sportverband im DOSB", sagte Frank Bohmann dem SID am Montag und verwies unter anderem auf die erfolgreiche Olympia-Qualifikation mit beiden Teams.

Zu Arbeiten gelte es noch an "verbandsstrukturellen Defiziten. Wir werden unsere Vorschläge zur Verbesserung im Dialog mit dem DHB teilen und auf eine weitere Entwicklung drängen", kündigte Frank Bohmann weiter an.

Der Geschäftsführer der Handball Bundesliga gab sich diplomatisch: "Hierbei werden wir sicherlich auch die Vorgänge der letzten Monate aufarbeiten und gemeinsam darauf hinarbeiten, noch besser zu werden und den positiven Weg des Jahrzehnts des Handballs weiterzugehen. Eine Stärkung der Profis und des Vorstandsteams um Mark Schober ist dabei eine der wesentlichen Punkte, die aus meiner Sicht notwendig sind."