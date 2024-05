Handball Bundesliga kompakt: Wetzlar mit Coup, Balingen verliert in Stuttgart

In der Handball Bundesliga startete die Liga zunächst mit zwei Nachholspielen in die Woche, nun steht von Freitag bis Montag der 32. Spieltag auf dem Programm. Heute standen zweierlei Derbys auf dem Plan: Den Anfang machte Wetzlar mit einem Sieg gegen Melsungen, auch Stuttgart siegte. Am Samstag spielen dann unter anderem die Top drei zeitgleich.

Handball Bundesliga am Mittwoch

Rund 40 Minuten insgesamt konnte der HSV Hamburg der Angriffspower der SG Flensburg-Handewitt etwas entgegensetzen, doch in den Schlussphasen der jeweiligen Halbzeiten drückten die Gäste vor fast 9.000 Zuschauern das Gaspedal durch, am Ende unterlagen die Hanseaten deutlich mit 30:41 (11:18).

Hamburg bekam vor allem die Flensburger Kreisläufer nicht kontrolliert - Johannes Golla (8) und Lukas Jörgensen (5) erzielten entweder selbst die Treffer oder holten auch noch drei Siebenmeter heraus, die Emil Jakobsen sicher verwandelte. Flensburg bestrafte die Hamburger Fehler im Angriff weitestgehend eiskalt, zog mit einer Viererserie auf 11:6 weg und hatte eine komfortable 18:11-Führung und sollte dann auch in Halbzeit zwei das Ergebnis zunächst sicher verwalten. Erst in den letzten sechs Minuten schob man das Ergebnis noch einmal in den zweistelligen Bereich.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Mit einem überragenden Mikael Appelgren im Rücken (18 Paraden) erarbeiteten sich die Rhein-Neckar Löwen im ersten Abschnitt ein kleines Polster beim THW Kiel und die Gäste blieben auch nach dem Seitenwechsel stabil. Sie hatten die passenden Antworten und siegten am Ende verdient mit 30:26.

Die Kieler hatten von Beginn an enorme Probleme in der Offensive. In den ersten zehn Minuten gelangen nur zwei Treffer. Mit lediglich zehn Toren in Hälfte eins stellte der THW den Saison-Negativrekord aus dem Schleswig-Holstein-Derby gegen die SG Flensburg-Handewitt ein. "Es fehlt die letzte Konsequenz bei der Chancenverwertung", kritisierte Geschäftsführer Viktor Szilagyi in der Halbzeit beim Streamingdienst Dyn.

Kurz nach der Pause sah der Mannheimer Tobias Reichmann nach einer Aktion gegen Kiels Rune Dahmke die Rote Karte (33. Minute). Die Löwen ließen sich von dieser Schwächung aber nicht beirren. Jon Lindenchrone erhöhte auf 25:19 (51). Der THW schaffte es nicht mehr, den Rückstand entscheidend zu verkürzen.

Handball Bundesliga am Freitag

Auch das zweite Hessenderby der laufenden Spielzeit ging an die HSG Wetzlar. In einer defensiv geprägten Partie gingen zwar zunächst die Melsunger voran, Mitte des ersten Durchgangs kippte das Spiel aber auf Seiten der Gäste. Dafür war besonders der bockstarke Till Klimpke verantwortlich, der seinem Gegenüber Nebojsa Simic in nichts nachstand. Nach 30 Minuten zeigte die Anzeigetafel dann ein 12:11 für die Mittelhessen.

Die Wetzlarer waren auch in der zweiten Halbzeit das wachere Team. Die Melsunger leisteten sich einfache Fehler und fielen im Abschluss weiter ab. So gelang es den Gästen, sich immer wieder auf zwei Treffer abzusetzen. In der Crunchtime konnte die Mannschaft von Frank Carstens die MT dann endgültig abhängen und einen 23:21-Sieg einfahren.

Im Schwabenderby verpasste es HBW Balingen-Weilstetten derweil, den Kampf um Platz 17 nochmal aufzumischen und die rote Laterne möglicherweise an den Bergischen HC weiterzureichen. Beim TVB Stuttgart legten die Gallier zunächst vor, ehe sie Mitte des ersten Durchgangs mit drei Treffern in Rückstand gerieten. Diesen egalisierten sie zwischenzeitlich zwar, zur Pause führten die Gastgeber aber dennoch 14:12.

Nach dem Seitenwechsel bauten die Stuttgarter die eigene Führung Schritt für Schritt aus und stellten früh auf Heimsieg. Erst spät wurde es spannend, da die Gallier in der Crunchtime einen Zwischensprint bis zum 27:26-Anschlusstreffer setzten. Das Aufbäumen erstickten die Gastgeber dann aber im Keim und gewannen 30:27.

Handball Bundesliga am Samstag

Zweiter Auftritt in dieser Woche für den HSV Hamburg. Nach dem Heimspiel gegen Flensburg-Handewitt am Mittwoch sind die Hanseaten beim SC DHfK Leipzig gefordert, beide Teams sind aktuell Tabellennachbarn und haben Ambitionen auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Der HC Erlangen muss noch punkten, um endgültige Planungssicherheit für ein weiteres Erstligajahr zu erhalten. Doch mit dem SC Magdeburg reist der Tabellenführer in die Arena Nürnberger Versicherung. Nach dem Pokalsieg strebt das Team von Bennet Wiegert unaufhaltsam in Richtung Double.

Ein Topduell am Samstagabend. Während die TSV Hannover-Burgdorf noch darauf hofft als Tabellensechster am Saisonende noch einmal international spielen und sich vor allem ein Fernduell mit dem VfL Gummersbach liefert, müssen die Füchse Berlin ihren aktuell zweiten Platz gegenüber der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel abzusichern. Auch nach vorne könnte man noch angreifen, wenn der SC Magdeburg mehrfach patzt.

Der ThSV Eisenach hat nahezu die Mission Klassenerhalt geschafft. Nun wartet die SG Flensburg-Handewitt, der Tabellendritte hat die Qualifikation für die Champions League noch nicht abgeschrieben. "Wir haben uns sehr viel vorgenommen, werden alles reinwerfen, wollen das zeigen, was uns über 31 Spieltage ausgezeichnet hat", erklärt Eisenachs Coach Misha Kaufmann. "Wenn wir punkten, sichern wir für Eisenach ein weiteres Jahr Handball in der stärksten Liga der Welt. Das hat uns vor der Saison kaum einer zugetraut!"

Handball Bundesliga am Sonntag

Der VfL Gummersbach befindet sich im Fernduell mit der TSV Hannover-Burgdorf im Kampf um Rang 6. Gelingt dies, dann könnten die Oberberger international spielen, sofern Berlin oder Flensburg die European League gewinnen. Die Löwen hingegen spielen bei den European League EHF Finals für die eigene internationale Qualifikation, in der Liga ist lediglich noch Schadensbegrenzung zu betreiben.

Der Bergische HC steht im Fokus, sportlich müssen die Löwen noch den Klassenerhalt sichern und müssen den Rückstand auf den HC Erlangen verkürzen. "Wenn wir Lemgo schlagen und Erlangen gegen Magdeburg verliert, sind wir auf einen Punkt ran. Damit würden wir maximalen Druck ausüben. Das muss das Ziel sein", schildert Interimstrainer Markus Pütz die Lage.

Abseits des Parketts verfolgt man die Lizenzentscheidung um den HSV Hamburg mit großer Sorgfalt. Davon will sich der TBV Lemgo Lippe nicht ablenken lassen. "Uns erwartet in der Unihalle Wuppertal eine knifflige Aufgabe. Am Sonntag gilt es mehr denn je uns auf unsere eigene Leistung zu konzentrieren und uns nicht von den zahlreichen Nebenschauplätzen ablenken zu lassen", fordert Trainer Florian Kehrmann einen fokussierten Auftritt.

Der TBV kämpft hingegen aktuell noch um einen Platz in den Top10, mit dem Abstiegskampf hat das Team von Florian Kehrmann nichts mehr zu tun. Dennoch zeigt der TBV vollstes Engagement, wie man zuletzt beim Sieg in Eisenach unter Beweis gestellt hat. Zudem dürfte der Verein die schwarze Serie gegen den BHC beenden wollen, denn zuletzt konnte der Klub 2018 auswärts bei den Oberbergischen triumphieren.

Handball Bundesliga am Montag

Der THW Kiel läuft beim Montagsspiel in Sondertrikots auf. Die Partie gegen Frisch Auf Göppingen wird ganz im Zeichen des Kieler Küsten- und Meeresschutz-Projektes "För de Küste" stehen. Gemeinsam mit Ausrüster Puma habe man "ein Design kreiert, das sich eng an den Farben des Meeres vor den Stränden und Küsten der Landeshauptstadt orientiert".

Frisch Auf Göppingen muss derweil weiter auf Sebastian Heymann verzichten, der wegen einer Ellbogenblessur nicht mit in den hohen Norden reisen wird. An seiner Stelle wird Oskar Neudeck, der in der dritten Liga beim Kooperationspartner TSB Heilbronn-Horkheim zuletzt geglänzt hat, in der Formation stehen.

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Handball Bundesliga im Stenogramm:

HSV Hamburg - SG Flensburg-Handewitt 30:41 (11:18)

HSV Hamburg: Bitter (2 Paraden), Vortmann (3 Paraden); Ilic 6, Tissier 5, Weller 5, Andersen 4/1, Baijens 4, Lassen 4, Corak 1, Niemann 1, Hartwig 1, Mortensen, Risom, Bergemann, Benkendorf, Valiullin



SG Flensburg-Handewitt: Buric (2 Paraden), K. Möller (9/2 Paraden); Golla 8, Jakobsen 7/3, Pytlick 6, Jörgensen 5, Einarsson 4, Pedersen 4, Hansen 2, Gottfridsson 2, Mensah Larsen 2, Horgen 1, L. Möller, Zivkovic, Blagotinsek



Zuschauer: 8973 (Barclays Arena, Hamburg)

Schiedsrichterinnen: Marcus Hurst / Mirko Krag

Strafminuten: 4 / 6

THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen 26:30 (10:12)

THW Kiel: Mrkva (7 Paraden), Bellahcene (1 Parade); Johansson 12, Ekberg 3/2, M. Landin 3, Wiencek 3, Överby 3, E. Ellefsen a Skipagotu 1, Weinhold 1, Duvnjak, Reinkind, Dahmke, Gurbindo, Wallinius, Bilyk, Pekeler



Rhein-Neckar Löwen: Appelgren (18 Paraden), Späth, Birlehm; More 6, Knorr 5/2, Kohlbacher 5, Ahouansou 4, Lindenchrone Andersen 3, Groetzki 2, Kirkeløkke 2, Reichmann 2/2, Forsell Schefvert 1, Jacobsen, Jensen, Davidsson, Gislason



Zuschauer: 10.200 (Wunderino Arena, Kiel)

Schiedsrichter: Fabian Baumgart / Phillip Dinges

Strafminuten: 6 / 4

MT Melsungen - HSG Wetzlar 21:23 (11:12)

MT Melsungen: Beck, Morawski, Simic (12/2 Paraden); Kastening 5/1, Kühn 5, Aho 2, Balenciaga Azcue 2/1, Kristopans 2, Moraes Ferreira 2, D. Mandic 1, Martinovic 1, Sipos 1, Ohl, Wolf, Ignatow



HSG Wetzlar: T. Klimpke (14/3 Paraden), Grazioli; Rubin 7, Wagner 6, Novak 3/1, Cavor 2, Fredriksen 2, Becher 1, Mellegard 1, Vranjes 1, Ejlersen, Pedersen, Schmidt, O. Klimpke, Zelenovic, Fuchs



Zuschauer: 4342 (Rothenbach Halle, Kassel)

Schiedsrichter: Sascha Standke / Steven Heine

Strafminuten: 4 / 6

TVB Stuttgart - HBW Balingen-Weilstetten 30:27 (14:12)

TVB Stuttgart: Vujovic (13 Paraden), Heinevetter; Hanusz 7, Lönn 6, Maric 5, Zieker 5/1, Serrano Villalobos 3, D. Fernandez 2/2, K. Häfner 2, Ivankovic, Röthlisberger, Nicolaus, Forstbauer, Pfattheicher, Slaninka



HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (10/3 Paraden), Ruminsky (1 Parade); Grétarsson 6/4, Volz 5, Grahovac 3, Jer. Müller 3, Hildenbrand 2, Huber 2, Ingason 2, Schoch 2, Leimeter 1, Vistorop 1, Danner, Grüner, Saueressig



Zuschauer: 4713 (Porsche Arena, Stuttgart)

Schiedsrichter: Sascha Schmidt / Frederic Linker

Strafminuten: 10 / 12

Disqualifikation: - / Danner (59.)

Video-Rückblick:

