Handball Bundesliga kompakt: THW und SCM souverän, Flensburg glücklich

Neben dem 24. Spieltag wird es am Wochenende auch noch ein Nachholspiel in der Handball-Bundesliga und somit zehn Ergebnisse geben. Zum Auftakt hatten die MT Melsungen, der HSV Hamburg und die TSV Hannover-Burgdorf knappe Siege errungen, am Samstag gab es Favoritensiege für Kiel, Magdeburg und eine am Ende glückliche SG Flensburg-Handewitt.

Mohamed El-Tayar verschaffte Balingen in Kiel zwar ein Plus zwischen den Pfosten - für einen Sieg reichte es aber nicht. Sascha Klahn

Gleich mit vier Spielen startete die Handball Bundesliga am Donnerstag den 24. Spieltag. Die MT Melsungen zitterte sich zu einem Sieg gegen Eisenach, Hannover hielt Stuttgart am Ende knapp auf Abstand, Leipzig distanzierte den Bergischen HC hingegen deutlich und der HSV Hamburg überraschte bei den Rhein-Neckar Löwen.

Am Samstag hielt sich der THW Kiel auch ohne den verletzten Torhüter Samir Bellahcene gegen HBW Balingen-Weilstetten schadlos, die SG Flensburg-Handewitt kam hingegen im Gastspiel in Wetzlar nach deutlicher Führung unter Druck - und feierte am Ende einen glücklichen Erfolg. Im späten Spiel wurde der SC Magdeburg seiner Favoritenrolle in Gummersbach gerecht und bleibt den Füchsen Berlin auf den Fersen.

Am Sonntag (bestreiten die Füchse Berlin ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen. Im Anschluss absolvieren der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihr Nachholspiel vom 20. Spieltag. Der Montag hält das Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe bereit.

Handball Bundesliga am Samstag

Die SG Flensburg-Handewitt fand in Wetzlar gut in die Partie, führte zur Halbzeit dank einer starken Offensive mit 19:15 und zog dann auch dank der Paraden von Kevin Möller auf 25:18 davon. Nach dem 30:22 riss aber der Faden, die Gastgeber schafften mit sieben Treffern in Serie den Anschluss und hatten in letzter Minute sogar die Chance auf den Ausgleich. Ein technischer Fehler verhinderte die erfolgreiche Aufholjagd aber und ließ Flensburg über einen glücklichen 31:30-Erfolg jubeln. Die Norddeutschen, die aufgrund einer Augenverletzung auf Simon Pytlick verzichten mussten, festigten damit ihren dritten Tabellenplatz.

Handball-Bundesligist THW Kiel hat seine Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten erfüllt. Die Kieler feierten am Samstag einen 36:29 (16:12)-Heimsieg, zu dem Mykola Bilyk als bester Werfer des Tabellenvierten zehn Treffer beisteuerte. Der THW musste auf seinen französischen Europameister Samir Bellahcene verzichten. In der Anfangsphase hielten die Balinger gut mit, doch in der 20. Minute sorgte Bilyk mit dem 10:6 für die erste deutliche Führung der Norddeutschen. Balingen blieb aber bissig, verkürzte auf 17:18 (38.). Mit einem Zwischenspurt zog der THW auf 28:23 (50.) davon und brachte den Sieg dann bis zum 36:29-Endstand souverän über die Zeit.

Keine 48 Stunden nach dem Erfolg über den FC Barcelona in der Champions League blieb der SC Magdeburg auch in der Handball-Bundesliga beim VfL Gummersbach siegreich. Beide Teams begannen vor 4132 Zuschauern nervös und produzierten zu Beginn viele unnötige Fehler und Fehlwürfe. Tore fielen im Anschluss zwar schneller, doch weiterhin konnte sich keine Mannschaft einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Der SCM erarbeitete sich eine Führung, setzte sich zwischenzeitlich auf fünf Treffer ab - um dann zur Pause doch nur mit 17:14 vorn zu liegen. Magdeburg verteidigte dann nach der Pause besser und erhöhte nach und nach auf sechs Tore Vorsprung (29:23/47.). Der VfL verkürzte noch einmal, doch die Gäste - bei denen Omar Ingi Magnusson 12/10 Treffer erzielte - entschieden die Partie wenige Minuten vor Schluss beim 34:27 endgültig und steuerten in der Folge zum 38:30-Erfolg.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Die MT Melsungen hat einen knappen Sieg gegen den ThSV Eisenach eingefahren. Nach einem guten Start der Wartburgstädter drehten die Favoriten zunächst auf, und legten bis zur Pause immer wieder vor. Tapfer kämpfende Eisenacher kamen erst im zweiten Durchgang wieder in Schlagdistanz, gaben die Chance auf die Führung jedoch mehrfach in Serie weg. Erst in den letzten zehn Minuten brachen die Gäste den Bann und erspielten sich einen Vorteil, der sogar auf zwei Tore anwuchs. Ein später 3:0-Lauf brachte die MT Melsungen dann aber bis zum 27:26-Endstand auf die Siegerstraße.

Die TSV Hannover-Burgdorf hat zwei Zähler gegen den TVB Stuttgart eingefahren. Trotz Halbzeitrückstand und minus zwei zu Beginn der letzten zehn Minuten setzten sich die Recken letztlich mit 33:30 durch. Das war in der Crunchtime besonders Torwart Simon Gade zu verdanken, der die Bittenfelder mit zahlreichen Paraden zu acht torlosen Minuten zwang.

Big points für den SC DHfK Leipzig: Im Kellerduell mit dem Bergischen HC fügten die Sachsen dem Gast aus Nordrhein-Westfalen eine weitere Niederlage zu. Die Löwen stehen somit weiterhin punktgleich mit dem ThSV Eisenach denkbar knapp über dem Strich. In Leipzig waren die Bergischen bei der klaren 22:33-Niederlage dabei über weite Strecken chancenlos, was auch Torwart Domenico Ebner zu verdanken war. Dieser brachte die Werfer der Sieben von Jamal Naji bereits in den Anfangsminuten reihenweise zur Verzweiflung.

Nach drei Siegen in Serie haben die Rhein-Neckar Löwen wieder eine Niederlage hinnehmen müssen. Im Bundesliga-Heimspiel gegen den HSV Hamburg erlaubten sich die Mannheimer zu viele technische Fehler und unterlagen letztlich mit 34:36. Die Hanseaten hatten über weite Strecken des Spiels geführt und am Ende leistungsgerecht gewonnen. Neben der leicht besseren Torwartleistung machte auch die Anzahl an erspielten Torchancen den Unterschied zugunsten der Gäste aus, die damit einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf feierten.

Handball Bundesliga am Sonntag

Drei Spiele in Folge ohne Sieg - das kannten die Füchse Berlin in dieser Saison noch nicht. Mit den beiden Niederlagen in der European League gegen Sporting CP Lissabon sowie dem Remis bei der SG Flensburg-Handewitt hatte man allerdings auch hohe Hürden zu meistern. "Jetzt müssen wir nach vorne schauen und unsere Lehren aus diesen beiden Spielen gegen Sporting ziehen", sagte Trainer Jaron Siewert am Dienstag.

Im Nachholspiel des 20. Spieltags wollen der SC DHfK Leipzig und die MT Melsungen ihre zweite Aufgabe lösen. Leipzig spielt zuvor gegen den Bergischen HC im Kellerduell, Melsungen hat den ThSV Eisenach zu Gast.

Handball Bundesliga am Montag

Im Montagsspiel trifft Göppingens Trainer Markus Baur auf seinen Ex-Verein TBV Lemgo Lippe. Beide Teams trennen aktuell nur zwei Zähler, Frisch Auf ist allerdings gerade im Aufwind und geht mit Polster und Heimvorteil in diese Partie.

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Acht Spiele des 25. Spieltags finden in der kommenden Woche statt, das Duell zwischen dem HSV Hamburg und dem THW Kiel wird erst Mitte April nachgeholt, wenn sich der Fokus der Liga auf das REWE Final4 in Köln richtet.

Der Donnerstag (07.03.) hält zwei Spiele bereit, in beiden steht der Abstiegskampf im Fokus. Nur drei Tage nach dem Auswärtsspiel in Göppingen ist der TBV Lemgo Lippe im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar gefordert. Der TVB Stuttgart hat den SC DHfK Leipzig zu Gast.

Am Freitagabend (08.03.) eröffnet der HBW Balingen-Weilstetten mit einem Heimspiel gegen die MT Melsungen das Programm, wenig später muss die TSV Hannover-Burgdorf dann als erster Europapokalteilnehmer beim ThSV Eisenach antreten. Die Rhein-Neckar Löwen müssen am Samstagabend (09.30.) beim HC Erlangen antreteten.

Am Sonntag (10.03.) absolvieren die SG Flensburg-Handewitt und Frisch Auf Göppingen um 15 Uhr das erste Spiel des Tages. Eine Stunde erfolgt der Anwurf beim Topspiel - der SC Magdeburg hat die Füchse Berlin zu Gast - der MDR berichtet live bei Sport im Osten. Den Abschluss macht ab 16.30 Uhr ein Derby - der Bergische HC empfängt den VfL Gummersbach.

Stenogramme Handball Bundesliga

VfL Gummersbach - SC Magdeburg 30:38 (14:17)

VfL Gummersbach: Vidarsson 8, Milos Vujovic 6/5, Oskarsson 5, J. Köster 3, Blohme 2, Pregler 2, Schluroff 2, Häseler 1, Kodrin 1



SC Magdeburg: O. I. Magnusson 12/10, Claar 7, Saugstrup Jensen 6, Mertens 3, Bergendahl 2, G. T. Kristjansson 2, Lagergren 2, Smarason 2, Hornke 1, O`Sullivan 1



Zuschauer: 4132

Schiedsrichter: Jannik Otto / Raphael Piper

Strafminuten: 8 / 8

THW Kiel - HBW Balingen-Weilstetten 36:29 (16:12)

THW Kiel: Bilyk 10, Ekberg 5/3, M. Landin 4, Reinkind 3, Wallinius 3, Weinhold 3, Johansson 2, Pekeler 2, Dahmke 1, Ehrig 1, E. Ellefsen a Skipagotu 1, Wiencek 1



HBW Balingen-Weilstetten: Jer. Müller 5, Leimeter 4, Vistorop 4, Grahovac 3, Hildenbrand 3, Saueressig 3, Schoch 3, Grétarsson 2/1, Grüner 2



Zuschauer: 10.171

Schiedsrichter: Andre Kolb / Markus Kauth

Strafminuten: 6 / 10

HSG Wetzlar - SG Flensburg-Handewitt 30:31 (15:19)

HSG Wetzlar: Fredriksen 6, Cavor 4, Pedersen 4, Vranjes 4, Mellegard 3, Meyer Ejlersen 3, Wagner 3, Novak 2, Rubin 1



SG Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 8, E. M. Jakobsen 7, Gottfridsson 5, Einarsson 4, Golla 3, Horgen 2, J. Hansen 1, Jörgensen 1



Zuschauer: 4421

Schiedsrichter: Julian Fedtke / Niels Wienrich

Strafminuten: 2 / 4

MT Melsungen - ThSV Eisenach 27:26 (15:13)

MT Melsungen: Simic (8 Paraden), Morawski (2 Paraden, davon 1 Siebenmeter); Kristopans 6, E. Jonsson 5, Kastening 4, Balenciaga Azcue 3, Ignatow 3/3, Arnarsson 2, Sipos 2, Drosten 1, Kühn 1, Mandic, Moraes Ferreira, Beekmann, Waldgenbach, Hürr



ThSV Eisenach: Spikic (11 Paraden), Kornecki (1 Parade); M. Zehnder 13/4, Ende 5, Grgic 3, Mengon 3, Meyer 1, Walz 1, Reichmuth, Patrail, Lumbroso, Donker, Snaijder, Kurch, Kraus, Saul



Zuschauer: 4389 (Rothenbach Halle)

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler / Maike Merz

Strafminuten: 2 / 10

SC DHfK Leipzig - Bergischer HC 33:22 (17:10)

SC DHfK Leipzig: Ebner (15/1 Paraden), Saeveraas (1 Parade); V. Kristjansson 14/3, Peter 5, Semper 3, Witzke 3, Binder 2, Klima 2, Runarsson 2, Preuss 1, Sunnefeldt 1, Ernst, Krzikalla, Mamic, Gebala, Matthes



Bergischer HC: Johannesson (4 Paraden), Rudeck (3 Paraden); Morante Maldonado 6, Arnesson 5/2, Beyer 3/3, Stutzke 3, Doniecki 2, Babak 1, Fraatz 1, Kjeldgaard Andersen 1, Persson, Krecic, M`Bengue, Schmitz, Santos



Zuschauer: 4075 (quarterback Immobilien Arena)

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski / Nils Blümel

Strafminuten: 8 / 8

TSV Hannover-Burgdorf - TVB Stuttgart 33:30 (14:17)

TSV Hannover-Burgdorf: Gade (10 Parade), Quenstedt (4 Paraden); Kulesch 8, Steinhauser 8/1, Michalczik 6, Uscins 5, Büchner 2, Feise 2, Brozovic 1, Strmljan 1, B. Vujovic, Nyfjäll, Edvardsson, Gerbl, Hanne, Fischer



TVB Stuttgart: M. Vujovic (4 Paraden), Heinevetter (3 Paraden); D. Fernandez 6/4, Maric 6, K. Häfner 5, Serrano Villalobos 5, Lönn 3, Hanusz 2, Zieker 2, Röthlisberger 1, Ivankovic, Forstbauer, Pfattheicher, Slaninka



Zuschauer: 5334 (ZAG Arena)

Schiedsrichter: Sascha Schmidt / Frederic Linker

Strafminuten: 4 / 6

Rhein-Neckar Löwen - HSV Hamburg 34:36 (16:17)

Rhein-Neckar Löwen: Späth (3 Paraden), Birlehm (3 Paraden); Reichmann 8/2, Kohlbacher 7, Kirkelökke 5, Forsell Schefvert 4, More 4, Lindenchrone Andersen 3, Ahouansou 2, Knorr 1, Grupe, Jacobsen, Jensen, Gislason, Zacharias



HSV Hamburg: Vortmann (2 Paraden, davon 1 Siebenmeter), Bitter (6 Paraden); Ilic 8, Mortensen 8/5, Baijens 7, Weller 6, Tissier 4, F. B. Andersen 2, Corak 1, Hartwig, Severec, Risom Christensen, Bergemann, Valiullin



Zuschauer: 6012 (SAP Arena)

Schiedsrichter: Darnel Jansen / Lucas Hellbusch

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: Gislason (50.) / -