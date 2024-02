Handball Bundesliga kompakt: Siege für Südklubs

Die Handball Bundesliga startet den 22. Spieltag. Frisch Auf Göppingen konnte sich weiter von der Abstiegszone lösen, den vorletzten Platz belegen weiterhin die Gäste vom ThSV Eisenach. Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten punktete bei der HSG Wetzlar.

Nach einer Erfolgsserie hat sich die HSG Wetzlar peu a peu aus der Abstiegszone gearbeitet, kämpft sogar derzeit um Rang 6, der möglicherweise für die Qualifikation zum Europapokal reichen könnte. Das Team von Frank Carstens hatte Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten zu Gast, patzte mit einer schwachen Angriffsleistung und verlor 16:21. Nach oben orientieren konnte sich auch Frisch Auf Göppingen, sechs Zähler Polster hat man auf den aktuellen Siebzehnten ThSV Eisenach nach dem 35:31-Heimsieg.

Brisanz im Abstiegskampf bietet auch das Freitagsspiel zwischen dem HC Erlangen und dem HSV Hamburg, vom Spitzenquintett muss die MT Melsungen gegen den Bergischen HC vorlegen. Am Samstag haben die Füchse Berlin dann den TBV Lemgo Lippe zu Gast.

Das Topspiel liefern sich die Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag. Brisanz hat die Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg, der THW Kiel empfängt den TVB Stuttgart. Erstmals im Kalenderjahr gibt es auch ein Montagsspiel, der VfL Gummersbach hat den SC DHfK Leipzig zu Gast.

Handball Bundesliga am Donnerstag

Frisch Auf Göppingen hat gegen den ThSV Eisenach erfolgreich Revanche für die Niederlage in der Hinrunde der Handball Bundesliga genommen. Die Gastgeber hielten kämpferisch dagegen und den Aufsteiger bis zum 35:31-Endstand auf Distanz. Göppingen verbessert sich auf den achten Tabellenplatz - liegt aber weiterhin nur fünf Punkte vor den weiter auf dem vorletzten Rang liegenden Gästen.

Tim Kneule war in seinem 500. Spiel in der Handball Bundesliga der erste Treffer vorbehalten, in der Folgezeit lieferten sich beide Teams zunächst ein Duell auf Augenhöhe. Göppingen sollte sich aber nach dem 8:8 (20.) lösen, nach zwei 4:0-Serien stand es 17:10 für die Württemberger, die dann im zweiten Spielabschnitt das Spiel über weite Strecken kontrollierten. Erst zum Ende gelang Eisenach noch Ergebniskosmetik.

Bundesliga-Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten hat ein Lebenszeichen gesetzt. Die Gallier von der Alb siegten bei der HSG Wetzlar mit 16:21 (10:12). Überragender Spieler der Gäste war Mohamed El-Tayar mit 22 Paraden und einer Fangquote von fast 60 % gehaltener Bälle. Für die Mittelhessen war es die zweite Niederlage in Folge.

Nach einem 1:6-Fehlstart kämpfte sich Wetzlar in Durchgang eins zum zwischenzeitlichen 10:10-Ausgleich. Doch Balingen schlug vor der Pause mit einem Doppelschlag zurück und legte dann nach dem Seitenwechsel zum 11:16 (39.) weg. Defensiv hatte Wetzlar durchaus Möglichkeiten die Partie wie schon in der Hinrunde zu drehen, doch immer wieder stand El-Tayar den Würfen der Hausherren im Weg.

Handball Bundesliga am Freitag

Beide Teams müssen aktuell um den Klassenerhalt kämpfen. Nur ein Zähler trennt beide Mannschaften vor dem direkten Duell und nur der Sieger kann sich ein wenig nach oben lösen.

"Der HSV Hamburg ist zweifellos ein sehr starker Gegner. Sie verfügen über erfahrene Spieler und eine gute taktische Ausrichtung. Für uns ist es wichtig, konzentriert und diszipliniert zu spielen, um gegen den HSV zu bestehen. Wir werden wie in jedem Spiel versuchen, unser Spiel aufzuziehen und unsere Stärken einzubringen. Es wird sicherlich ein hart umkämpftes Spiel, aber wir sind bereit, alles zu geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen", so Erlangens Chefcoach Hartmut Mayerhoffer.

Die MT Melsungen hat den Bergischen HC zu Gast. „Wir haben am Freitag nur das eine Ziel, nämlich zu Hause weiter ungeschlagen zu bleiben. Und dafür werden wir brennen!”, betont Melsungens Rechtsaußen Timo Kastening.

Allerdings wird die MT erneut nicht komplett antreten können. Sicher ohne Ivan Martinovic, David Mandic mit Fragezeichen. Da heißt es für Trainer Roberto Garcia Parrondo also wieder zu improvisieren. Mindestens im rechten Rückraum, wo dann zum Beispiel Julius Kühn oder Elvar Örn Jonsson Dainis Kristopans entlasten könnten.

Die Nordhessen liegen dem BHC derzeit offenbar ganz gut. Vorige Saison sprangen drei Punkte gegen die MT heraus, in dieser Spielzeit gewannen die Löwen das Hinspiel mit 32:31, weil Mads Andersen nach dem Schlusspfiff den letzten Freiwurf aus dem Stand verwandelte. Außenseiter sind die Bergischen beim Tabellenfünften natürlich trotzdem.

Im Fernduell mit dem SC Magdeburg müssen die Füchse Berlin vorlegen und können zumindest für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Lemgo hingegen befindet sich aktuell im Mittelfeld und muss auch noch nach unten zu den Abstiegsplätzen absichern.

Die Rhein-Neckar Löwen sind wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen sieglos. In der Liga steht der zweifache deutsche Meister mit 18:22 Punkten nur auf dem neunten Rang, nachdem die Mannheimer in der Vorsaison noch Fünfter und Pokalsieger geworden waren.

Laut Groetzki habe die Mannschaft aber an Qualität verloren. "Wir haben einfach unsere Abgänge nicht gleichwertig ersetzt", sagte der Nationalspieler und räumte ein, dass die Löwen auch den Kontakt zu den Spitzenclubs verloren haben: "Von den fünf Topteams sind wir weit weg. Das haben die Spiele gegen diese Gegner gezeigt. Da waren wir chancenlos."

Der SC Magdeburg muss zum Auswärtsspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf reisen. Während der SCM sich im Titelkampf ein Fernduell mit den Füchsen Berlin liefert, kämpfen die Recken um Rang 6.

Der THW Kiel bewies unter der Woche Nervenstärke, als man noch ein Remis bei Industria Kielce sicherte. Gegner TVB Stuttgart konnte sich zuletzt ein wenig aus der Abstiegszone lösen, doch gesichert sind die Schwaben keineswegs.

Im Jahr 2024 liefern sich der VfL Gummersbach und der SC DHfK Leipzig das erste Montagsspiel. Beide Teams kämpfen auch noch um Rang 6. Der Tabellenstand der Sachsen ist ein wenig trügerisch, denn teilweise hat man zwei Spiele weniger absolviert als die Konkurrenz.

Der nächste Spieltag in der Handball Bundesliga

Unter der Woche wird nur wenig gespielt, Stuttgart empfängt Melsungen am Donnerstag, das Wochenende läuten dann Lemgo und Gummersbach am Freitag ein.

Der Samstag hält drei Partien bereit, zeitgleich duellieren sich Erlangen und Wetzlar sowie der Bergische HC und Hannover-Burgdorf. Im Anschluss liefern sich Balingen-Weilstetten und die Rhein-Neckar Löwen ein schwäbisch-badisches Derby.

Der Sonntag wird dann vom Topspiel zwischen der SG Flensburg-Handewitt und den Füchsen Berlin eröffnet. der HSV Hamburg hat Frisch Auf Göppingen zu Gast und der ThSV Eisenach muss zum THW Kiel. Das Ostderby zwischen dem SC Magdeburg und dem SC DHfK Leipzig wurde auf Ende Mai gelegt.

Die Stenogramme des Spieltags

Frisch Auf Göppingen - ThSV Eisenach 35:31 (17:12)

Frisch Auf Göppingen: Ravensbergen (2 Paraden), Sego (3 Paraden); Schiller 10/4, D. Schmidt 7, Kozina 5, Heymann 4, Kneule 4, Sarac 3, Persson 2, Flodman, Poteko, Ellebaek, Lastro, Newel, Hermann, Malus



ThSV Eisenach: Kornecki (6 Paraden), Spikic (1 Parade), Plaue; Ende 4, Reichmuth 4, M. Zehnder 4/2, Grgic 3, Lumbroso 3, Saul 3, Snajder 3, Walz 3, Kurch 2, Mengon 1, Meyer 1, Patrail, Donker



Zuschauer: 4000

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 2 / 4

HSG Wetzlar - HBW Balingen-Weilstetten 16:21 (10:12)

HSG Wetzlar: Klimpke (8 Paraden), Suljakovic; Rubin 4, Becher 3, Cavor 2, Novak 2/1, Meyer Ejlersen 1, E. Schmidt 1, Vranjes 1, Wagner 1, Zelenovic 1, Pedersen, Weimer, Fredriksen, Mellegard



HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (22 Paraden), Ruminsky (1 Parade); Heinzelmann 4, Grahovac 3, Grüner 3, Prantner 3, Ingason 2, Jer. Müller 2, Saueressig 2, Vistorop 2, Leimeter, Huber, Hildenbrand, Schoch, Locher



Schiedsrichter: Thomas Kern (Bellheim)/Thorsten Kuschel (Haßloch )

Zuschauer: 3061

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -

