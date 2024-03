Handball Bundesliga kompakt: Siege für Flensburg und Leipzig

In der 1. Handball-Bundesliga wird rund um Ostern gespielt. Am Gründonnerstag hat sich die Krise des Bergischen HC mit der Niederlage beim TVB Stuttgart verschärft. Am Samstag setzte sich Flensburg gegen Hannover durch und Leipzig trumpfte in Balingen auf. An beiden Ostertagen folgen weitere Partien.

Der ThSV Eisenach hat am Ostersonntag den SC Magdeburg zum Ostderby zu Gast. Die Gäste sind mitten im Titelrennen, dort haben die Füchse Berlin ein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar. Weitere Duelle sind Erlangen gegen Gummersbach, Rhein-Neckar Löwen gegen Frisch Auf Göppingen und Lemgo gegen den THW Kiel. Am Ostermontag beschließt die Partie zwischen dem HSV Hamburg und der MT Melsungen den Spieltag.

Die Niederlagenserie des Bergischen HC geht weiter - der TVB Stuttgart konnte sich trotz eines Fehlstarts zu Beginn und einem Vier-Tore-Rückstand mit 27:26 (11:11) durchsetzen. Es war eine Nervenschlacht, in der Stuttgart erst nach einem 1:5 in die Partie fand. Nach dem 5:6 wurde es dann ein packender Schlagabtausch, der mit einem Gleichstand in die Schlussviertelstunde ging. Ein von Heinevetter gehaltener Siebenmeter war ein entscheidender Impuls, Stuttgart zog auf 26:22 davon und brachte gegen einen nicht aufgebenden BHC ein 27:26 über die Zeit. Die Wild Boys haben nun sieben Zähler Vorsprung auf den BHC.

» Spielbericht Handball Bundesliga: TVB Stuttgart - Bergischer HC

Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten war durch die Leipziger Niederlage gegen Eisenach unter Druck geraten und wollte gegen den SC DHfK den verlorenen Boden wieder gut machen. Doch mit einem 1:8-Fehlstart geriet dieses Ziel früh aus den Augen. Erst nach gut einer Viertelstunde gelang der zweite Treffer, doch die Probleme Tore gegen die gute Leipziger Deckung und den mit 21 Paraden überragenden Domenico Ebner zu erzielen hielt an. Über 12:4 ging es mit einem 13:6 in die Kabinen, nach Wiederbeginn keimte bei den Gastgebern kurz Hoffnung auf - es war gelungen von 16:7 auf 17:12 zu verkürzen. Doch mit einer Dreier-Serie war Leipzig wieder auf Kurs siegte am Ende verdient mit 25:17.

» Spielbericht Handball Bundesliga: HBW Balingen-Weilstetten - SC DHfK Leipzig

Beide Mannschaften schwimmen im Jahr 2024 auf einer Welle des Erfolgs, sowohl die SG Flensburg-Handewitt wie auch die TSV Hannover-Burgdorf weisen eine Serie von 11:1 Zählern aus - Ligabestwert aktuell. Flensburg hatte zudem Rückenwind aus dem Derbysieg in Kiel und legte ein 4:1 vor. Wie in der Folge kam Hannover aber wieder auf, ließ sich nie abschütteln - auch nicht durch ein 17:12 zur Pause. Der Abstand kreiste um die drei Tore - die lagen auch am Ende beim 31:28 zwischen den beiden Konkurrenten. Bei Flensburg war Johannes Golla dabei mit neun Treffern bester Schütze.

» Spielbericht Handball Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf

Euphoriewelle beim VfL Gummersbach, die Oberberger spielen eine starke Saison und arbeiten sich kontinuierlich nach oben. "Jetzt herrscht eine Begeisterung, wie ich sie in den besten Jahren des VfL Gummersbach nicht erlebt habe. Das ist schon toll", erklärte VfL-Legende Heiner Brand. "Die begeistern die Leute! Auf dem Spielfeld wird miteinander geredet, aber sich nicht angeschnauzt. Man merkt, dass da eine Mannschaft auf der Platte steht."

Während der VfL sich mitten im Rennen um Platz 6 befindet ist Gegner Erlangen als Vierzehnter im unteren Mittelfeld. "Erlangens Abwehr spielt sehr körperlich und deshalb müssen wir versuchen sie mit unserer Schnelligkeit auszuspielen", mahnt Gummersbachs Rechtsaußen Mathis Häseler vor Nachlässigkeiten und betont: „Erlangen ist eine Mannschaft, die immer kämpft und nie aufgibt."

» Liveticker und Statistik: HC Erlangen - VfL Gummersbach

Beide Traditionsvereine sind im Stimmungshoch, der ThSV Eisenach siegte zuletzt im Derby beim SC DHfK Leipzig, feierte mit den Fans eine Party im Zug auf der Rückreise. Nun wartet mit dem SC Magdeburg das nächste Derby, das Wiegert-Team will einen Angriff auf die Spitze wagen. "Wir stehen vor einer Mammutaufgabe. Doch man wächst mit den Aufgaben. Lasst uns am Sonntag wachsen!", so ThSV-Coach Misha Kaufmann. "Wir haben Heimrecht, spielen in unserer Heimfestung, in der wir jeden schlagen können. Nach den drei Punkten aus den Partien gegen Hannover und Leipzig wollen wir nun den großen SC Magdeburg ärgern."

» Liveticker und Statistik: ThSV Eisenach - SC Magdeburg

Die Füchse Berlin wollen ihre Spitzenposition in der Liga verteidigen, die HSG Wetzlar die letzten Zähler im Abstiegskampf noch einfahren. "Das Team zeigt eine kompakte Abwehr und gute Torhüterkooperationen mit Blockspiel und ist vorne im Angriff Sieben gegen Sechs unangenehm", so Füchse-Coach Jaron Siewert. Wetzlars Sportlicher Leiter Jasmin Camdzic sorgt sich um die fehlende Konstanz der Mittelhessen. "Wir haben im Moment für unsere Verhältnisse zu viele Leistungsträger, die nicht konstant die Leistung bringen, die wir von ihnen erwarten können. Da sind zu viele Schwankungen in den Auftritten. Mal ist es überragend, dann ist es wieder sehr schwach."

» Liveticker und Statistik: Füchse Berlin - HSG Wetzlar

Baden-Württemberg-Derby und beide Teams hängen im Mittelfeld fest. "Nach den letzten Heimspielen sollten wir genug Motivation haben, um ein Heimspiel zu gewinnen", sagt Sebastian Hinze, Trainer der Rhein-Neckar Löwen. Seit Ende November 2023 haben die Löwen in der SAP Arena keinen Sieg mehr feiern können, lediglich ein Remis gegen Lemgo geholt. Göppingen ist aktuell einen Zähler vor den Hausherren. "Wir werden eine starke Abwehr stellen müssen, insbesondere gegen die erste Phase in der schnellen Mitte, wo sie eine sehr gute Spielidee verfolgen", so Hinze.

"Wir werden in Mannheim in voller Aufstellung antreten. Der verdiente Sieg gegen Erlangen gibt uns Auftrieb. Darauf möchten wir aufbauen", so Göppingens Chefcoach Markus Baur, der erneut Julian Buchele für den verletzten Bart Ravensbergen im Aufgebot weiß. Nils Röller komplettiert die Mannschaft, während der andere Youngster Elias Newel aktuell mit einer Sprungelenksblessur aussetzen muss.

» Liveticker und Statistik: Rhein-Neckar Löwen - Frisch Auf Göppingen

Der THW Kiel muss die Enttäuschung von der Derbyniederlage verarbeiten und will in Lemgo nun eine Reaktion zeigen. "Was wir im Derby teilweise gespielt haben, darf uns nicht noch einmal passieren", erklärt THW-Kreisläufer Patrick Wiencek. "Wir haben gegen Flensburg nicht alles schlecht gemacht, es waren auch gute Dinge dabei. Auf denen wollen wir aufbauen. Wir haben unsere Lehren aus dem letzten Spiel gezogen und sind jetzt in Lemgo gefordert." Allerdings betont der Routinier auch: "Wir hatten in den vergangenen Jahren stets große Schwierigkeiten mit Lemgo."

"Wir sind nicht der Favorit in diesem Spiel, aber mithilfe unserer Fans werden wir alles reinpacken. Nach der deutlichen Niederlage im Derby wird der THW sehr fokussiert, vielleicht aber auch etwas angeschlagen, nach Lemgo reisen", so Lemgo-Coach Florian Kehrmann und stellt fest: „Wichtig wird es für uns sein, uns unter der Woche gut auf das flexible Abwehrspiel der Kieler einzustellen."

» Liveticker und Statistik: TBV Lemgo-Lippe - THW Kiel

Der HSV Hamburg befindet sich nach einer durchwachsenen Spielzeit nur im Mittelfeld der Liga, hat den Klassenerhalt noch nicht gesichert. Die MT Melsungen hingegen kämpft um die internationalen Startplätze. Im Hinspiel zu Saison-Beginn spielten die Melsunger in der ersten Halbzeit groß auf und fuhren nach einer 19:9-Pausenführung letztlich einen ungefährdeten 33:26-Heimsieg ein. Im Jahr 2024 läuft es bei den Nordhessen besonders in Auswärts-Spielen noch stockend, drei Niederlagen gab es in vier Auswärtspartien. "Natürlich ist Melsungen ein Top-Team, aber die letzten Spiele haben gezeigt, was wir können. Ich hoffe und bin positiv gestimmt, dass weitere Punkte drin sind und wir unseren Lauf fortsetzen können, sofern wir erneut als Einheit spielen", so HSV-Spielmacher Dani Baijens.

» Liveticker und Statistik: HSV Hamburg - MT Melsungen

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

Torschützen der Spiele im Stenogramm

TVB Stuttgart - Bergischer HC 27:26 (11:11)

TVB Stuttgart: Heinevetter (3/1 Paraden), Vujovic (10 Paraden); Häfner 7, Serrano 5, Lönn 5, Maric 4, Fernandez 3/3, Nicolaus 2, Zieker 1, Hanusz, Ivankovic, Röthlisberger, Forstbauer, Pfattheicher, Slaninka



Bergischer HC: Rudeck (10/1 Paraden), Johannesson (1 Parade); Beyer 8/4, Ladefoged 6, Stutzke 4, M´Bengue 2, Fraatz 2, Babak 2, Andersen 1, Morante 1, Persson, Doniecki, Nothdurft, Krecic, Gunnarsson, Arnesson



Schiedsrichter: Brodbeck / Reich

Zuschauer: 5734

Siebenmeter: 3/4 ; 4/5

Strafminuten: 4/8

HBW Balingen-Weilstetten - SC DHfK Leipzig 17:25 (6:13)

HBW Balingen-Weilstetten: El-Tayar (11 Paraden), Ruminsky (9 Paraden); Grahovac 4, Vistorop 4/3, Huber 3, Jer. Müller 3, Saueressig 2, Grétarsson 1/1, Leimeter, Danner, Grüner, Hildenbrand, Fügel, Heinzelmann



SC DHfK Leipzig: Ebner (21/2 Paraden), Saeveraas; V. Kristjansson 5/4, Witzke 4, Binder 3, Preuss 3, Semper 3, M. Gebala 2, Klima 2, Runarsson 2, Peter 1, Ernst, Krzikalla, Mamic, Sunnefeldt, Strosack



Zuschauer: 2350

Schiedsrichter: Phillip Dinges / Fabian Baumgart

Strafminuten: 2 / 4

SG Flensburg-Handewitt - TSV Hannover-Burgdorf 31:28 (17:12)

SG Flensburg-Handewitt: Buric (11 Paraden) 1 Tor, Möller; Golla 9, L. K. Möller 6/2, Gottfridsson 5/1, Jörgensen 3, J. Hansen 2, Pedersen 2, Pytlick 2, B. Buric 1, Zivkovic 1, Einarsson, Czertowicz, Mensah, Horgen, Jakobsen, Blagotinsek



TSV Hannover-Burgdorf: Gade (12/2 Paraden), Quenstedt; Steinhauser 7/2, B. Vujovic 7, Kulesch 5, Hanne 3, Büchner 2, Nyfjäll 2, Michalczik 1, Strmljan 1, Edvardsson, Gerbl, Zink, Brozovic, Feise, Ayar



Zuschauer: 6300

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski / Nils Blümel

Strafminuten: 8 / 14

» Spielplan Handball Bundesliga

» Tabelle Handball Bundesliga

red

Video-Rückblick auf den vorherigen Spieltag Nummer 26: