Handball Bundesliga kompakt: Sechs Duelle auf Augenhöhe

Mit vier Spielen am Mittwoch und zwei weiteren am Donnerstag kommt die Handball-Bundesliga aus der Winterpause. Dabei kommt es zu zwei Duellen der Teams mit den wenigsten Minuspunkten, mit Hannover und Gummersbach duellieren sich Aspiranten um den womöglich letzten internationalen Platz und auch im Abstiegskampf geht es vor allem für Eisenach, Stuttgart und Erlangen um Big Points.

Der SC Magdeburg empfängt den THW Kiel zum Topspiel am Mittwochabend. picture alliance/dpa

Beide Teams besitzen ein ausgeglichenes Punktekonto, Gummersbach hat allerdings noch ein Nachholspiel gegen den THW Kiel. "Ich erwarte ein total intensives und kampfbetontes Spiel zweier Mannschaften, die komplett auf Augenhöhe sind", so Recken-Coach Christian Prokop und VfL-Keeper Daniel Rebmann ist sich sicher: "Hannover spielt bislang eine starke Saison, daher wird es ein sehr schweres Spiel und wir müssen an unser Maximum herankommen, um die Punkte mitzunehmen."

Der TVB Stuttgart hat aufgrund der aktuellen Personalsituation Kreisläufer Manuel Späth für die nächsten Partien verpflichtet (wir berichteten). "Wenn ich einem meiner ehemaligen Vereine kurzfristig helfen kann, mache ich das natürlich sehr gerne. Dass ich dadurch sogar noch einmal vor ausverkauftem Haus bei einem Derby in meinem alten Wohnzimmer auflaufen kann, macht die Sache umso schöner. Nun hoffe ich, dass wir zusammen möglichst viele Punkte aus diesen beiden Spielen holen", so Manuel Späth.

Lange Zeit steckte die HSG Wetzlar mitten im Abstiegskampf, im Ligaendspurt hatte man sich sogar auf einen einstelligen Tabellenplatz geschoben. Doch die Lage ist trügerisch, Gegner Eisenach hat als Vorletzter gerade einmal vier Zähler Rückstand und könnte diesen mit einem Auswärtstriumph faktisch halbieren. "Für uns wird es sehr wichtig sein, dass wir die Räume zwischen den Abwehrspielern so klein wie möglich gestalten, ohne hinten zu kleben und passiv zu werden. Wir müssen wirklich gut auf den Beinen sein, daran haben wir intensiv gearbeitet in den letzten Wochen", so Wetzlars-Coach Frank Carstens.

Mit 26:10 Punkten liegt der Handball-Rekordmeister und Titelverteidiger aus Kiel nur auf Platz fünf. "Wir starten jetzt eine neue Etappe, und die wird gut. Gut und spannend. Ich habe den Tank voll und bin bereit für diese Herausforderung", so Kiels Trainer Filip Jicha. In Kiel wird die Handball-EM kurz vor dem Anpfiff nochmal Thema sein: Die zehn Medaillengewinner beider Mannschaften werden geehrt, darunter auch Kiels französischer Europameister-Torwart Samir Bellahcene.

Der Donnerstag in der Handball Bundesliga

Gerade einmal zwei Zähler trennen den HC Erlangen und den TBV Lemgo Lippe. Die von Florian Kehrmann trainierten Gäste sind zudem nur zwei Zähler von einem einstelligen Tabellenplatz entfernt, würden bei einer Niederlage aber eben näher an die Abstiegszone rutschen.

Zweiter gegen Dritter - im Nachholspiel des 12. Spieltags stehen beide Teams gleich unter Zugzwang. Für beide Mannschaften war es allerdings nicht das erste Pflichtspiel nach der Handball-EM, denn sowohl die Füchse wie auch die Fördestädter qualifizierten sich am Wochenende für das REWE Final4. Dort geht man sich im Halbfinale aus dem Weg, kann frühestens am Sonntag im Endspiel oder dem Match um Rang 3 aufeinandertreffen.

Hochbetrieb am Wochenende in der Handball Bundesliga

Bereits am Wochenende geht es in der Handball-Bundesliga weiter, dann werden acht Partien vom 21. Spieltag ausgetragen. Lediglich der SC DHfK Leipzig und die TSV Hannover-Burgdorf sind spielfrei, beide tragen ihr Duell erst Mitte April aus.

