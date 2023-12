Handball Bundesliga kompakt: SCM und Füchse weiter vorn

Nur noch drei Spieltage stehen an, bevor die Handball-Bundesliga in die Winterpause geht: Am Freitag gab es einen Auswärtssieg für Kiel, doch Magdeburg und Berlin hielten sich am Samstag schadlos - im Gegensatz zu Flensburg, das in Göppingen einen direkten Freiwurf kassierte. Es war nicht der einzige Krimi an diesem Wochenende.

Zum Auftakt kam es am Freitag zu einem wahren Abstiegskrimi. Der HC Erlangen reiste zum TVB Stuttgart, und lieferte sich dort ein umkämpftes Spiel mit dem direkten Konkurrenten. Die Führung wechselte im Minutentakt, bis in die Crunchtime blieb es hochspannend. Aus einem 29:28 für die Gastgeber zwei Minuten vor Schluss wurde dann noch ein 29:30-Auswärtserfolg für die Franken, die sich besonders bei Klemen Ferlin bedanken konnten, der in der Crunchtime direkt zwei Rückraumwürfe hintereinander festhielt.

Im zweiten Spiel des Tages musste sich der Aufsteiger des ThSV Eisenach dem deutschen Rekordmeister THW Kiel geschlagen geben. Die Kieler setzten vor lautstarker Werner-Aßmann-Halle ihren Aufwärtstrend fort und gewannen souverän mit 40:32 (22:19) gegen ein Heimteam, das sich lange erfolgreich gegen die Übermacht des Spitzenteams wehrte. Bis zur 40. Minute waren die Thüringer auf Augenhöhe, dann zündete die Sieben von Filip Jicha den Turbo - und zog dem ThSV so den Stecker. Der Abstand auf die Spitze beträgt so zumindest vorübergehend nur noch zwei Punkte.

Der Samstag in der Handball Bundesliga

Deutlich machte es am Samstag unterdessen der SC Magdeburg. Das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen wurde zu einer Machtdemonstration des Tabellenführers: Der SCM, der im ersten Abschnitt nach einem schnellen 10:4 die Gäste wieder ins Spiel ließ, feierte nach dem 16:13 zur Pause im zweiten Abschnitt ein Handball-Feuerwerk. Unter dem Jubel der 6.600 Zuschauern in der ausverkauften Getec-Arena wuchs die Führung Tor um Tor an. Die Lehrstunde für die Gäste endete mit einem 38:24 - der zweite Abschnitt war dabei mit 22:11 an die Hausherren gegangen. Bester Magdeburger Schütze war Felix Claar (11), für die Löwen trafen die deutschen Nationalspieler Juri Knorr und Jannik Kohlbacher jeweils sechsmal.

Die Füchse Berlin zogen kurz darauf an Punkten allerdings mit dem SC Magdeburg wieder gleich, beim Auswärtserfolg beim TBV Lemgo Lippe konnten die Gäste zudem das Comeback von Paul Drux feiern. Die Hausherren ließen sich im ersten Abschnitt nicht abschütteln, mit einem 17:16 ging es in die Kabinen. Angeführt von Mathias Gidsel und Lasse Andersson setzte sich das Team aus der Hauptstadt dann nach dem Seitenwechsel aber auf 22:17 ab und verwaltete die Führung auch dank der Paraden von Dejan Milosavljev bis zum 31:26 souverän bevor Lemgo zum 32:29-Endstand verkürzen konnte.

Zwei Punkte wollte auch der Tabellendritte verbuchen, doch die SG Flensburg-Handewitt hatte in Göppingen einige Probleme. Die Gastgeber ließen sich von einem Rückstand nicht entmutigen und konnte eine Viertelstunde vor Ende beim 22:22 wieder auf Null stellen. Es entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, beim dem nach dem 31:31 von Hansen eine Punkteteilung anzustehen schien. Göppingens letzter Angriff wurde gebremst, es blieb nur noch ein direkter Freiwurf aus ungünstiger Position - doch Erik Persson verwandelte zum 32:31. "Ich habe keine Worte für diese letzte Aktion", so Flensburgs Rückkehrer Simon Pytlick.

Erst nach der Sirene fiel der letzte Treffer auch beim Duell zwischen dem HSV Hamburg und HBW Balingen-Weilstetten. Ein Siebenmeter von Oddur Gretarsson brachte den Gästen das 28:28 - und somit den ersten Punkt seit gut drei Monaten. Zuvor hatten sich die Teams ein abwechslungsreiches Duell geliefert, in dem aus eine 4:1 ein 5:8 wurde und aus diesem ein 14:12. Durch den zweiten Durchgang ging es Kopf-an-Kopf, wobei der HSV in der letzten Minute vorlegte und Balingen dann doch noch egalisieren konnte.

Eine packende Schlussminute bot auch das Hessen-Derby zwischen der HSG Wetzlar und der MT Melsungen. Über sechzig Minuten hatte sich keines der Teams absetzen können, nach einer Parade von Nebojsa Simic bot sich den Gästen gut fünfzig Sekunden vor dem Ende die Chance auf den Siegtreffer. Doch auf der Gegenseite war Anadin Suljakovic zur Stelle und Lenny Rubin ließ sich nicht aufhalten, der Schweizer erzielte mit seinem achten Treffer den 28:27-Endstand.

Der Sonntag in der Handball Bundesliga

Der Sonntag brachte nicht ganz so viel Spannung. In einem Mittelfeldduell konnte sich der VfL Gummersbach beim SC DHfK Leipzig nach gut vierzig Minuten beim 24:20 etwas Luft verschaffen. Die Gastgeber hatten zusehends Probleme mit der Defensive der Oberbergischen, die auf 27:21 davonzogen. Beim 29:26 war der Vorsprung zwar halbiert, beim 33:27 hatte der VfL aber die Weichen zum 35:32-Erfolg gestellt.

In Hannover löste sich die Spannung unterdessen bereits vor der Pause. Nach einem schnellen 7:3 hatten die Recken die Gäste vom Bergischen HC zwar wieder ins Spiel gelassen, diese hatten aber mehrfach die Chance auf den Ausgleich ausgelassen. Die Gastgeber zogen stattdessen mit einer Fünfer-Serie auf zur Pause 19:13 davon und steuerten in der Folge zu einem ungefährdeten 37:28-Erfolg.

Englische Woche in der Handball Bundesliga

Weiter geht es in der Handball Bundesliga bereits am Dienstag mit vier und am Mittwoch mit fünf Begegnungen. Unter ihnen einige Duelle mit Stolpergefahr. Der SC Magdeburg reist beispielsweise nach Hamburg, die Füchse empfangen Stuttgart, Flensburg trifft auf Lemgo und Kiel duelliert sich mit Hannover.

Vor der Heim-EM wird die Handball Bundesliga in diesem Jahr ihr Programm bereits vor Weihnachten beenden, die englische Woche bringt vier Spiele am Freitag und vier am Samstag. Der SCM trifft dabei auf Flensburg-Schreck Göppingen, die Füchse auf Leipzig und Flensburg muss nach Balingen reisen. Das Spiel von Kiel in Gummersbach findet hingegen erst nach der Europameisterschaft statt.

Handball Bundesliga im Stenogramm

ThSV Eisenach - THW Kiel 32 : 40 (19:22)



ThSV Eisenach:

Weyhrauch 6, Zehnder 5, Snajder 4, Walz 4, Meyer 3, Grgic 2, Reichmuth 2, Saul 2, Donker 1, Kurch 1, Patrail 1, Spikic 1



THW Kiel:

Ekberg 7/3, Pekeler 6, Dahmke 5, Weinhold 5, Bilyk 4, Duvnjak 4, M. Landin 3, Ellefsen a Skipagotu 2, Johansson 2, Wiencek 2



Zuschauer: 3.150

Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Strafminuten: 4 / 4

TVB Stuttgart - HC Erlangen 29 : 30 (14:15)



TVB Stuttgart:

Laube 5, Zieker 5, D. Fernandez 4/4, K. Häfner 4, M. Häfner 4, Lönn 3, Hanusz 1, Nicolaus 1, Pfattheicher 1, Serrano Villalobos 1



HC Erlangen:

Heiny 4, Olsson 4, Steinert 4, Büdel 3, S. Firnhaber 3, Mävers 3/3, Bialowas 2, Bissel 2, Svensson 2, Zechel 2, Jeppsson 1



Zuschauer: 3.823

Schiedsrichter: Adrian Kinzel / Sebastian Grobe

Strafminuten: 4 / 8

SC Magdeburg - Rhein-Neckar Löwen 38 : 24 (16:13)



SC Magdeburg:

Claar 11, Smarason 7, Saugstrup Jensen 6, O. I. Magnusson 5/3, Bergendahl 3, D. Pettersson 3, Mertens 2, O`Sullivan 1



Rhein-Neckar Löwen:

Knorr 6/3, Kohlbacher 6, Davidsson 3, Kirkelökke 2, Lindenchrone Andersen 2, Forsell Schefvert 1, Gislason 1, Jensen 1, Oskarsson 1, Zacharias 1



Zuschauer: 6.600

Schiedsrichter: Ramesh Thiyagarajah / Suresh Thiyagarajah

Strafminuten: 4 / 6

TBV Lemgo Lippe - Füchse Berlin 29 : 32 (16:17)



TBV Lemgo Lippe:

Versteijnen 7, Suton 5, Zehnder 5/1, Hutecek 4, Petrovsky 2, Zerbe 2, Brosch 1, Carstensen 1, Laerke 1, Theilinger 1



Füchse Berlin:

Gidsel 10, Andersson 7, Marsenic 6, Lichtlein 5, Lindberg 4/2 '



Zuschauer: 4.212

Schiedsrichter: Thomas Kern / Thorsten Kuschel

Strafminuten: 4 / 6

HSG Wetzlar - MT Melsungen 28 : 27 (15:15)



HSG Wetzlar:

Rubin 8, Cavor 6, Novak 6/4, O. Klimpke 2, Meyer Ejlersen 2, Fredriksen 1, J. Fuchs 1/1, Spandau 1, Vranjes 1



MT Melsungen:

Kastening 8/2, Balenciaga Azcue 4, Kühn 4, Kristopans 3, Martinovic 3/2, Moraes Ferreira 3, Drosten 1, Ignatow 1



Zuschauer: 3.708

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 12 / 10 - Disqualifikation: - / Sipos (54./3. Zeitstrafe)

HSV Hamburg - HBW Balingen-Weilstetten 28 : 28 (14:12)



HSV Hamburg:

Mortensen 7/3, Weller 5, Baijens 4, F. B. Andersen 3, Lassen 3, Tissier 3, Walullin 2, Ilic 1



HBW Balingen-Weilstetten:

Volz 7, Schoch 6, Huber 4, Grétarsson 3/3, Jer. Müller 3, Grahovac 2, Prantner 2, Heinzelmann 1



Zuschauer: 3.150

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic / Martin Thöne

Strafminuten: 6 / 10

Frisch Auf Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 32 : 31 (15:17)



Frisch Auf Göppingen:

Heymann 6, Persson 6, Schiller 6/3, Sarac 5, Kneule 3, D. Schmidt 3, Flodman 2, Poteko 1



SG Flensburg-Handewitt:

E. M. Jakobsen 11/1, Pytlick 4, Golla 3, Gottfridsson 3, J. Hansen 3/1, Jörgensen 3, Einarsson 2, Larsen 1, L. K. Möller 1



Zuschauer: 4.500

Schiedsrichter: Julian Köppl / Denis Regner

Strafminuten: 12 / 4

SC DHfK Leipzig - VfL Gummersbach 32 : 35 (18:19)



SC DHfK Leipzig:

V. Kristjansson 7/1, Semper 7, Peter 4, Ernst 3, Matthes 3, Binder 2, M. Gebala 2, Klima 2, Sunnefeldt 2



VfL Gummersbach:

Mappes 8, Schluroff 6, Blohme 5, Tskhovrebadze 5, Horzen 3, Milos Vujovic 3/1, Kodrin 2, Vidarsson 2, J. Köster 1



Zuschauer: 4.328

Schiedsrichter: Mirko Krag /Marcus Hurst

Strafminuten: 4 / 2

TSV Hannover-Burgdorf - Bergischer HC 37 : 28 (19:13)



TSV Hannover-Burgdorf:

Büchner 5, Fischer 5, Steinhauser 5, Kulesch 4, Michalczik 4, Edvardsson 3, Feise 3, Brozovic 2, Gerbl 2/1, Hanne 2, Gade 1, Uscins 1



Bergischer HC:

Stutzke 7, Fraatz 6, Beyer 4/1, Arnesson 3, Babak 2, Ladefoged 2, Nothdurft 2, Kjeldgaard Andersen 1, Reimer 1



Zuschauer: 6.317

Schiedsrichter: Tobias Schmack / Phillip Dinges

Strafminuten: 0 / 6