Handball Bundesliga kompakt: SCM und Füchse geben Punkt ab

Der kompakte Rückblick auf den 16. Spieltag in der Handball Bundesliga inklusive der Torschützen in den Stenogramme.

Mit einem echten Krimi wurde der Ligabetrieb eingeläutet, der VfL Gummersbach erkämpfte sich ein 24:23 gegen den HSV Hamburg. Am Freitagabend erreichte die SG Flensburg-Handewitt im Heimspiel gegen die HSG Wetzlar ein 33:26. Im Ostderby gewann der ThSV Eisenach gegen den SC DHfK Leipzig mit 25:24. Am Samstagabend trennten sich die Rhein-Neckar Löwen gegen den TBV Lemgo Remis, der THW Kiel gewann gegen den HC Erlangen.

Der 16. Spieltag endet am Sonntag mit vier Partien, wobei das Topspiel zwischen der MT Melsungen und dem SC Magdeburg bereits Unentschieden endete. Der HBW Balingen-Weilstetten unterlag der TSV Hannover-Burgdorf und der TVB Stuttgart verlor beim Bergischen HC. Zum Abschluss trennten sich Füchse und Göppingen Remis.

Der Sonntag in der Handball Bundesliga

Zum Auftakt der Handball Bundesliga am Sonntag haben sich MT Melsungen und SC Magdeburg einen umkämpften Schlagabtausch geliefert. Im ersten Durchgang legten die Gastgeber - das zwischenzeitliche 7:8 ausgenommen - durchgehend vor, und hatten besonders durch den starken Adam Morawski Vorteile. Zur Pause stand es 17:14, danach meldeten sich die Gäste zurück und verwandelten ein 22:19 in ein 22:24. Bis in die Crunchtime führten die Sachsen-Anhalter, dann sorgte Timo Kastening für den erneuten Ausgleich. In einer dramatischen Schlussminute hatten beide Seiten die Chance auf den doppelten Punktgewinn, letztendlich gelang es beim 29:29-Remis keiner.

» Spielbericht MT Melsungen - SC Magdeburg

Nach zehn Spielen in der Handball Bundesliga ohne Sieg wollte HBW Balingen-Weilstetten im Heimspiel gegen die TSV Hannover-Burgdorf ein Zeichen setzen, zumal sich der Gast bislang bei den Begegnungen im Süden der Republik wenig erfolgreich war. Die Hausherren legten zunächst auch vor, doch die Recken hielten dagegen und setzten sich nach einem 13:12 zur Pause dann auch dank eines starken Dario Quenstedt auf 21:16 ab. Mit dem siebten Feldspieler und dank einer kurzzeitigen dreifachen Überzahl kam Balingen wieder auf, doch Hannover fand die passenden Antworten und zog vom 22:20 auf 27:21 davon, damit waren die Weichen für den 29:25-Erfolg gestellt. Hannover bleibt mit 17:15 Punkten im Rennen um die Plätze im internationalen Wettbewerb, Schlusslicht Balingen steht nun bei 5:27 Punkten.

» Spielbericht HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf

Der Bergische HC hat einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt gefeiert. In Düsseldorf bezwang die Mannschaft von Trainer Jamal Naji den TVB Stuttgart mit 33:28 (19:13). Besonders Tim Nothdurft zeigte sich mit zwölf Treffern in Torlaune. "Wir waren gefühlt nicht bereit von Beginn an", monierte hingegen Stuttgarts Patrick Zieker am DYN-Mikrofon.

» Spielbericht Bergischer HC - TVB Stuttgart

Die Füchse Berlin haben die Tabellenführung in der Handball Bundesliga verpasst. In einer umkämpften Partie trennten sich die Hauptstädter und tapfere Göppinger mit 29:29 (14:15) Unentschieden. Bei den Hausherren wussten besonders Jerry Tollbring, Lasse Andersson und Mathias Gidsel zu überzeugen. Insgesamt machten die Hausherren jedoch zu viele Fehler und luden Frisch Auf so immer wieder ein. Gerade im ersten Durchgang hatten die Füchse große Probleme. In den Schlussminuten warfen die Füchse dann ein 29:26 weg. Für schwachen Trost sorgte Hans Lindbergs 3000. Ligator.

» Spielbericht Füchse Berlin - Frisch Auf Göppingen

Der Samstag in der Handball Bundesliga

Über die gesamte Spielzeit legten die Rhein-Neckar Löwen vor, doch der TBV Lemgo Lippe ließ sich selbst von einem Sieben-Tore-Rückstand nicht entmutigen und holte am heutigen Samstag in der Handball Bundesliga sogar noch einen Auswärtspunkt. Dabei schienen die Löwen vor 7.502 Zuschauern beim 17:10 den Gegner im Griff zu haben, doch die Gäste verkürzten bis zur Pause auf 18:13 und schafften zehn Minuten nach Wiederbeginn beim 23:22 den Anschluss. Die Löwen setzten sich zwar mit einer Dreier-Serie wieder ab, doch das Team von Florian Kehrmann blieb im Spiel - und sicherte mit einem von Samuel Zehnder nach der Sirene verwandelten Siebenmeter zum 34:34 sogar noch einen Punkt.

» Spielbericht Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe

Der HC Erlangen bleibt einer der Lieblingsgegner des THW Kiel in der Handball-Bundesliga. Mit dem Auswärtssieg am Samstag in Nürnberg baut der Rekordmeister seine Serie gegen die Franken auf 17 Siege in 17 Spielen aus. Das 31:27 (18:14) des THW fiel allerdings in die Kategorie Arbeitssieg, die Gastgeber leisteten über sechzig Minuten erbitterten Widerstand. Die Loeöer bleiben mit nun 22:10 Punkten dem Spitzenquartett der Liga auf den Fersen, der HC Erlangen liegt hingegen weiter nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz - der ThSV Eisenach, nächster Gegner des THW, hatte am Freitag durch einen Sieg gegen Leipzig verkürzt.

» Spielbericht HC Erlangen - THW Kiel

Der Freitag in der Handball Bundesliga

Die SG Flensburg-Handewitt bleibt dem Spitzenduo der Handball-Bundesliga auf den Fersen: Der Tabellendritte gewann am Freitag sein Heimspiel vor 6101 Zuschauern gegen die HSG Wetzlar mit 33:26 (15:12) und hat jetzt 24:6 Punkte auf seinem Konto. Angeführt wird das Klassement vom SC Magdeburg und den Füchsen Berlin, die jeweils bei 25:3 Zählern stehen und am Sonntag ihre Bilanz weiter ausbauen können. Gegen die Gäste aus Mittelhessen war es sogar schon der 26. Erfolg im 26. Aufeinandertreffen in der heimischen Arena. Beste Werfer waren mit je sechs Treffern Jim Gottfridsson und Emil Jakobsen für Flensburg sowie Emil Mellegard für Wetzlar.

» Spielbericht SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar

Aufsteiger ThSV Eisenach hat das hart umkämpfte Ostderby der Handball Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig gewonnen. Die Thüringer siegten am Freitagabend mit 25:24 (11:12) in der Werner-Aßmann-Halle und verbuchten nach sieben verlorenen Spielen wieder einen Sieg. Vor 2740 Zuschauern wurde Lukas Binder vom SC DHfK mit sieben Toren der beste Werfer der Partie. Simon Ernst wurde in der 55. Minute durch eine Rote Karte des Platzes verwiesen.

» Spielbericht ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig

Der Donnerstag in der Handball Bundesliga

In einem umkämpften Duell zwischen dem VfL Gummersbach und dem HSV Hamburg fiel die Entscheidung erst in der letzten Minute. Nach einem Ballverlust der Hamburger siegte der VfL mit 24:23 (12:13) und schob sich somit auf Platz sieben nach oben. "Wie es am Ende zustande gekommen ist, interessiert morgen auch keinen mehr", meinte Daniel Rebmann am DYN-Mikrofon. Beim HSV, die mit Casper Mortensen den besten Werfer mit neun Toren in den Reihen hatten, überwiegt hingegen der Ärger über die Fehler in der Schlussphase.

» Spielbericht VfL Gummersbach - HSV Hamburg

Stenogramme Handball Bundesliga

Füchse Berlin - Frisch Auf Göppingen 29:29 (14:15)



Füchse Berlin:

Gidsel 9, Andersson 7, Tollbring 5, Lindberg 3/1, Darj 2, Beneke 1, Kopljar 1, Lichtlein 1



Frisch Auf Göppingen:

Schiller 8/3, D. Schmidt 5, Flodman 4, Sarac 4, Kneule 3, Kozina 2, Persson 2, Heymann 1



Schiedsrichter: Jannik Otto / Raphael Piper

Zuschauer: 7918

Strafminuten: 10 / 10

Disqualifikation: Marsenic (7.) / -

Bergischer HC - TVB Stuttgart 33:28 (19:13)



Bergischer HC:

Nothdurft 12, Arnesson 7/2, M´Bengue 5, Stutzke 5, Kjeldgaard Andersen 2, Ladefoged 2



TVB Stuttgart:

K. Häfner 8, D. Fernandez 5/3, Pfattheicher 5, Laube 3, Hanusz 2, Lönn 2, Zieker 2, Maric 1



Schiedsrichter: Andre Kolb / Markus Kauth

Zuschauer: 2379

Strafminuten: 8 / 2

HBW Balingen-Weilstetten - TSV Hannover-Burgdorf 25:29 (12:13)



HBW Balingen-Weilstetten:

Vistorop 6, Grétarsson 5/3, Schoch 4, Prantner 3, Grahovac 2, Leimeter 2, Jer. Müller 2, Ingason 1



TSV Hannover-Burgdorf:

Uscins 5, Büchner 4, Kulesch 4, Brozovic 3, Edvardsson 3, Fischer 3, Gerbl 3, Hanne 3, Michalczik 1



Schiedsrichter: Sascha Standke / Steven Heine

Zuschauer: 2253

Strafminuten: 12 / 8

MT Melsungen - SC Magdeburg 29:29 (17:14)



MT Melsungen:

Martinovic 10/1, Kastening 7/2, Arnarsson 5, Kristopans 4, Balenciaga Azcue 1, Kühn 1, Sipos 1



SC Magdeburg:

O. I. Magnusson 9/4, Saugstrup Jensen 6, Mertens 4, Smarason 4, Claar 3, Bergendahl 1, O´Sullivan 1, D. Pettersson 1



Schiedsrichter: Mirko Krag / Marcus Hurst

Zuschauer: 4491

Strafminuten: 8 / 6

HC Erlangen - THW Kiel 27 : 31 (14:18)



HC Erlangen:

Mävers 6/6, Zechel 5, Bissel 3, Olsson 3, Steinert 3, S. Firnhaber 2, Büdel 1, Heiny 1, N. Link 1, Seitz 1, Svensson 1



THW Kiel:

Bilyk 5, Johansson 5, Weinhold 5, Ekberg 3/1, Wallinius 3, Dahmke 2, Ellefsen a Skipagotu 2, Pekeler 2, Duvnjak 1, M. Landin 1/1, Wiencek 1, Överby 1



Zuschauer: 7.096

Schiedsrichter: Martin Thöne / Marijo Zupanovic

Strafminuten: 10 / 8

Rhein-Neckar Löwen - TBV Lemgo Lippe 34 : 34 (18:13)



Rhein-Neckar Löwen: bLindenchrone Andersen 9, Kirkelökke 6, Knorr 4, Kohlbacher 4, Davidsson 3/2, Jensen 3, Forsell Schefvert 2, Gislason 1, More 1, D. Späth 1



TBV Lemgo Lippe:

Versteijnen 7, Brosch 5, Hutecek 4, Zehnder 4/4, Zerbe 4, Petrovsky 3, Laerke 2, Schagen 2, Suton 2, Simak 1



Zuschauer: 7.502

Schiedsrichter: Lucas Hellbusch / Darnel Jansen

Strafminuten: 6 / 10

ThSV Eisenach - SC DHfK Leipzig 25 : 24 (11:12)



ThSV Eisenach:

Grgic 6, Ende 4, Zehnder 4/2, Walz 3, Patrail 2, Saul 2, Donker 1, Kurch 1, Mengon 1, Meyer 1



SC DHfK Leipzig:

Binder 7, V. Kristjansson 6, Klima 4, Ernst 2, Strosack 2, Krzikalla 1, Runarsson 1, Semper 1



Zuschauer: 2.740

Schiedsrichter: Christian vom Dorff / Fabian vom Dorff

Strafminuten: 6 / 12

Disqualifikation: - / Ernst (54.)

SG Flensburg-Handewitt - HSG Wetzlar 33 : 26 (15:12)



SG Flensburg-Handewitt:

Gottfridsson 6, E. M. Jakobsen 6/2, Golla 5, Jörgensen 5, L. K. Möller 5, Larsen 3, Smits 2, J. Hansen 1



HSG Wetzlar:

Mellegard 6, Novak 5/2, Fredriksen 3, Rubin 3, Vranjes 3, Cavor 2, J. Fuchs 1, Meyer Ejlersen 1, Pedersen 1, Wagner 1



Zuschauer: 6.101

Schiedsrichter: Sascha Schmidt / Frederic Linker

Strafminuten: 2 / 4

VfL Gummersbach - HSV Hamburg 24 : 23 (12:13)



VfL Gummersbach:

Tskhovrebadze 5, Kodrin 4, J. Köster 4, Blohme 3, Horzen 3, Schluroff 2, Milos Vujovic 2/2, Vidarsson 1



HSV Hamburg:

Mortensen 9/3, Lassen 7, Tissier 3, Weller 2, Ilic 1, Magaard 1



Zuschauer: 4.132

Schiedsrichter: Julian Fedtke / Niels Wienrich

Strafminuten: 4 / 4

Quelle: https://www.handball-world.news/o.red.r/news-1-1-1-156783.html